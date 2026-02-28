Un proyecto de la FSU recupera las comunidades bolivianas afectadas por los incendios de 2024

La Fundación Social Universal (FSU) impulsa un proyecto de acción humanitaria financiado por el Ayuntamiento de Córdoba para apoyar a las comunidades chiquitanas del municipio boliviano de El Carmen Rivero Tórrez, tras los devastadores incendios forestales de 2024 que arrasaron el Área Natural de Manejo Integrado San Matías y afectaron gravemente a su seguridad alimentaria y sus medios de vida.El coordinador de la Fundación Social Universal, Juan Manuel Márquez, señala que “tras los devastadores incendios que afectaron al oriente boliviano en 2024, un proyecto de acción humanitaria de la FSU financiado por el Ayuntamiento de Córdoba está apoyando a las comunidades chiquitanas en la recuperación de sus medios de vida y en la mejora de su seguridad alimentaria y su capacidad de respuesta ante nuevos desastres”.Y es que entre los meses de junio y octubre de 2024, el Área Natural de Manejo Integrado San Matías, considerada la segunda área protegida más grande de Bolivia, fue escenario de uno de los incendios forestales más devastadores del país. Las llamas consumieron más de 1,6 millones de hectáreas y afectaron directamente a tres de las siete comunidades en las que la FSU y su socio local, Proagro, desarrollan un proyecto de emprendimientos productivos.Además, las consecuencias de esta catástrofe se extendieron a toda la población de la zona, integrada por 8.731 personas, que sufrió los efectos de la intensa humareda, la lluvia de cenizas, la contaminación del agua y la escasez de alimentos. A ello se sumó un aumento de enfermedades respiratorias y digestivas, así como episodios de estrés, especialmente entre niñas y niños.En ese sentido, Juan Manuel Márquez detalla que “ante esta emergencia, y con el apoyo financiero de los fondos de cooperación internacional–acción humanitaria del Ayuntamiento de Córdoba, se pone en marcha una intervención destinada a recuperar sus medios de vida, mejorar la seguridad alimentaria y fortalecer la capacidad de preparación y respuesta de las familias indígenas chiquitanas de esta zona”.Por otro lado, el proyecto se desarrolla en el municipio de El Carmen Rivero Tórrez, en la provincia Germán Busch, un territorio donde el 99 por ciento de la población pertenece a la cultura chiquitana. Estas familias mantienen una producción agrícola centrada en el autoconsumo, con cultivos como sandía, maíz, frejol, plátano y yuca, en tierras comunales y con acceso limitado tanto a agua potable como a comunicaciones.De igual modo, los hogares presentan una media de seis miembros y unos ingresos mensuales cercanos a los 1.261 bolivianos. En este contexto, cuando los hombres migran temporalmente por motivos laborales, son las mujeres quienes asumen las responsabilidades domésticas y productivas, lo que incrementa su carga en situaciones de emergencia como la provocada por los incendios.La iniciativa contempla la reactivación de los medios de vida bajo principios de solidaridad y reciprocidad, reforzando el acceso a alimentos nutritivos y la producción comunitaria. Asimismo, incorpora acciones para mejorar la gestión del agua, el saneamiento y la higiene, junto con prácticas de primeros auxilios y actividades de sensibilización dirigidas a estudiantes y familias.Al mismo tiempo, el proyecto incluye el fortalecimiento de las capacidades organizativas e institucionales, tanto a nivel comunal como municipal, con el objetivo de reducir los riesgos de desastres asociados a incendios forestales, incorporando un enfoque de género y sostenibilidad ambiental.En la ejecución de esta intervención participan el Gobierno Municipal, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado en el Área Natural de Manejo Integrado San Matías, la Red de Salud, el sector educativo, Proagro y la FSU, que articulan esfuerzos para acompañar la recuperación integral de estas comunidades y reducir su vulnerabilidad frente a futuros eventos climáticos extremos.La Fundación Social Universal es una organización surgida en Montilla en el año 1993 como respuesta a las alarmantes condiciones de pobreza constatadas en muchas regiones del mundo, y desde entonces desarrolla proyectos de cooperación internacional orientados a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables.