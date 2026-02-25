El Ayuntamiento destinará casi 120.000 euros a reparar seis caminos rurales

El Ayuntamiento de Montilla tramita un contrato de obras para reparar seis caminos municipales afectados por las borrascas y temporales registrados entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, con un presupuesto estimado de 118.765 euros, financiados en parte por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España.La actuación se enmarca en la convocatoria estatal destinada a la recuperación de infraestructuras públicas tras catástrofes naturales, después de que el Consejo de Ministros declarara Montilla como “zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil” tras sucesivos temporales registrados entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025.En este contexto, la memoria justificativa del proyecto desvela que se ha concedido al Ayuntamiento de Montilla una subvención del 50 por ciento para la recuperación de seis caminos públicos de titularidad municipal: el Camino de Montemayor; el Camino de las Tenerías; el Camino de las Pilas; el Camino del Pozo de Aguaderas; el Camino del Callejón de Santa Brígida y la Vereda de los Castillejos.En ese sentido, el proyecto permitirá la mejora del drenaje longitudinal de los caminos que se vieron afectados por la lluvias entre 2024 y 2025, mediante la limpieza de lodos y posterior relleno con material granular procedente de trituración controlada de escombros de construcción y demolición. Asimismo, en algunos de los caminos se llevará a cabo, además, la reconstrucción y perfilado de cunetas y la ejecución de muros de contención con piedra escollera.El proyecto, redactado por la arquitecta técnica municipal Marina Gil Pino, se organiza en siete lotes independientes, cada uno correspondiente a un camino concreto —el Camino de Montemayor se ha dividido en dos tramos—, con el objetivo de adaptar la intervención a las necesidades específicas derivadas de los daños sufridos por cada vía.Entre las actuaciones más relevantes desde el punto de vista económico figuran el Camino del Pozo de Aguaderas, con un presupuesto de casi 35.000 euros; el Camino del Callejón de Santa Brígida, con casi 28.000 euros; y la Vereda de los Castillejos, con más de 27.000 euros. El plazo de ejecución previsto en cada camino oscila entre uno y tres meses, dependiendo del lote, lo que permitirá desarrollar las actuaciones de forma progresiva y adaptada a la complejidad de cada intervención.