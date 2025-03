'Crashsave': el nuevo deporte que causa furor entre los escolares montillanos

El Pabellón Municipal de Montilla abrió sus puertas este viernes al primer Encuentro Escolar de, un deporte alternativo de origen montillano que cuenta con apenas tres años de vida y que reunió a 160 escolares de Montilla y Nueva Carteya en una mañana marcada por la convivencia y la competición.Creado por, maestro de Educación Física en elde Montilla, esta nueva disciplina comenzó como un juego de recreo para sus alumnos de Primaria. Poco a poco, Corral dotó esta actividad de un reglamento y una pista fija, hasta convertirla en un deporte que hoy se practica en numerosos centros escolares de Andalucía y Murcia.Este deporte, que enfrenta a dos equipos de seis jugadores, se disputa en una pista circular con una baliza central. Un equipo, conocido como “los chocadores”, se sitúa en la parte exterior del círculo e intenta golpear la baliza con una pelota, mientras que el equipo defensor, “los salvadores”, trata de impedirlo desde el interior. Cada partido se juega en cuatro partes: las dos primeras duran tres minutos y las dos últimas, dos minutos.El Encuentro Escolar de, organizado con el apoyo deldel, se disputó en cuatro pistas simultáneas y contó con un total de 24 partidos. La competición comenzó con una fase de liguilla y continuó con eliminatorias a partir de los cuartos de final.Antonio José Corral, creador del, destacó las razones de su creciente popularidad. “Llama la atención de los jugadores por ser novedoso, dinámico y por jugarse con mucha intensidad. Aquí no se pierde tiempo y asegura emoción hasta el último segundo”, explica el docente, quien recalca que "no es un deporte invasivo, lo que garantiza a los escolares que no sufrirán golpes ni contacto con otros jugadores".El evento contó con la presencia del alcalde de Montilla,, y del teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación,, quienes asistieron para apoyar esta iniciativa. “Para nosotros era un deporte desconocido y a los beneficios para la salud que cualquier actividad física reporta, se suma que se practica en espacios reducidos, no necesita equipamientos costosos ni supone grandes gastos en material o ropa especial para las familias”, comentó Llamas.El alcalde felicitó a Corral y al equipo de docentes que trabajan para difundir este deporte, y subrayó su carácter innovador. “Parece que hay temas en los que no se puede innovar, pero con el 'crashsave' se ha conseguido y se ha permitido generar un deporte que aún está en fase de desarrollo". En ese sentido, el primer edil se mostró convencido de que "encuentros como este de Montilla perfilan su futuro y nos sentimos muy orgullosos de ver crecer este proyecto de deporte alternativo".