El borrador de presupuestos municipales para 2026 supera los 27,2 millones de euros

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montilla ha presentado esta mañana el borrador del Presupuesto General para el ejercicio 2026, un documento que asciende a 27.226.921,55 euros y que define las prioridades económicas, sociales y de desarrollo del municipio para el próximo año.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha señalado que se trata de un borrador de presupuestos "responsable y realista", fruto de un trabajo "riguroso" de análisis de la situación económica municipal y que, a su juicio, "da respuesta a las competencias propias del Ayuntamiento".De igual modo, el documento que ahora se someterá a la consideración del resto de grupos con representación plenaria —Partido Popular (PP) e Izquierda Unida (IU)—, pretende garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales, así como "afrontar los principales retos de Montilla como ciudad referente del sur de la provincia de Córdoba".Por su parte, la teniente de alcalde de Hacienda, Antonia Ramírez, ha detallado que el crecimiento presupuestario con respecto a las cuentas de 2025 —y que se sitúa en el 4,7 por ciento— se sustenta fundamentalmente en dos factores principales.En primer lugar, el incremento de la aportación del Estado a través de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), que aumenta en un 9,52 por ciento, lo que supone 682.103,99 euros adicionales. “Este ingreso de carácter incondicionado que contribuye a reforzar la capacidad financiera municipal”, ha señalado Antonia Ramírez.Por otro lado, el equipo de gobierno ha contemplado en su propuesta de cuentas municipales para el año 2026 el, que crece en un 19,79 por ciento, con un incremento de 803.132,94 euros, “un gasto finalista destinado exclusivamente a este servicio”.Por otro lado, durante su intervención, Rafael Llamas ha señalado que estos presupuestos están condicionados por el aumento del gasto en recursos humanos y en la prestación de servicios municipales, derivado principalmente de la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y del incremento del coste de las materias primas y de suministros.A ello se suma el reto que supone la ejecución de proyectos financiados con fondos europeos que exigen aportación municipal, como el, con una cofinanciación del 15 por ciento, o la subvención del 2 por ciento Cultural para continuar las excavaciones en el Cerro del Castillo de El Gran Capitán.De igual modo, ambas actuaciones se realizarán mediante financiación externa, gracias a la situación financiera solvente del Ayuntamiento. Según ha destacado el alcalde, estas actuaciones responden “a proyectos que contribuyen a un modelo de ciudad consensuado y compartido, orientado a la recuperación patrimonial, el desarrollo urbano sostenible y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía”.El Presupuesto Municipal 2026 refuerza, además, varias líneas estratégicas. Entre ellas, el aumento del 25 por ciento de las subvenciones de concurrencia competitiva destinadas a clubes y asociaciones deportivas o el apoyo a proyectos de innovación social, como, con una partida específica de 30.000 euros.De igual modo, se contempla el refuerzo de los recursos humanos de los servicios públicos municipales; el incremento del 33 por ciento de los programas y subvenciones dirigidos a juventud e infancia; una mayor dotación para el mantenimiento de vías y caminos, con un aumento del 43 por ciento; y la consolidación de la apuesta turística de Montilla como motor de desarrollo económico y social, mediante la financiación delPor último, el alcalde ha subrayado que “este no es un documento cerrado”, ya que el borrador del presupuesto ha sido entregado al resto de grupos municipales en la Comisión de Cuentas, con el objetivo de que pueda ser analizado, trabajado y consensuado.