Los vinos y vinagres de Montilla-Moriles estarán en la 'World Olive Oil Exhibition'

Los vinos y vinagres de Montilla-Moriles formarán parte de la promoción agroalimentaria que la Diputación de Córdoba desarrollará los próximos días 3 y 4 de marzo en la, la mayor feria internacional dedicada en exclusiva al sector del aceite de oliva, que se celebrará en el recinto ferial de IFEMA Madrid. La institución provincial acudirá a esta cita bajo el paraguas de la marca, acompañada por las denominaciones de origen protegidas de aceite de oliva virgen extra de la provincia y otras entidades del sector, como el Consejo Regulador de Montilla-Moriles yEl delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, afirmó que esta feria constituye “un escaparate mundial en el que pretendemos dar visibilidad a uno de los emblemas de la provincia de Córdoba que es el aceite de oliva virgen extra”.Asimismo, señaló que los objetivos de esta participación pasan por “la dinamización del comercio internacional de los aceites de oliva, incrementar el conocimiento de las características y atributos de cada variedad, la apertura de nuevos mercados y la promoción de las cualidades saludables de nuestros aceites y su versatilidad”.Romero explicó que la Diputación acudirá “con nuestra marca ‘Sabor a Córdoba’ y lo hacemos con un estand propio bajo el amparo de la marca ‘Córdoba Virgen Extra’ junto a la DOP de AOVE de Baena, Lucena, Priego de Córdoba, la Asociación Cordobesa de Industrias Almazaras, la DOP de Vinagre Montilla-Moriles y la Asociación Vinavin”.El también presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico destacó quese constituye “como marca promocional dentro del paraguas de ‘Sabor a Córdoba’ que tiene identidad propia dada la fortaleza de los AOVE de la provincia de Córdoba, los mejores del mundo. Podríamos decir que Córdoba y su provincia es la provincia de la calidad del aceite de oliva virgen extra”.Entre los aspectos más destacados de esta edición, Romero detalló que “hay una grata sorpresa y es que van a reconocer a Iprodeco, a la Diputación de Córdoba, por su trabajo en la promoción y difusión de los aceites de oliva virgen extra de calidad. Un reconocimiento que se entregará el día 3 por la mañana, durante la jornada la inauguración de la propia feria”.La Diputación contará con un espacio de 54 metros cuadrados que dispondrá de seis mostradores, uno para cada entidad participante, además de un almacén central serigrafiado con la imagen de ‘Sabor a Córdoba’. Del mismo modo, el delegado manifestó que “vamos a contar con un espacio dentro del Olive Oil Bar para dar a catar más de 25 muestras de aceite diferentes”.Romero recordó que la institución provincial financia el 80 por ciento del coste del suelo y del estand y anunció que “tras su participación en la WOOE la marca ‘Sabor a Córdoba’ estará presente en la feria Alimentaria Fira Barcelona, que se celebra del 23 al 26 de marzo, y en el Salón Gourmets IFEMA Madrid-que tiene lugar del 13 al 16 de abril”.Esta estrategia de promoción, cuantificada en 26.000 euros, incluye también la organización, del 13 al 15 de marzo, del festivalen la Plaza de las Tendillas y, como novedad, la celebración los días 19 y 20 de marzo en Castro del Río de la feria, centrada en la plantación de olivos.Este conjunto de actuaciones se desarrolla en un contexto en el que, según señaló Romero, “el sector del olivar no lo está pasando bien, puesto que se está hablando de unas pérdidas de la cosecha entre un 30 por ciento y un 40 por ciento dependiendo del territorio, por lo que la Diputación de Córdoba e Iprodeco no venimos a lamentarnos, si no que queremos impulsar la promoción para que nuestros aceites estén en los mejores escaparates del mundo”.Durante la, el programa incluirá catas, demostraciones de cocina y reuniones comerciales con distribuidores y fabricantes de distintos sectores, además de un programa con compradores internacionales y la entrega del reconocimiento a Iprodeco.En concreto, el día 3 de marzo, a las 10.30 horas, tendrá lugar el acto de reconocimiento a Iprodeco por su labor de promoción de los aceites de oliva de calidad. Posteriormente, a las 12.00 horas, se celebrará unde alta cocina con denominaciones de origen de Baena, Lucena y Priego de Córdoba a cargo del chef Kisko Barona, responsable del restaurante El Olivo, así como una cata conjunta de estas denominaciones.El miércoles 4 de marzo, a las 11.00 de la mañana, se desarrollará una actividad centrada en el arte del aceite de oliva de la mano de la Denominación de Origen (DOP) Baena. A las 12.00 del mediodía tendrán lugar uny una cata de la DOP Priego de Córdoba, además de un desafíocon las denominaciones de origen de Lucena, Baena y Priego de Córdoba. Finalmente, a las 13.00 de la tarde, se celebrará un nuevode tapas elaboradas con aceites de la denominación de origen Aceite de Lucena.