La Banda Pascual Marquina recorrerá Montilla para festejar el Día de Andalucía

La Banda de Música Pascual Marquina llevará mañana su tradicional pasacalles por Montilla, con motivo del Día de Andalucía, dentro de losy como antesala del acto institucional que se celebrará al mediodía en la Casa Consistorial. De este modo, la formación musical partirá a las 10.30 de la mañana desde su sede, ubicada junto al castillo de El Gran Capitán, para recorrer buena parte del casco urbano interpretando una selección de pasodobles para desfile.El colectivo que preside José María Córdoba explica que el pasacalles “recorrerá buena parte de nuestra ciudad” y que durante el trayecto interpretará “una selección de los mejores pasodobles para desfile, llenando de música e impregnando con un aroma festivo las calles de Montilla”.En ese sentido, el itinerario previsto comenzará en la calle Iglesia y continuará por Arcipreste Fernández Casado, Plaza de la Rosa, Corredera, Plazuela de la Inmaculada, Santa Ana, San Francisco Solano, La Almona, Virgen del Carmen, San Sebastián, Llanete de la Cruz, Juan Colín, Plaza de Munda, Ancha, Fuente Álamo, La Parra, Rita Pérez, Antonio Gala, Vendimia, Avenida de Andalucía y Puerta de Aguilar, hasta llegar al Ayuntamiento.Allí tendrá lugar, a las 12.00 del mediodía, el acto institucional del Día de Andalucía, que incluirá el izado de la bandera andaluza y la interpretación del Himno de Andalucía, también a cargo de la Banda de Música Pascual Marquina. Tras este momento central de la jornada, la formación continuará su recorrido por Puerta de Aguilar, Plazuela de la Inmaculada, Fernández y Canivell, Escuelas, San Juan de Ávila, Plaza de la Rosa, Arcipreste Fernández Casado e Iglesia, completando así el regreso a su sede.Además de su papel protagonista en las celebraciones del 28 de Febrero, la Banda de Música Pascual Marquina representa una de las instituciones musicales más arraigadas de la ciudad. Su origen se remonta al año 1982, cuando un grupo de montillanos vinculados a la Asociación Cultural Amigos de Montilla impulsó su creación con la colaboración del músico Miguel Jiménez Urbano, integrante de la antigua Banda de Música Municipal.Tras dos años de preparación, la banda se presentó por primera vez ante el pueblo en la procesión del Corpus Christi de 1984, iniciando un recorrido que se consolidaría con su concierto oficial de presentación el 28 de junio de 1987 en la Iglesia de San Agustín. El nombre elegido rinde homenaje al compositor Pascual Marquina, autor de los pasodobles, dedicados a Montilla.De igual modo, la agrupación ha mantenido desde entonces una intensa actividad musical, tanto en la localidad como en otras ciudades de Andalucía y de diferentes comunidades autónomas. Actualmente, la formación cuenta con unos 50 músicos y una escuela integrada por siete profesores y más de 40 alumnos, que constituye una cantera esencial para garantizar su continuidad.A lo largo de su trayectoria, la Banda de Música Pascual Marquina ha participado en conciertos, actos institucionales, iniciativas solidarias y celebraciones populares, consolidándose como uno de los principales referentes culturales de Montilla y como una presencia habitual en fechas tan señaladas como el Día de Andalucía.