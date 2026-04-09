El PP incluye a María José Tejada como suplente en su lista a las elecciones andaluzas



FOTOGRAFÍA: PARTIDO POPULAR JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: PARTIDO POPULAR

El Partido Popular (PP) ha incluido a la montillana María José Tejada Jiménez, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Montilla, como segunda suplente en su candidatura por la provincia de Córdoba a las elecciones autonómicas previstas para el próximo 17 de mayo.La información, que ha sido avanzada por, sitúa a la actual portavoz del PP en el Consistorio montillano dentro de una lista que la formación ya da prácticamente por cerrada de cara a la próxima cita electoral andaluza. En concreto, Tejada ocupa el segundo puesto en el apartado de suplentes, por detrás de Javier Vacas Pérez y por delante de Antonio Bejarano Martín.La candidatura popular estará encabezada por el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, en una lista que incorpora también a los consejeros José Antonio Nieto, responsable de Justicia, y José Carlos Gómez Villamandos, titular de Universidad. Esta inclusión supone una de las principales novedades respecto a las elecciones autonómicas celebradas en 2022, cuando ninguno de los dos formó parte de la candidatura.El resto de la lista mantiene en posiciones destacadas a nombres ya conocidos dentro de la estructura del partido. Así, Araceli Cabello repetiría en el número dos, mientras que Jesús Aguirre ocuparía el tercer puesto, regresando a la primera línea política pese a las especulaciones sobre su retirada.Por su parte, Beatriz Jurado se situaría en el número cuatro, seguida por José Antonio Nieto en el quinto lugar y la cordobesa Verónica Martos a continuación. Cierra la candidatura el alcalde de Córdoba y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, José María Bellido.Otra de las novedades destacadas de esta plancha es la ausencia del delegado del Gobierno en Córdoba y presidente provincial del Partido Popular, el egabrense Adolfo Molina, quien sí ocupó un puesto de salida en la candidatura popular de hace cuatro años.La incorporación de María José Tejada Jiménez a la lista como segunda suplente supone un nuevo paso en la trayectoria política de esta montillana, quedel Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Montilla. Nacida en Montilla en 1979, Tejada cuenta con una dilatada experiencia en el sector financiero, donde desempeña funciones directivas en una oficina bancaria de Córdoba desde 2018.Asimismo, su perfil académico incluye la diplomatura en Ciencias Empresariales por la Universidad de Granada y la acreditación como Asesora Financiera Europea por la Asociación Europea de Planificación Financiera. Su trayectoria profesional se ha desarrollado tanto en el ámbito de la banca como en la administración dentro del sector vitivinícola montillano.