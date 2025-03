Aureliano Sáinz | Arquitectura: La Corona de Espinas

AURELIANO SÁINZ

FOTOGRAFÍA: ABEL SÁINZ

Retomo la serie de publicaciones sobre Arquitectura a partir de un edificio singular, ubicado en la Ciudad Universitaria de Madrid y que está catalogado como Bien de Interés Cultural: el que popularmente se le conoce como “La Corona de Espinas”. En realidad, es el Instituto del Patrimonio Cultural de España, que bien merece ser conocido y visitado, ya que es la obra más relevante que firmaron los arquitectos madrileños Fernando Higueras (1930-2008) y Antonio Miró Valverde (1931-2011).Ya desde fuera ofrece una imagen verdaderamente impactante, puesto que contemplamos un edificio de hormigón armado circular de 40 metros de diámetro, coronado con agudos lucernarios que, en cierto modo, recuerdan a los picos de las catedrales góticas, y al que se accede por medio de unas escalinatas a un patio central cubierto, por donde llega y se derrama la luz natural hasta las zonas más profundas en las que se encuentra la biblioteca.Pero este singular edificio tuvo una larga historia que conviene comentar. En 1961, Fernando Higueras logró el Premio Nacional de Arquitectura con el ahora muy conocido Rafael Moneo por un anteproyecto para el “Centro de Restauraciones Artísticas”. Posteriormente, Higueras junto con Antonio Miró realizan el proyecto definitivo, manteniendo el trazado circular, al tiempo que conservan la fisonomía estética de hormigón armado inicial.Tal como apunta el también arquitecto Enrique Domínguez Uceta, en su obra, “la construcción fue un verdadero calvario, ya que se interrumpió en 1970 y no se terminó hasta 1988”, tras la primera fase de 1964-1967 y la segunda de 1967-1970. Es decir, que en total se tardó veinticuatro años en finalizar el proyecto. Conviene apuntar que además, en 2002, tuvo una restauración.Una vez finalizada la obra, y cuando se visita el Instituto del Patrimonio Cultural, no deja de sorprender que en los inicios de la década de los sesenta, en pleno franquismo, se hubiera respaldado y promocionado una obra con las innovaciones formales que presentaba, dado que rompía con la estética arquitectónica del funcionalismo, que tanto apoyo tenía internacionalmente, para entrar en una estética denominada organicismo, como camino experimental y alternativo a la corriente dominante fuera de nuestras fronteras.Pero si hay algo que llama fuertemente la atención es la biblioteca que se encuentra ocupando la zona inferior del edificio. Inevitablemente, tiene también una forma circular que puede contemplarse desde el nivel principal. Desde allí es posible mirar hacia abajo para contemplar cómo la luz natural penetra desde lo alto, dando lugar a un abierto contraste con la artificial de su interior, lo que proporciona un tono azulado al hormigón que conforma el lucernario circular.Una vez que se ha bajado a la biblioteca, si miramos hacia arriba, se aprecia con toda nitidez la estructura circular y radial de la cubierta, recordando la imagen de un sol cenital del que salen geométricamente los rayos, algo que, a fin de cuentas, son las gruesas vigas de hormigón armado que configuran la estructura resistente de la cubierta de la biblioteca.La impactante imagen que acabamos de ver nos ofrece una clara muestra de la estructura de la que estamos hablando, de modo que nos confirma que, de algún modo, uno acaba comprendiendo el que esta obra tardara tanto en finalizarse (aunque también pudieran existir otras razones que no llego a conocer).Para cerrar, quisiera apuntar que el nombre de Fernando Higueras, uno de los arquitectos autores firmantes del proyecto de “La Corona de Espinas”, aparece referenciado junto a sus obras más significativas en la voluminosa y prestigiosa obra, dirigida por el francés Jean-Paul Midant, en la que se recogen cientos de nombres y todo aquello que internacionalmente ha sido relevante en el campo de la construcción en el siglo pasado.