El Prendimiento: Historia, tradición y arte en la Semana Santa de Montilla

Un recorrido por la historia artística del Prendimiento

El valor de la documentación histórica

Elena Bellido: una historiadora al servicio del patrimonio

Cada Jueves Santo, la Plaza de la Rosa se transforma en un escenario vivo en el que se representa uno de los episodios más emblemáticos de la Semana Santa: El Prendimiento. Esta escenificación, que forma parte de la identidad cultural y religiosa de Montilla, hunde sus raíces en la tradición artística y en la devoción popular, fusionando historia, arte y religiosidad en un acto de gran teatralidad.Elena Bellido, doctora en Historia por lay directora de la, ofreció hace unos días una conferencia en la Ermita de la Rosa para conmemorar el vigésimo quinto aniversario de la recuperación del Cuerpo de Romanos de la, en la que ofreció detalles sobre esta manifestación cultural única que concede singularidad a la Semana Santa de Montilla."El Prendimiento es un acto que se encuentra intrínsecamente vinculado a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza", explica Elena Bellido, quien recuerda que su origen se remonta a 1914, cuando un grupo de jóvenes decidió organizar la hermandad en la ermita de Nuestra Señora de la Rosa. "Desde su primera estación de penitencia, se llevó a cabo esta singular escenificación inspirada en la iconografía del arresto de Jesús en el Huerto de los Olivos", sostiene la historiadora.Los primeros registros periodísticos sobre la representación se encuentran en elde 1914. Gracias a la colaboración de la Corporación de Soldados Romanos, fundada en 1913 y vinculada a la, el acto adquirió una estética y una puesta en escena distintivas. "Con el tiempo, se amplió la comitiva con la inclusión de los Apóstoles, que hicieron su aparición en los años veinte del siglo pasado", apunta Elena Bellido.Durante su conferencia en la Ermita de la Rosa, que suscitó el interés de un gran número de personas, Elena Bellido hizo hincapié en que el Prendimiento ha sido un tema recurrente en la historia del arte. "Desde los capiteles románicos del siglo XII hasta el Barroco de Caravaggio y Van Dyck, la representación del arresto de Jesús ha evolucionado con los estilos artísticos", subrayó.En Montilla, El Prendimiento cuenta con dos protagonistas esenciales: Judas y Jesús Preso, realizada por el imaginero valenciano. "El artista se distinguió sobre todo en imaginería cofrade, pero también Escultura y Dibujo Artístico, disciplinas que impartió como profesor en la Escuela de Artes y Oficios de Córdoba", explica la directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque.Ruiz Olmos trabajó preferentemente para Jaén, donde destacan las imágenes de la Virgen de la Amargura de Baeza; Nuestro Padre Jesús de la Paciencia de Andújar; el Cristo de la Humildad de la Iglesia de San Pablo de Úbeda o el Cristo de la Expiración de la Hermandad de “Los Borrachos” de Lopera. No obstante, una de sus obras más importantes es la Última Cena de Cristo con sus Apóstoles, compuesta por trece figuras de talla completa que Amadeo Ruiz Olmos realizó entre 1954 y 1958."En Córdoba también tenemos importantes ejemplos de escultura civil o religiosa ejecutados por Amadeo Ruiz Olmos, como la estatua en bronce de Maimónides situada en la Plaza de Tiberiades, el Triunfo de San Rafael instalado que corona el Puente de San Rafael o el Mausoleo de Manolete en el cementerio de Nuestra Señora de la Salud", recuerda Bellido.En el ámbito de la imaginería cofrade, de su gubia nació la imagen del Santísimo Cristo de la Clemencia, que desde 1949 acompaña en la tarde del Viernes Santo a la Real, Venerable e Ilustre Hermandad Servita de Nuestra Señora de los Dolores Coronada de Córdoba, o el Santísimo Cristo Resucitado de Montoro. No obstante, por el extraordinario parecido que guardan con Nuestro Padre Jesús Preso de Montilla, destacan las imágenes que, con la misma advocación, existen en El Carpio y Castro del Río.Ruiz Olmos, que también esculpió la imagen del Santísimo Cristo del Amor que procesiona en Montilla la noche del Miércoles Santo, así como la Virgen de las Viñas que recibe culto en la ermita de La Merced, fue miembro correspondiente de las Reales Academias de Córdoba y Valencia."Además, en 1948, se hizo con el Premio Nacional de Escultura, lo que da idea de la importante apuesta que hizo hacia 1954 la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza al encargar la talla de su imagen titular a un escultor más que consagrado", subraya la directora de la Fundación Ruiz Luque.La talla de Jesús Preso fue encargada y donada por, viuda del que fuera hermano mayor de la cofradía,, una de las personas que más aportaciones han realizado a la Semana Santa de Montilla. Durante su mandato, que comenzó en 1926, implantó el actual hábito, que se compone de túnica blanca y capirote morado. Gracias a la combinación de colores de la nueva indumentaria, la cofradía de La Rosa empezaría a ser conocida en la localidad como la "Hermandad de los Panciblancos".A lo largo del siglo XX, El Prendimiento ha vivido distintas etapas en Montilla. En 1928, la Corporación de Romanos decidió no continuar con la representación, lo que llevó a la hermandad a contratar la banda del Segundo Regimiento de Ingenieros Zapadores de Madrid, dirigida por. La llegada de esta banda generó un gran entusiasmo en Montilla y, como gesto de agradecimiento, Marquina compuso el pasodobleEn 1930, bajo la dirección de Manuel Jiménez León, se reorganizó un Cuerpo de Soldados Romanos propio, estableciendo las pautas de la escenificación que han perdurado hasta la actualidad. La instrucción militar de los romanos estuvo a cargo de, oficial de caballería y miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad.La representación de 1930, según la crónica de la revista, incluyó una puesta en escena en la que Judas, interpretado con gran teatralidad, entregaba a Jesús con un beso, mientras los soldados romanos realizaban una triple genuflexión antes de su captura.Tras algunas interrupciones a lo largo de su historia –en 1932 durante la Segunda República y otros años por las inclemencias meteorológicas o por la pandemia del covid-19–, El Prendimiento ha mantenido su presencia en la Semana Santa montillana, gracias también al relevante papel de la, que lo recuperó en 1987. Desde el año 2000, la Hermandad de Jesús Preso cuenta con su propio cuerpo de romanos, asegurando la continuidad de esta manifestación de gran valor patrimonial y religioso."El Prendimiento de Montilla es más que una escenificación religiosa: es una tradición arraigada en la identidad local, un reflejo del arte sacro y una manifestación de la devoción popular", sostiene Elena Bellido, quien defiende que este legado continúe siendo una "parte esencial" de la Semana Santa de Montilla para las generaciones futuras.La autora de la conferencia sobre El Prendimiento, Elena Bellido Vela, es una destacada historiadora del arte. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla y doctora por la Universidad de Córdoba, su trabajo se centra en la investigación y conservación del patrimonio artístico local. Su tesis doctoral sobre el convento franciscano de San Lorenzo de Montilla obtuvo la menciónElena Bellido ha trabajado en la documentación y catalogación de bienes artísticos para el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz y ha publicado diversos estudios sobre la obra dey el papel del mecenazgo femenino en el arte.Además, ha desempeñado labores de conservación en ely en el, donde elaboró el Plan Museológico y el Proyecto Museístico. Actualmente, es directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, desde donde sigue contribuyendo a la preservación del patrimonio cultural de Montilla.