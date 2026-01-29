Los sindicatos rechazan el modelo de personal itinerante del SAS que afectaría al Hospital de Montilla

Las organizaciones sindicales con representación en las Juntas de Personal de la Campiña han manifestado hoy su "frontal rechazo" a la intención del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de implantar un modelo de “personal itinerante” mediante la fusión laboral de los hospitales de Cabra, Montilla y Puente Genil, una medida que, según denuncian, tendría consecuencias directas sobre el Hospital de Montilla y sobre la atención sanitaria en el sur de la provincia de Córdoba.Las organizaciones Sindicato de Enfermería (SATSE), Sindicato Médico de Andalucía (SMA), Comisiones Obreras (CCOO), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Unión General de Trabajadores (UGT) y Federación de Técnicos y Profesionales de la Sanidad (FTPS) explican que el modelo propuesto por el SAS supondría que las plazas dejaran de estar adscritas a un centro hospitalario concreto para integrarse en una denominada “Macro Área”. De este modo, el personal podría ser desplazado indistintamente entre los hospitales de Cabra, Montilla y Puente Genil, quedando las plazas vinculadas de forma genérica al Hospital Infanta Margarita.En ese sentido, las Juntas de Personal de la Campiña consideran que esta propuesta constituye una "grave torpeza" en la gestión de los recursos humanos, ya que no solo perjudica a los profesionales sanitarios, sino que tendría consecuencias directas y negativas sobre la población del sur de la provincia.Y es que, según alertan, esta fusión laboral implica una "movilidad geográfica forzosa encubierta" que, a su juicio, "rompe cualquier posibilidad real de conciliación" familiar, estabilidad profesional y arraigo a un centro de trabajo. “No saber dónde se va a trabajar es el mejor incentivo para marcharse”, denuncian las Juntas de Personal, al tiempo que subrayan que este modelo convierte al sur de Córdoba en una zona "aún menos atractiva" para captar y retener profesionales sanitarios en un contexto de escasez estructural de personal.Además, los sindicatos advierten de que la implantación del personal itinerante tendría un impacto especialmente grave en los futuros concursos de traslados. La desaparición de la elección de un centro concreto, la posibilidad de ser destinado a cualquiera de los tres hospitales y la incertidumbre laboral derivada de esta situación —explican— "romperían la conciliación familiar y profesional" y restarían atractivo a unas plazas que, hasta ahora, permitían una adscripción estable. En la práctica, señalan, el concurso de traslados se transformaría en un proceso “a ciegas”, dejando de ser una herramienta de movilidad voluntaria para convertirse en un nuevo factor de precariedad laboral.Por otro lado, las organizaciones sindicales recuerdan que "la fuga de profesionales no es una hipótesis, sino una realidad ya constatada" en los hospitales de Cabra, Montilla y Puente Genil. En los últimos años, aseguran, "especialistas han abandonado la zona ante la precariedad laboral existente en la macroárea sanitaria", una situación que, a su juicio, se verá acelerada si se consolida la imposibilidad de elegir un centro de trabajo estable.“La pérdida de potencial humano altamente cualificado no solo la sufren los profesionales; la sufre directamente la población”, subrayan las Juntas de Personal, que señalan que la falta de equipos estables repercute de forma inmediata en la continuidad asistencial, el cierre de servicios, el incremento de las listas de espera y la merma en la calidad de la atención sanitaria que reciben los ciudadanos del sur de Córdoba.Frente a este escenario, las organizaciones sindicales reclaman retomar el acuerdo alcanzado en julio de 2022 en las mesas de negociación con la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, que contemplaba la, Campiña y Subbética.De igual modo, recuerdan que esta propuesta cuenta con el respaldo de plataformas ciudadanas y de la totalidad de las fuerzas políticas de la provincia, tal y como se recoge en el acta del Pleno de la Diputación de Córdoba del 27 de septiembre de 2023. Sin embargo, las organizaciones sindicales denuncian que la Junta de Andalucía se mantiene “sorda y ciega” ante este amplio consenso social e institucional.Según defienden las Juntas de Personal, la creación de áreas sanitarias de menor tamaño es la "única vía realista" para garantizar una gestión sanitaria cercana y eficaz, plantillas estables que eviten la fuga de especialistas y una atención sanitaria de calidad, con servicios consolidados y tiempos de espera razonables.Por todo ello, la Junta de Personal de la Campiña ha solicitado una reunión urgente con la delegada territorial de Salud y Consumo de Córdoba, María Jesús Botella, para exigir la "paralización inmediata" de la fusión laboral y el cumplimiento de los acuerdos de 2022.A su vez, las organizaciones sindicales indican que, hasta el momento, siguen esperando respuesta a esta solicitud, mientras que desde el Área Norte de Córdoba, que realizó una petición similar por motivos parecidos, ya tienen una reunión agendada para el próximo día 5 de febrero.El objetivo final, concluyen, es preservar la dignidad laboral de los profesionales sanitarios y garantizar una sanidad pública segura, accesible y de calidad para la ciudadanía del sur de la provincia, reclamando que los puestos de trabajo y las plazas estén asignados a un hospital concreto y que todas las categorías profesionales cuenten con una adscripción efectiva a un centro de trabajo delimitado.