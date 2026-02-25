

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Montilla celebrará el Día de Andalucía con una amplia programación cultural, deportiva e institucional que culminará este próximo sábado, 28 de febrero, con el acto oficial en el Ayuntamiento y la rotulación del Estadio Municipal de Fútbol con el nombre de Miguel Navarro Polonio.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, afirmó que el 28 de febrero es “uno de los días más importantes para cada andaluz”, una fecha que permite poner en valor “el gran esfuerzo que realizaron quienes reivindicaron nuestra autonomía y que ha permitido que hoy Andalucía tenga mayores cotas de bienestar”.En ese sentido, el primer edil señaló que se trata de “un día festivo, pero también reivindicativo y de memoria”, y recordó que “no queríamos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie”, en referencia al reconocimiento de Andalucía como comunidad autónoma.El acto institucional del sábado 28 de febrero se celebrará a las 12.00 del mediodía en el Ayuntamiento, donde tendrá lugar el izado de la bandera y la interpretación del Himno de Andalucía, así como la lectura de artículos del Estatuto de Autonomía y un recuerdo especial para los montillanos que residen fuera de la localidad.Previamente, la Banda Pascual Marquina protagonizará su tradicional pasacalles por distintos enclaves de la ciudad hasta llegar a la Casa Consistorial, con la novedad de que, este año, la Banda de Iniciación se unirá a la formación principal para interpretar el Himno de Andalucía.Por otro lado, uno de los momentos más destacados de la jornada será la rotulación del Estadio Municipal de Fútbol con el nombre de Miguel Navarro Polonio, un acto previsto para las 14.00 de la tarde, tras una mañana dedicada a actividades deportivas en el propio recinto del Polideportivo.Rafael Llamas señaló, en referencia a Miguel Navarro Polonio, que se trata de “una persona muy querida en Montilla y ejemplo de dedicación al deporte local”, y añadió que “cada vez que reconocemos a un montillano o montillana, estamos reconociendo también la identidad y el orgullo de nuestro municipio”.De igual modo, la programación cultural incluye para mañana jueves, 26 de febrero, a las 12.00 del mediodía, la inauguración de la exposiciónen la Casa de las Aguas, dentro del ciclo anual dedicado a las provincias andaluzas que viene llevando a cabo la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque. La muestra contará con una visita guiada a cargo de la directora de la entidad, Elena Bellido, que permitirá recorrer esta propuesta bibliográfica centrada en la provincia malagueña.Las actividades musicales —que arrancaron el pasado domingo con el concierto de la Banda de Iniciación Pascual Marquina— continuaron ayer con una audición del Conservatorio Elemental de Música "Luis Bedmar Encinas" en el Teatro Garnelo.Asimismo, el viernes 27 de febrero se celebrará la cuadragésima edición del Homenaje al flamenco, que contará con la voz de Pedro El Granaíno y la guitarra de Patrocinio Hijo, en colaboración con la Peña Flamenca El Lucero. La cita tendrá lugar en el Teatro Garnelo a las 21.00 de la noche.En el apartado deportivo, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, destacó la celebración durante todo el fin de semana del Campeonato de Andalucía de Bádminton en categorías Sub-11 y Absoluto, una competición que reunirá en Montilla a deportistas y familias procedentes de distintos puntos de la comunidad autónoma. Además, el domingo 1 de marzo se celebrará, como novedad, el Campeonato de Andalucía de Duatlón de Menores en el Polígono Industrial Llanos de Jarata, organizado por el Club Deportivo Atlético Gran Capitán.