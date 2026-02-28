El Cuerpo de Romanos de Jesús Preso estrena hoy 'Por Montilla, prendido'

Emblema del Jueves Santo montillano

El Cuerpo de Romanos de Jesús Preso ofrecerá esta noche un concierto de marchas procesionales en la Parroquia de Santiago Apóstol, donde presentará el estreno de la obra, compuesta por Rafael Jesús Martín Montes y José Antonio Muñoz Pérez. La cita, prevista para las 21.30 de este sábado, 28 de febrero, reunirá a esta formación en un acto musical que servirá también para dar a conocer una nueva composición creada expresamente para enriquecer su repertorio cofrade.El concierto tendrá como escenario uno de los templos más emblemáticos de la ciudad y permitirá al público escuchar una selección de marchas procesionales interpretadas por el Cuerpo de Romanos de Jesús Preso, cuya presencia constituye una de las estampas más reconocibles del Jueves Santo montillano. En ese contexto, el concierto adquirirá un significado especial con el estreno de la marcha titulada, una obra firmada conjuntamente por Rafael Jesús Martín Montes y José Antonio Muñoz Pérez.Rafael Jesús Martín Montes mantiene una estrecha vinculación con el Cuerpo de Romanos. Entre ellas, la coordinación de la sección musical durante los actos de la Semana Santa.Además, su implicación resultó determinante durante el proceso de reorganización de la formación, una etapa clave en su consolidación y que desembocó el pasado año en la conmemoración de su vigésimo quinto aniversario. De hecho, bajo su mando, el Cuerpo de Romanos ha continuado representando elen la tarde del Jueves Santo, una tradición profundamente arraigada en el patrimonio religioso de Montilla. Su colaboración se ha extendido también a la vida interna de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza, contribuyendo al desarrollo de distintas iniciativas vinculadas a la corporación.Por otro lado, el joven músico montillano José Antonio Muñoz Pérez aporta a esta nueva composición su creciente trayectoria en el ámbito cofrade. Integrante de la Banda de Música Pascual Marquina, su vinculación con la música y la tradición se remonta a su infancia, cuando, con apenas tres años, acompañaba a su padre y a su tío en la Banda de Cornetas y Tambores de Jesús Preso, vistiendo trajes confeccionados por su abuela. Aquellas primeras experiencias marcaron el inicio de un camino musical que, con el paso del tiempo, se ha consolidado dentro del panorama local.Además, José Antonio Muñoz ya ha firmado anteriormente otra marcha procesional,, estrenada en mayo del pasado año. Sobre aquel proceso creativo, el propio autor explicaba que “la música tiene el poder de evocar emociones profundas y de conectar el alma con los recuerdos más significativos. La marcha procesional que he compuesto nace de una necesidad íntima de rendir homenaje a esos momentos vividos junto a mis seres queridos, acompañando a la Virgen en procesión”.En ese mismo contexto, el joven compositor también recordaba sus inicios señalando que “aquellas primeras experiencias, envueltas en emoción y fervor, fueron aún más especiales gracias a los trajes que mi abuela me confeccionaba con tanto cariño”. Asimismo, destacaba el valor de su evolución musical afirmando que “poder transformar un trocito de mí en música e interpretarlo junto a ellos es, sin duda, una de las cosas más bonitas que me han ocurrido como músico”.El Cuerpo de Romanos de Jesús Preso constituye hoy una pieza esencial dentro de la identidad cofrade montillana, tras haber sido recuperado por la hermandad en el año 2000 como heredero de una tradición que se remonta a 1929. Desde entonces, la formación ha retomado cometidos históricos como la guardia durante el besapiés del Domingo de Ramos y la escolta de la imagen titular en la tarde y noche del Jueves Santo, además de la escenificación del Prendimiento.Además, la agrupación ha impulsado la conservación y difusión de sus elementos patrimoniales, entre ellos su estandarte histórico, restaurado e incorporado nuevamente al cortejo procesional a comienzos del presente siglo. Su evolución también ha estado marcada por la creación de una banda de cornetas y tambores, así como por la recuperación de tradiciones como el toque de diana en la mañana del Jueves Santo.En los últimos años, el Cuerpo de Romanos ha continuado desarrollando actividades conmemorativas y culturales, entre ellas, los actos celebrados el pasado año con motivo del vigésimo quinto aniversario de su recuperación, que incluyerony propuestas divulgativas sobre su historia.De este modo, el concierto previsto para esta noche se presenta como una nueva oportunidad para acercar al público el patrimonio musical y humano de esta formación, al tiempo que permitirá escuchar por primera vez una marcha que nace del compromiso y la vinculación de sus propios integrantes con la tradición cofrade de Montilla.