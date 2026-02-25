Nuevas ofertas de empleo

Asistentes a domicilio (Aguilar de la Frontera)Se ofertan diez puestos de asistente domiciliario o asistenta domiciliaria en Córdoba. El contrato es laboral indefinido a jornada completa, con un salario bruto mensual de 1.424 euros y pagas extras prorrateadas. Las funciones incluyen la higiene personal, el apoyo en la alimentación, el control de medicación y el acompañamiento a citas médicas. También se requiere la limpieza del hogar, el cuidado de la ropa y el fomento de hábitos saludables. La jornada se desarrolla en turno partido de 7:00 a 22:00 horas. Es imprescindible contar con formación reglada técnica o certificados de profesionalidad en atención sociosanitaria. El plazo de inscripción finaliza el 27 de febrero de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 23/02/2026
Auxiliar de Enfermería (Puente Genil)Se oferta un puesto de auxiliar de enfermería de geriatría en Córdoba bajo un contrato laboral temporal de sustitución por baja de incapacidad temporal. La jornada es completa con turnos rotativos y una duración inicial de treinta días. El salario bruto mensual es de 1.382 euros, sin incluir las pagas extras prorrateadas. Entre las funciones principales destacan la higiene y el aseo, la asistencia en la alimentación, la movilidad y el control de constantes vitales. También se requiere la prevención de úlceras, el apoyo emocional y el mantenimiento del orden en las habitaciones. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 1 de marzo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 23/02/2026
Ayudante de mécanico (Córdoba)Se oferta un puesto de mecánico o mecánica de mantenimiento industrial en Córdoba. El contrato es de tipo laboral indefinido a jornada completa, con un salario bruto mensual de 1.500 euros y las pagas extraordinarias prorrateadas. El horario de trabajo se establece de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. Las funciones principales consisten en el apoyo al mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, la reparación de maquinaria y el diagnóstico de averías. También se requiere la limpieza de herramientas y la colaboración con el responsable técnico. El plazo para inscribirse finaliza el 2 de marzo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 23/02/2026
Albañiles (Lucena)Se ofertan seis puestos para realizar trabajos de albañilería en general. La oferta propone un contrato laboral indefinido con jornada completa e incorporación inmediata. El horario establecido es de lunes a jueves de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00, mientras que los viernes la jornada es de 8:00 a 14:00. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.930 euros, sin pagas extraordinarias prorrateadas. Además, se valorará que los aspirantes posean conocimientos en Pladur. El plazo de inscripción para optar a estos puestos de trabajo finaliza el 7 de marzo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 20/02/2026
Carnicero/-a (Lucena)Se oferta un puesto de matarife carnicero para realizar el despiece, corte y deshuese profesional de vacuno en sala de producción. La labor incluye la preparación de piezas traseras y delanteras siguiendo estándares de calidad, rendimiento y coordinación con responsables de producción. Es fundamental el cumplimiento de la normativa de higiene, seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales y trazabilidad del producto. El contrato laboral es indefinido a jornada completa, con un horario de mañana y tarde. La retribución es de 1.500 euros brutos mensuales con pagas extraordinarias prorrateadas. El plazo de inscripción para optar a este puesto finaliza el 4 de marzo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 20/02/2026
Albañiles (Priego de Córdoba)Se ofertan cinco puestos para realizar trabajos de albañilería en general. La oferta propone un contrato laboral indefinido con jornada completa e incorporación inmediata. El horario establecido es de lunes a jueves de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00, mientras que los viernes la jornada es de 8:00 a 14:00. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.930 euros, sin pagas extraordinarias prorrateadas. Además, se valorará que los aspirantes posean conocimientos en Pladur. El plazo de inscripción para optar a estos puestos de trabajo finaliza el 7 de marzo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 20/02/2026
Enfermeros (Priego de Córdoba)Se ofertan cuatro puestos de trabajo para desempeñar las funciones propias de enfermería. La oferta consiste en un contrato laboral indefinido de jornada completa. Las condiciones laborales incluyen un sistema de turnos rotatorios y un salario bruto mensual de 1.568 euros, especificando que no se incluyen las pagas extraordinarias prorrateadas. El plazo de inscripción para que las personas interesadas puedan optar a estas vacantes finaliza el 7 de marzo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 20/02/2026
Albañiles (Cabra)Se ofertan cinco puestos para realizar trabajos de albañilería en general. La oferta propone un contrato laboral indefinido con jornada completa e incorporación inmediata. El horario establecido es de lunes a jueves de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00, mientras que los viernes la jornada es de 8:00 a 14:00. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.930 euros, sin pagas extraordinarias prorrateadas. Además, se valorará que los aspirantes posean conocimientos en Pladur. El plazo de inscripción para optar a estos puestos de trabajo finaliza el 7 de marzo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 20/02/2026
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
