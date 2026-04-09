Manuel Carmona se despide de la política municipal tras más de una década en el Ayuntamiento

El teniente de alcalde de Bienestar Social y Cultura, Manuel Jesús Carmona Rodríguez, ha decidido despedirse de la política municipal tras más de una década al frente de distintas áreas del Ayuntamiento de Montilla, una decisión que obligará al alcalde, Rafael Llamas, a remodelar el equipo de gobierno.Según ha podido saber, la renuncia se habría formalizado ya por escrito, aunque los motivos que han llevado al edil a adoptar esta decisión no han trascendido por el momento. En ese sentido, el equipo de gobierno ha convocado para mañana una rueda de prensa en la que, previsiblemente, el propio Manuel Carmona, acompañado por el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ofrecerán detalles sobre las causas de esta renuncia y sus consecuencias en la estructura municipal.Y es que la salida de Manuel Jesús Carmona Rodríguez del equipo de gobierno supone un cambio relevante en el organigrama municipal, en el que hasta ahora desempeñaba responsabilidades en las áreas de Bienestar Social y Cultura, tras haber mantenido una trayectoria continuada en el Consistorio montillano durante la última década.Nacido en Montilla el 8 de septiembre de 1976, Manuel Jesús Carmona Rodríguez cuenta con una formación académica vinculada al ámbito de la psicología y el medio ambiente. Licenciado en Psicología por la Universidad de Granada en 1999, ha ampliado su perfil profesional con diferentes especializaciones, entre ellas, la de consultor ambiental en 2008, técnico especialista en Agenda 21 Local en Sevilla en 2010 o formación en participación ciudadana en la gestión ambiental a través del Centro Nacional de Educación Ambiental en 2012.A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado como orientador laboral para la inserción, asesor en la creación de empresas, formador y consultor ambiental. De igual modo, en 2013 impulsó SOStenicity LAB, un laboratorio urbano orientado a investigar y aplicar la psicología ambiental con el objetivo de promover ciudades más sostenibles. Su especialización se ha centrado en la intervención en entornos urbanos para fomentar comportamientos proambientales, evaluar la eficacia de las actuaciones y desarrollar sistemas que impulsen la participación ciudadana.En el ámbito político, Manuel Jesús Carmona Rodríguez inició su andadura en 2015, cuando asumió la Concejalía de Promoción, Innovación y Comercio en el, tras ocupar el, encabezada por Rafael Llamas.Cuatro años más tarde, en las elecciones municipales de 2019,, lo quey a asumir la responsabilidad del Área de Desarrollo Local. Asimismo, tras los comicios de 2023, en los que el PSOE revalidó la Alcaldía de Montilla en solitario,, además de asumir nuevas competencias en el equipo de gobierno.