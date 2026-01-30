Montilla se prepara para celebrar la festividad de la Candelaria

Montilla se prepara para celebrar el próximo lunes 2 de febrero la festividad de la Purificación, una efeméride en la que la localidad exhibe las populares roscas de la Candelaria, unas singulares piezas de pan cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XVI y cuya tradición se mantiene intacta gracias a la labor de firmas como, la panadería decana de Montilla.Cada 2 de febrero, la localidad de la Campiña Sur conmemora el día en el que la Cofradía del Rosario –fundada el 22 de agosto de 1580– organizaba un cortejo conjuntamente con la Hermandad de San José en el que salía en procesión una imagen del Santo Patriarca desde su ermita de la calle Altillos."A la llegada del cortejo a la Parroquia de Santiago Apóstol, la imagen pequeña de la Cofradía del Rosario lo esperaba en la puerta, bajo palio, con un repique solemne de campanas y cohetes", detalla el historiador montillano Antonio Luis Jiménez Barranco.El autor del blogdesvela que "la imagen de la Virgen llevaba en su brazo izquierdo al Niño Jesús y, en el derecho, una vela y una bolsa con azúcar", toda vez que "San José portaba en su brazo derecho su vara de plata y, en el izquierdo, una rosca de pan".Una vez en el templo mayor de La Escuchuela, los fieles entraban en procesión hasta el altar mayor y la Cofradía del Rosario hacía entrega de una ramita de romero. "Cuando las andas llagaban al presbiterio, se iniciaba la misa solemne y, a su término, se bendecían las roscas que habían llevado los vecinos de la ciudad", sostiene Antonio Luis Jiménez.La elaboración de las roscas de la Candelaria es un proceso completamente artesanal. En el caso de la panadería de la calle Escuelas, los ingredientes principales son la harina, la levadura, el agua, la sal y el aceite de oliva virgen extra delUna vez se otorga a cada pieza su forma definitiva –que puede variar en complejidad y tamaño–, el maestro panadero, provisto de unas tijeras, adorna la rosca con los característicos picos o pinchos que, tras pasar por el horno de leña, aportan el peculiar crujiente.Para la familia Bellido Vela, la preparación de las populares roscas de la Candelaria coinciden con la celebración de la festividad de San Juan Bosco —que tiene lugar cada 31 de enero— y, además, sirve de antesala para la llegada de la Cuaresma, una época en la que la panadería de la calle Escuelas se inunda de los aromas típicos de la Semana Santa, gracias a las magdalenas, los hojaldres, los pestiños o las torrijas.La tradición montillana establece que sean los abuelos los encargados de adquirir para sus nietos las roscas que, posteriormente, serán bendecidas el mismo día 2 de febrero. En el caso de Horno y Aceites Bellido, las roscas se pueden adquirir en la panadería de la calle Escuelas. Las personas interesadas podrán hacer sus encargos, a través de WhatsApp, en los teléfonos 620 796 647 y 680 503 018.