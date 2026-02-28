Montilla homenajea a Miguel Navarro Polonio con motivo del Día de Andalucía

La música toma las calles de la mano de Pascual Marquina

El Ayuntamiento de Montilla ha rotulado el Estadio Municipal de Fútbol con el nombre de, en un acto celebrado a las 14.00 de esta tarde como culminación de una jornada marcada por el deporte, la música y los actos institucionales organizados con motivo del Día de Andalucía.La designación oficial del recinto deportivo ha puesto el broche de oro a una jornada que ha comenzado varias horas antes en el propio estadio donde, desde las 11.00 de la mañana, se han disputado distintos encuentros de fútbol base protagonizados por los equipos del Montilla Club de Fútbol y del Club Deportivo Apedem. Sobre el césped, los más jóvenes han sido los primeros en rendir homenaje, de manera simbólica, a quien fuera uno de los nombres más estrechamente vinculados a la historia reciente del fútbol montillano.En ese sentido, el ambiente deportivo ha continuado con un marcado carácter emotivo hora y media más tarde, cuando antiguos jugadores de ambos clubes han lucido unas camisetas conmemorativas para disputar un encuentro de veteranos que ha servido como antesala directa del acto central.El partido ha reunido a varias generaciones que compartieron etapas deportivas y vivencias en torno a la figura de Miguel Navarro Polonio, quien fue abonado número 1 del Montilla Club de Fútbol desde 1975 y fundador del Club Deportivo Apedem, entidad en la que llegó a ocupar la presidencia entre 1994 y 1998.De este modo, tras la conclusión del encuentro, el Estadio Municipal de Fútbol ha pasado a denominarse oficialmente Estadio Municipal "Miguel Navarro Polonio", en cumplimiento de la, el 28 de febrero de 2024, coincidiendo con el acto institucional del quincuagésimo aniversario del Montilla Club de Fútbol. Aquel anuncio supuso el inicio de un proceso que hoy ha culminado con la rotulación visible del recinto deportivo, un acto que ha contado sobre el césped con la presencia de su viuda, Lola Márquez Galindo, sus hijos —José María, Miguel y Eduardo—, sus nueras y sus nietos, además de infinidad de amigos en el graderío.Nacido en Montilla el 11 de febrero de 1950, la trayectoria de Miguel Francisco Solano Navarro Polonio está profundamente ligada al deporte local y a la vida pública de la ciudad. Hijo de José María Navarro Requena y dey reconocida como Cofrade Ejemplar dos décadas más tarde, Miguel Navarro desarrolló una intensa actividad tanto en el ámbito deportivo como en el institucional.Director de la oficina de La Caixa, hoy Caixabank, situada en la Plazuela de la Inmaculada, también formó parte de la candidatura con la que el Partido Popular concurrió a las elecciones municipales de 2011, etapa en la que ejerció como teniente de alcalde de Hacienda hasta 2015 y presidente del Consejo de Administración de. Posteriormente, tras la renuncia de Federico Cabello de Alba, asumió la portavocía del Grupo Municipal Popular hasta el año 2019.Además, en septiembre de 2022 fue designado Presidente de Honor del Montilla Club de Fútbol en un acto celebrado en el Salón Municipal San Juan de Dios, donde quiso compartir su reconocimiento "con todos los presidentes y juntas directivas del club, ya que, sin ellos, no se hubiera podido llegar a estos cincuenta años de historia".Su fallecimiento repentino, el 28 de diciembre de 2023, a los 73 años de edad, provocó una profunda conmoción en la localidad. Un año después,destacando que "sus palabras en cada reunión, donde sacaba a relucir su sapiencia futbolística para iluminarnos en la trayectoria hasta los éxitos o la capacidad de unir a todos los estamentos del fútbol montillano, son algunos de los elementos que hacían a Miguel un ser diferente, un referente para el seno de la entidad vinícola".En aquel texto, el club también lo definió como "el hombre de las mil y una facetas", siempre dispuesto "a colaborar, a coger su coche y recorrer kilómetros para llevar a jugadores, aficionados o directivos a los distintos estadios de nuestra región", además de subrayar su determinación "incesante en la búsqueda de soluciones a los problemas que surgían en el club".De manera simultánea a las actividades celebradas en el estadio, la Banda de Música Pascual Marquina ha recorrido esta mañana buena parte del casco urbano de Montilla con su tradicional pasacalles con motivo del Día de Andalucía. La formación, que ha partido a las 10.30 desde su sede junto al castillo de El Gran Capitán, ha interpretado durante el trayecto una selección de pasodobles para desfile.El colectivo que preside José María Córdoba ha interpretado una selección de los mejores pasodobles para desfile, llenando de música e impregnando con un aroma festivo las calles de Montilla. Así, la comitiva musical ha transitado por enclaves como la calle Iglesia, Arcipreste Fernández Casado, Plaza de la Rosa, Corredera, Plazuela de la Inmaculada, Santa Ana, San Francisco Solano, La Almona, Virgen del Carmen, San Sebastián, Llanete de la Cruz, Juan Colín, Plaza de Munda, Ancha, Fuente Álamo, La Parra, Rita Pérez, Antonio Gala, Vendimia, Avenida de Andalucía y Puerta de Aguilar, hasta llegar al Ayuntamiento.Precisamente en la Casa Consistorial, a las 12.00 del mediodía, ha tenido lugar el acto institucional del Día de Andalucía, que ha incluido el izado de la bandera andaluza y la interpretación del Himno de Andalucía, también a cargo de la Banda de Música Pascual Marquina —completada, en este caso, con los integrantes de la Banda de Iniciación—, en una jornada que ha reunido a numerosos vecinos.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha señalado con motivo de esta conmemoración que el 28 de febrero es “uno de los días más importantes para cada andaluz”, una fecha que permite poner en valor “el gran esfuerzo que realizaron quienes reivindicaron nuestra autonomía y que ha permitido que hoy Andalucía tenga mayores cotas de bienestar”. En ese sentido, el regidor montillano ha subrayado que se trata de “un día festivo, pero también reivindicativo y de memoria”, y ha recordado que “no queríamos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie”.Durante el acto institucional celebrado este mediodía en el Ayuntamiento, Francisco Polonio Luque ha recibido oficialmente el título de Hijo Predilecto de Montilla, una distinción que reconoce una trayectoria marcada por su compromiso con el deporte local y que encuentra su origen en el, cuando la institución acordó conceder esta máxima distinción honorífica a Francisco Polonio Luque.Conocido popularmente como, su nombramiento fue aprobado en el transcurso de una sesión extraordinaria celebrada en el Ayuntamiento de Montilla, en la que la Corporación municipal quiso rendir homenaje a toda una vida dedicada al deporte y, especialmente, al impulso del fútbol base y femenino. Aquella sesión plenaria reunió a familiares, vecinos y representantes del fútbol montillano, que quisieron acompañar a quien ha sido una figura clave en la evolución de este deporte en la localidad.En ese sentido, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó entonces que este nombramiento “es un resumen y un compendio de todo lo que los montillanos piensan del trabajo y de la trayectoria vital” de Francisco Polonio Luque, subrayando el reconocimiento colectivo que existe hacia su figura. El regidor, que también formó parte de las categorías inferiores del Montilla Club de Fútbol, evocó su implicación cotidiana al recordar “cuántas tardes ha recogido las camisetas, los balones y todo el utillaje”.Además, el primer edil puso el acento en el carácter innovador de Paquillo Moreno dentro del fútbol montillano, al señalar que “en su momento, Paquillo Moreno fue un innovador porque entendía que al fútbol todavía le faltaba por completar una parte de su historia y de su espacio”, en referencia a su papel pionero en la promoción del fútbol femenino en la ciudad.De igual modo, el alcalde quiso destacar el valor ejemplar de su trayectoria personal y deportiva, afirmando que “vivimos en un mundo en el que hacen falta personas que nos muestren cómo a través del trabajo, del esfuerzo, de la convicción, de esa capacidad de soñar que tuvo Paquillo Moreno, podemos conseguir y hacer de nuestra ciudad un lugar mucho mejor”.Ese reconocimiento institucional, aprobado hace apenas diez días, ha adquirido hoy su dimensión más simbólica con la entrega formal del título de Hijo Predilecto en el marco del acto oficial del Día de Andalucía, incorporando el nombre de Paquillo Moreno al grupo de montillanos distinguidos por su contribución a la historia y al desarrollo social y deportivo de la localidad.De este modo, su figura —al igual que la de, que falleció ayer a los 91 años de edad— ha quedado vinculada de manera permanente a la memoria colectiva de Montilla, en una jornada que también ha rendido homenaje a otro referente del deporte local, Miguel Navarro Polonio, con la rotulación del Estadio Municipal que, desde hoy, lleva su nombre.Montilla ha celebrado el Día de Andalucía con una programación que, a lo largo de toda la mañana, ha unido distintas generaciones en torno al deporte, la música y el reconocimiento institucional, culminando con la incorporación definitiva del nombre de Miguel Navarro Polonio a uno de los espacios más emblemáticos del deporte local.