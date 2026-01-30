El Salón San Juan de Dios acoge la presentación de un nuevo libro sobre el vino

José Antonio Ponferrada Cerezo

Manuel Bellido Mora

Manuel María López Alejandre

Luis Ortiz García



ILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR

El Salón Municipal San Juan de Dios acoge hoy, a partir de las 20.00 de la tarde, la presentación de, una obra colectiva firmada por José Antonio Ponferrada Cerezo, Manuel María López Alejandre, Luis Ortiz García y Manuel Bellido Mora.El edificio anexo al Ayuntamiento de Montilla se prepara así para una nueva cita cultural vinculada al vino, en un acto abierto al público que refuerza el vínculo histórico de la ciudad con la cultura vitivinícola. La presentación contará con la participación de dos de sus autores, los montillanos José Antonio Ponferrada y Manuel Bellido, quienes estarán al frente de un encuentro concebido como acercamiento literario y reflexivo en torno al vino desde distintas disciplinas y trayectorias vitales.El libro que se presenta esta tarde recoge cuatro discursos sobre el vino que dialogan entre sí desde perspectivas complementarias. La publicación sigue la estela de, una obra aparecida en 2013 que se agotó poco después de su salida al mercado y que supuso un hito editorial en toda Andalucía.Ahora,propone una nueva mirada plural sobre el vino como elemento cultural, histórico y simbólico. Los textos que integran el volumen están firmados por cuatro autores con trayectorias muy diversas, unidos por una relación profunda con la palabra escrita, el pensamiento y, en distintos grados, con el universo vitivinícola.Nacido en Montilla en 1956, José Antonio Ponferrada es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Córdoba y. Funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, fue elegido en 1992 director del Instituto de Bachillerato "Antonio Gala" de Palma del Río y se ha jubilado recientemente tras ejercer su labor docente en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) "Averroes" de Córdoba.Académico correspondiente en Montilla de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, leyó en 2011 su trabajo de ingreso sobre, un estudio que aúna tres de sus grandes intereses: Montilla, el vino y la literatura. Ha sido vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Amigos del Vino de Córdoba y, desde 2018, es uno de los dieciséis miembros de número del Aula del Vino de Córdoba.En marzo de 2024 fue, para la que pronunció un discurso titulado, dentro de la conmemoración del nacimiento del autor de. Melómano confeso, ha colaborado en publicaciones especializadas comoy en revistas culturales como. Es autor, entre otras obras, dey deNacido en Montilla en 1959, Manuel Bellido Mora es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado una extensa trayectoria profesional en Radiocadena Española, Radio Nacional de España y Canal Sur Televisión, donde ha coordinado informativos y se ha especializado en periodismo cinematográfico.Pregonero de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles en 2002, Bellido ha sido jurado en certámenes como la Semana Internacional de Cine Fantástico de Málaga y ha cubierto los principales festivales cinematográficos nacionales e internacionales. Ha colaborado con colectivos culturales montillanos y con publicaciones locales como, La Corredera y, más recientemente,, donde firma la secciónA lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos la Linterna Mágica de Archidona, el Premio Asecan del Cine Andaluz, el Premio Ciudad de Málaga, el Premio Juan Antonio Bermúdez a la Labor Informativa y, más recientemente, el, que recogió el pasado lunes en el Real Círculo de la Amistad.Hijo y nieto de bodegueros, Manuel Maria Lopez Alejandre ha dedicado su vida profesional al mundo del vino. Ingeniero Técnico por la Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola (INEA), además de reconocido enólogo, ha compaginado una sólida formación técnica con una visión cultural y humanista de la viña y la bodega. Es autor de catorce libros relacionados con la enología y coautor de otros tantos, además de articulista y conferenciante habitual.Secretario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DOP) Montilla-Moriles durante varias décadas, ha sido distinguido con la Medalla de Oro de la Federación Española de Enólogos y es Comendador de la Orden del Mérito Agrícola. Fundador de la Unión Española de Catadores, de la Academia del Vino y de la Academia de Gastronomía de Andalucía, preside el Aula del Vino de Córdoba y es miembro de la Real Academia de Ciencias, Nobles Artes y Bellas Letras de Córdoba.Completa el elenco de autores deLuis Ortiz Garcia. Nacido en Córdoba en 1944, es químico Metalúrgico por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona y licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la UNED, centrando buena parte de su producción intelectual en la investigación histórica y heráldica.Es autor de diversos trabajos sobre la historia de Córdoba y ha publicado títulos como(2017),(2019) y(2022).