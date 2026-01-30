El montillano Javi Feria se incorpora a la disciplina del Xerez Deportivo



FOTOGRAFÍA: JUAN ANTONIO ZARZUELA (XEREZ DEPORTIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: JUAN ANTONIO ZARZUELA (XEREZ DEPORTIVO)

El Xerez Deportivo Fútbol Club ha cerrado la incorporación del futbolista montillano Javi Feria para reforzar su plantilla, en una operación que permite al conjunto azulino sumar talento joven con experiencia reciente en Primera Federación y un recorrido amplio en categorías nacionales, tras el acuerdo alcanzado con el jugador, que llega procedente del Atlético Sanluqueño.El club jerezano anunció este pasado lunes la llegada de Javier Feria León (Montilla, 2002), conocido deportivamente como Javi Feria, un futbolista que se desenvuelve como media punta y extremo y que ha desarrollado buena parte de su carrera en equipos del fútbol andaluz y castellano-manchego.Formado en las categorías inferiores del Córdoba Club de Fútbol, el jugador dio sus primeros pasos como sénior en el Club Polideportivo Villarrobledo, el Villarrubia Club de Fútbol y el Club Deportivo Illescas, acumulando una experiencia sostenida tanto en Tercera RFEF como en Segunda RFEF.Además, en la temporada 2024-2025 firmó por el Atlético Sanluqueño Club de Fútbol, equipo con el que dio el salto a Primera Federación y con el que ha disputado un total de 14 partidos oficiales, superando los 800 minutos de juego. Durante el pasado mercado invernal, el futbolista montillano jugó cedido en el Centre d’Esports Sabadell, una etapa que se cerró con el ascenso del conjunto catalán a la división de bronce del fútbol español, un hito que marcó su evolución reciente., la cesión al Centre d’Esports Sabadell supuso un paso relevante en la trayectoria del centrocampista ofensivo, que ya entonces era destacado por su crecimiento competitivo y su capacidad para adaptarse a diferentes contextos de exigencia. Aquel movimiento se enmarcó en una progresión constante desde sus años de formación, primero en el Séneca y posteriormente en el Córdoba Club de Fútbol, donde llegó a competir durante dos temporadas en División de Honor Juvenil y a debutar con el filial en Tercera División.Por otro lado, su etapa en Castilla-La Mancha consolidó su perfil como futbolista sénior. En el Club Polideportivo Villarrobledo disputó 31 encuentros con apenas 19 años, mientras que en el Villarrubia Club de Fútbol y en el Club Deportivo Illescas mantuvo un papel relevante en la estructura de los equipos, participando de manera regular en competiciones oficiales y acumulando minutos en fases decisivas de la temporada.El Xerez Deportivo Fútbol Club ha recibido con los brazos abiertos al nuevo jugador xerecist, que se ha incorporado esta misma semana a la dinámica de entrenamientos del primer equipo, que compite en el Grupo IV de Segunda División RFEF.El club azulino, fundado el 28 de junio de 2013 por aficionados preocupados por la situación institucional del Xerez Club Deportivo S.A.D., inició su andadura desde la Segunda Provincial, la octava categoría del fútbol español, impulsado por una masa social que apostó por un modelo participativo y de arraigo local. Actualmente, el equipo disputa sus encuentros como local en el Estadio Municipal de Chapín, con capacidad para 20.523 espectadores y una base social que supera los 3.500 socios.Como singularidad, el Xerez Deportivo Fútbol Club celebra elecciones a la presidencia y a la Junta Directiva de forma democrática cada cuatro años y convoca anualmente una Junta General Extraordinaria en la que se aprueban las cuentas y el presupuesto de la entidad.En el plano deportivo, el primer equipo ha logrado proclamarse campeón en todas las categorías en las que ha competido, alcanzando distintos ascensos y firmando, en la temporada 2013-2014, un récord nacional de socios en categoría no profesional, con 5.865 abonados.El primer equipo xerecista está dirigido por Diego Caro Delgado y continúa su trayectoria en Segunda Federación con el objetivo de consolidar un proyecto deportivo que combina identidad, participación social y competitividad, al que ahora se suma el talento joven del futbolista montillano Javi Feria.