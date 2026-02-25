Montilla abrirá este domingo el Circuito Provincial de Duatlón y Triatlón de Menores

Un completo Circuito Provincial

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

Montilla acogerá este próximo domingo, 1 de marzo, el inicio del Circuito Provincial de Duatlón y Triatlón de Menores con la celebración del I Duatlón de Menores "Gran Capitán - Ciudad de Montilla", una de las diez pruebas que conforman los circuitos ‘Diputación de Córdoba 2026’ y que volverán a recorrer distintos municipios de la provincia a lo largo de los próximos meses.La localidad de la Campiña Sur tendrá un papel destacado dentro de esta programación, que contempla tres citas en su calendario. La primera será esa prueba inaugural dirigida a las categorías base, y que forma parte de la, mientras que, tras el periodo estival, Montilla volverá a ser escenario de nuevas competiciones.En concreto, el 30 de agosto se disputará el V Triatlón Alfa-Kids y, apenas una semana después, el 6 de septiembre, coincidiendo con la celebración de la Fiesta de la Vendimia, llegará el turno del IV Triatlón Cross "Ciudad de Montilla", consolidando así la presencia de la ciudad en este circuito deportivo, gracias a la implicación del Club Deportivo Atlético Gran Capitán.En lo que respecta a la primera de las pruebas que tendrá lugar en Montilla, el I Duatlón de Menores "Gran Capitán - Ciudad de Montilla", organizado por el Club Deportivo Atlético Gran Capitán, se desarrollará íntegramente en el Polígono Industrial Llanos de Jarata, con salida y meta situadas en la calle Severo Ochoa, a escasos 100 metros del Centro Municipal de Raqueta.La competición comenzará a las 10.00 de la mañana y se prolongará hasta las 14.45 horas, momento en el que tendrá lugar la entrega de premios. El recorrido ha sido diseñado con el objetivo de garantizar la seguridad y la visibilidad de los niños y niñas participantes.Con el periodo de inscripción ya cerrado, la prueba contará con la participación de 168 deportistas procedentes de distintos puntos de Andalucía, que competirán en las distintas categorías base, con distancias adaptadas a cada grupo de edad conforme a la normativa de la Federación Andaluza de Triatlón.De este modo, el evento reunirá a representantes de 32 clubes procedentes de seis provincias andaluzas, además de contar con la participación de tres deportistas llegados desde Gibraltar. Por procedencia, tomarán parte 60 participantes de la provincia de Córdoba, 35 de Málaga, 28 de Sevilla, 20 de Almería, siete de Huelva y otros siete de Granada, además de tres deportistas independientes y cinco no federados.Por clubes, el más representado será el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, con 32 participantes; seguido del Galosport de Almería, con 16, y el ADS de Sevilla, con 15. Asimismo, destaca la presencia de cinco niños pertenecientes a la escuela ciclista del Club Deportivo Atlético Gran Capitán.El duatlón combinará carrera a pie y ciclismo en un entorno controlado, fomentando el deporte en edad escolar y la convivencia entre clubes, en una jornada en la que la organización prevé una notable presencia de familiares y acompañantes, contribuyendo también a la dinamización deportiva y social del municipio.Con esta iniciativa, el Club Deportivo Atlético Gran Capitán continúa consolidando su apuesta por el deporte base y por la organización de eventos oficiales en Montilla, ampliando su calendario tras el éxito de otras competiciones de menores celebradas en la localidad. La organización confía, además, en que esta primera edición siente las bases para convertir el Duatlón de Menores en una cita fija dentro del calendario andaluz en los próximos años.El delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, señaló que el circuito provincial contará con un total de diez pruebas repartidas por toda la geografía cordobesa y detalló que el circuito también incluirá pruebas dirigidas a deportistas adultos, con un total de seis competiciones que se desarrollarán en diferentes puntos de la provincia.Según explicó el responsable provincial de Deportes, “contará con seis pruebas, siendo la primera el XXI Duatlón de La Victoria (21 de marzo), para seguir con el II Duatlón Ciudad de Baena (19 de abril) y el XI Triatlón comarca del Guadiato (31 de mayo)”.De igual modo, Martín indicó que “se sumarán a estas pruebas el XIV Sierra Calima Posadas, con una nueva distancia TRI77 y su XXXVII Triatlón Califas de Hierra (14 de junio) y el IV Duatlón Cross Villa de Carcabuey (11 de octubre)”, completando así el calendario previsto para este año.El delegado provincial subrayó la importancia de estos circuitos dentro de la estrategia deportiva de la institución, y concluyó que “estos circuitos son una de nuestras apuestas más importantes, por lo que supone, no sólo a nivel deportivo, sino también turístico y económico. Cada una de las pruebas que lo componen son una oportunidad para disfrutar el paisaje natural y urbano de la provincia”.Por su parte, el delegado provincial de la Federación Andaluza de Triatlón, Pedro Serrano, destacó el papel de los organizadores y clubes en el desarrollo de estas competiciones y afirmó que “hay que seguir dando las gracias a los clubes y organizadores que con estas pruebas están dando visibilidad al deporte base, que es un pilar fundamental del deporte en general”.En relación con las pruebas dirigidas a deportistas adultos, Pedro Serrano remarcó que “hay pruebas cómo la Victoria y Posadas que son míticas por sus más de 20 y 30 ediciones ya cumplidas que hacen que nuestra ciudad tenga gran calidad organizativa”.