La Diputación impulsa un plan de 10,2 millones para digitalizar el ciclo del agua en zonas rurales de Córdoba

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba, a través de la empresa provincial Emproacsa, destinó una partida de 10,2 millones de euros para financiar dos grandes actuaciones que van a suponer la implantación de un modelo de gestión remota de infraestructuras hidráulicas en entornos rurales.Estas iniciativas se ejecutarán con cargo a dos proyectos del Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica, correspondientes a la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, y estarán finalizadas el próximo mes de junio.Así lo manifestó ayer el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien detalló que estas actuaciones consisten en la digitalización del ciclo integral del agua de las operaciones de la empresa, la implantación de sensórica, la sectorización de las redes de abastecimiento, la telelectura de contadores y otras actuaciones para el cuidado de la masa de agua, la adaptación al cambio climático y el fomento de una nueva forma de relación entre los usuarios y los gestores públicos basada en la transparencia.El máximo responsable de la Diputación señaló que los resultados esperados de estas actuaciones son la mejora de la eficiencia hídrica, con una reducción del 19 por ciento en las pérdidas de agua en las redes de distribución, así como una reducción de un 13,8 por ciento del consumo de energía, lo que contribuirá a mitigar el cambio climático. En el ámbito de los usuarios, afirmó que estas medidas supondrán una importante mejora en la calidad del servicio para casi 200.000 vecinos y vecinas de la provincia.En este sentido, añadió que, en conjunto, estas medidas garantizan el suministro y proporcionan nuevos servicios personalizados a los usuarios gracias a la implantación de la telelectura de más de 47.736 contadores, ofreciendo un servicio de calidad a la población que vive en entornos rurales.Fuentes indicó que con estos proyectos se avanza en la mejora de la gobernanza, la transparencia y la participación de todos los agentes implicados, lo que favorecerá la gestión integrada de los recursos hídricos en el territorio. Para ello, explicó, se contará con 13 herramientas informáticas, de las que tres estarán destinadas a la transparencia con el usuario.En relación con los proyectos incluidos en el denominado PERTE oriental, Fuentes analizó que este ámbito engloba 32 actuaciones para la digitalización del ciclo integral del agua en áreas de servicio rural conectadas en la zona oriental de la provincia de Córdoba.Estas actuaciones se desarrollarán en Villa del Río, Villafranca de Córdoba, Bujalance, Valenzuela, Adamuz, Pedro Abad, El Carpio, Cañete de las Torres y la Entidad Local Autónoma de Algallarín, beneficiando a una población de 43.896 habitantes.En esta zona, se prevé la digitalización de todas las etapas del ciclo integral del agua para mejorar la eficiencia hídrica y garantizar el suministro, la implantación de la telelectura en más de 23.000 contadores, así como actuaciones de saneamiento, depuración de aguas y mejora de la gestión digital de Emproacsa. El presupuesto previsto se eleva a casi 5,9 millones de euros, cuya financiación corresponde en un 70 por ciento a fondos europeos y en un 30 por ciento a fondos propios.Por otro lado, en referencia al PERTE Andaluz, el presidente de la Diputación indicó que este proyecto se destina al fomento de la digitalización del control de los usos del agua urbana en redes de abastecimiento de municipios de menos de 20.000 habitantes. En este marco, se incluyen 43 proyectos que se implantarán en 39 municipios de la provincia.Cada uno de estos proyectos contará con un coste aproximado de 100.000 euros de inversión, lo que supone una suma total de 4,3 millones de euros y una población beneficiada de 145.500 habitantes. En este caso, las actuaciones se centran en la implantación de la telelectura de contadores, la sectorización de las redes, la cloración automática y la mejora del sistema de telecontrol.Los municipios incluidos en este proyecto son Alcaracejos, Montemayor, Almodóvar del Río, Monturque, Añora, Moriles, Belalcázar, Nueva Carteya, Belmez, Palenciana, Benamejí, Pedroche, Cardeña, San Sebastián de los Ballesteros, Luque, Santa Eufemia, Dos Torres, Torrecampo, Encinas Reales, Valsequillo, Espejo, La Victoria, Espiel, Villaharta, Fuente Carreteros, Villanueva de Córdoba, Fuente Palmera, La Lancha, Villanueva del Duque, La Granjuela, Villanueva del Rey, Guadalcázar, Villaralto, El Guijo, Villaviciosa de Córdoba, Hinojosa del Duque, El Viso, Iznájar, Zuheros, Aguilar de la Frontera, Santaella, Fuente Obejuna y Peñarroya-Pueblonuevo.