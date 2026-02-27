Fallece a los 91 años Manuel Ruiz Luque, Hijo Predilecto de Montilla

El mundo de la cultura está de luto. El bibliófilo Manuel Ruiz Luque, Hijo Predilecto de Montilla y Medalla de Andalucía, ha fallecido esta tarde a los 91 años de edad, tras una intensa y prolífica vida dedicada a retratar la vida de su ciudad y a recuperar su historia de la mano de un fondo bibliográfico y documental que ha trascendido fronteras.Nacido en Montilla el 23 de enero de 1935, Manuel Ruiz Luque estudió Fotografía por correspondencia, profesión a la que se dedicó durante toda su vida en los tres estudios con los que llegó a contar simultáneamente: dos en Montilla –en la barriada de las Casas Nuevas y en la Plazuela de la Inmaculada, que reemplazó al establecimiento original de la calle Escuelas– y otro en la vecina localidad de Aguilar de la Frontera.Casado con María Gutiérrez, Manuel Ruiz Luque, conocido popularmente como, fue padre de cinco hijos: Paco, María del Mar, Esther, Beatriz y Daniel. Su extraordinaria pasión por los libros le valió, en 2001, la Medalla de Andalucía concedida por el Gobierno autonómico como reconocimiento a la biblioteca que llegó a reunir, formada por más de 30.000 volúmenes de una excepcional calidad y rareza.El 3 de abril de 2002, el Ayuntamiento de Montilla acordó la creación de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, de cuyo Patronato ha sido presidente de honor hasta hoy. Ubicada en la planta alta de la Casa de las Aguas, la colección contiene una valiosa sección de manuscritos que cuenta con piezas esenciales para conocer la historia civil y religiosa de muchas ciudades andaluzas.Además, la biblioteca que durante más de medio siglo logró reunir el editor y bibliófilo montillano también conserva un completo archivo de material efímero: hojas volantes, octavillas, bandos, anuncios o panfletos de diferentes épocas.No obstante, una de las colecciones más curiosas que pueden consultarse la constituyen los más de 5.000 catálogos de anticuaria, esenciales para la labor de los bibliófilos y bibliógrafos, entre los que pueden encontrarse desde catálogos de principios de siglo, hasta un gran número de listas de subastas.Considerada como la recopilación de historia local más importante de España junto con la existente en el seminario de Álava, la biblioteca de la Fundación Manuel Ruiz Luque puede ser consultada en dos salas: una que solo contiene publicaciones contemporáneas –como actas de congresos, monografías y publicaciones periódicas– y otra sala para investigadores –en la que solo se sirven libros de fondo antiguo, editados entre los siglos XVI y XIX–.Impulsor de la Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla y de los Premios Marquesado de Priego, Manuel Ruiz Luque fue investido en 1995 académico correspondiente en Montilla de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba y, además, perteneció a la Sociedad Española de Historia del Libro. En 2001 fue nombrado Exlibrista de Honor por la Asociación Andaluza de Exlibristas.En 2004, el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) le otorgó el Premio Santo Tomás de Aquino y, dos años más tarde, la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra lo nombró Colegial de Honor. En 2016, la, una institución que tiene sus orígenes en la Sociedad Heráldica Española, lo invistió caballero durante el transcurso de un acto que se desarrolló en el castillo de El Gran Capitán.A su vez, el 9 de mayo de 2023,durante el transcurso de un multitudinario acto que tuvo lugar en la Casa de las Aguas. Junto a decenas de personas a título particular, el expediente para rendir tributo a Ruquel contó con la adhesión de la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora Virgen de las Viñas; la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores; la Hermandad del Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo, Santo Nombre de Jesús, María Santísima de la Encarnación y San Juan de Ávila; y la Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de La Paz.A su vez, expresaron su apoyo la Asociación Fotográfica de Montilla (Afomo); la Asociación Cultural "Estudio Flamenco"; la Asociación de Arqueología "Agrópolis" y la Asociación Pop-Rock Montillano, además de los Amigos de Montilla, la Asociación Filatélica y Numismática "El Pulsista" y la Asociación Cultural Benéfica Grupo Romero Virgen de las Viñas y Amigos del Caballo.De igual modo, se sumaron al homenaje el Club de Tenis Montilla; el Club Deportivo "Gran Capitán" y el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, así como las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) de los colegios San José y Vicente Aleixandre, además del respaldo de la Asociación de Mujeres Progresistas "Lunamalva" y de la Agrupación Socialista de Montilla.Finalmente, el expediente para la designación de Manuel Ruiz Luque como Hijo Predilecto de Montilla contó con el apoyo de instituciones de ámbito provincial y autonómico, como la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra; el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía; la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes; la Universidad de Córdoba y la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur de Córdoba que, en noviembre del 2022, lo distinguió en Moriles con laHace ahora cuatro años, el Ayuntamiento de Montilla le dedicó la exposición bibliográfica, que fue inaugurada con una conferencia a cargo de José Luis Casas Sánchez y José Antonio Cerezo Aranda, miembros del Patronato de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, que incidieron en la ingente labor editorial desarrollada por su titular, de la mano del sello Bibliofilia Montillana.