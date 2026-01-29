Veinte años de la gran nevada: el día en que Montilla volvió a vestirse de blanco

Montilla recuerda hoy el vigésimo aniversario de la gran nevada que sorprendió a la localidad en 2006, un episodio meteorológico excepcional que cubrió de blanco calles y plazas desde la madrugada y que quedó grabado en la memoria colectiva por su intensidad, su duración y la respuesta espontánea de vecinos y familias.Veinte años después, la coincidencia del calendario devuelve a primer plano una jornada que alteró la rutina cotidiana y transformó el paisaje urbano y rural de Montilla. Aquel 29 de enero de 2006, la nieve regresó a la localidad tras un largo paréntesis y lo hizo con una contundencia que no se recordaba desde principios de la década de los ochenta.Desde primeras horas de la mañana, cientos de montillanos se echaron a las calles para disfrutar de una estampa inusual, con hasta quince centímetros acumulados en algunos puntos del casco urbano. En ese sentido, lugares como el Paseo Cervantes o la Plaza del Obispo Pérez Muñoz —hoy Plaza de Jesús— se convirtieron en improvisados escenarios de juego.El manto blanco, que tapizó no solo el centro urbano sino buena parte de la Campiña Sur Cordobesa, fue suficiente para que numerosos niños aprovecharan la mañana de aquel domingo para formar muñecos de nieve e iniciar batallas de bolas heladas bajo la mirada atenta de padres y abuelos, conscientes de estar presenciando un episodio poco frecuente.Y es que la nevada no llegó de forma repentina. Durante la noche anterior ya se habían dejado ver los primeros copos en Montilla, aunque fue a partir de las 2.30 de la madrugada cuando la localidad comenzó a teñirse de blanco de manera sostenida.Muchos jóvenes que se encontraban a esas horas en la desaparecida discoteca del polígono industrial Llanos de Jarata se agolparon a las puertas del establecimiento para observar un fenómeno insólito en la Campiña Sur y que, en la mayoría de los casos, no habían tenido ocasión de vivir en directo.De igual modo, la nieve se convirtió en el tema central de conversación al amanecer. El saludo matinal de los vecinos estuvo marcado por comentarios sobre el espesor alcanzado y la persistencia de la nevada. “Los copos más grandes empezaron a caer entre las 5.00 y las 6.00”, relató entonces Juan Antonio García, quien decidió dar un paseo en compañía de su hija Aurora en cuanto comenzó a despuntar el alba. “Recuerdo que en 1988 también nevó algo, pero de esta manera, la última vez fue en 1981”, comentó este vecino que aseguraba no haber olvidado aquella fecha “por ser el mismo año que el golpe de Estado”.Además, el carácter excepcional del episodio quedó reflejado en la respuesta ciudadana. Fueron muchos los vecinos que salieron a la calle provistos de cámaras de fotos para inmortalizar una imagen que, hasta entonces, solo formaba parte de los recuerdos transmitidos de generación en generación.A partir de las 8.30 de la mañana, la Plaza de La Rosa y el Paseo de Las Mercedes registraban un constante ir y venir de niños, protegidos con gorros de lana, bufandas y guantes de todos los colores, que contemplaban un paisaje más propio de latitudes septentrionales.Por otro lado, la jornada estuvo marcada por un intenso frío que se prolongó durante horas. El hielo no desapareció de la calzada hasta pasadas las 13.00 de la tarde, aunque, pese a las bajas temperaturas y a las dificultades propias de la nieve, no se detectó ninguna alerta relacionada con el estado de las calles o la seguridad vial. La normalidad, dentro de lo excepcional, fue la tónica general de una jornada dominical que muchos aprovecharon para pasear y disfrutar del entorno.No obstante, la nevada sí tuvo algunas consecuencias prácticas. Los quioscos de la localidad se vieron obligados a cerrar antes de lo habitual, ya que la prensa no logró llegar a su destino debido al corte de algunas carreteras de la provincia, una circunstancia que evidenció el impacto del temporal más allá del ámbito estrictamente urbano.La de 2006 no fue, sin embargo, la primera nevada que conoció Montilla en las últimas décadas. La anterior se había producido en 1988 y, antes, el 14 de febrero de 1983, Día de los Enamorados, cuando comenzó a nevar a las 16.00 de la tarde. Aquellos dos episodios previos, aunque recordados, no alcanzaron la intensidad ni la duración del registrado veintitrés años después.Tras la gran nevada de 2006, los montillanos volvieron a ver la nieve en dos ocasiones más: el 10 de enero de 2010 y el 28 de febrero de 2013. Ninguna de ellas, sin embargo, logró igualar el impacto visual y emocional del 29 de enero de 2006, una fecha que hoy, dos décadas después, sigue ocupando un lugar destacado en la memoria colectiva de la localidad.