El temporal de lluvias y viento provoca numerosas incidencias en Montilla

Más de 14 litros de lluvia

Más de 2.000 incidencias en Andalucía



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El temporal de lluvias y viento provocó durante la jornada de ayer, donde el Ayuntamiento activó un dispositivo especial de coordinación ante el episodio de fuertes rachas asociado a la alerta naranja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con registros que alcanzaron los 97 kilómetros por hora y afecciones en distintos puntos del casco urbano, barrios periféricos como La Vereda del Cerro Macho y caminos rurales.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, compareció ayer ante los medios de comunicación para ofrecer un primer balance de la situación tras la reunión mantenida con todos los servicios operativos municipales implicados en la gestión de la emergencia, entre los que se encontraban representantes de la Policía Local, de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Bomberos y los distintos servicios municipales de Obras, Medio Ambiente, Alumbrado, Limpieza Viaria, así como de la empresa mixtaSegún explicó el primer edil, desde primeras horas de la mañana se activó un dispositivo especial de coordinación, dirigido por el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Valeriano Rosales, junto al jefe de la Policía Local, Francisco Gallego, y el coordinador de Protección Civil, Antonio Varo, en permanente contacto con el servicio de emergencias 112..Las principales incidencias registradas en la localidad estuvieron relacionadas con la caída de numerosos árboles, concentrándose especialmente en el Parque Enrique Tierno Galván, así como en zonas como La Rehoya, María Auxiliadora, Pilas de Panchía, Río de la Hoz, la Avenida de las Camachas y varios caminos, entre ellos el de La Zarza, donde la caída de uno de los árboles situados en la sede de Navisa Industrial, en las antiguas Bodegas Montulia, llegó a cortar el tráfico en las inmediaciones del complejo sociocultural Envidarte.De igual modo, se produjeron afecciones puntuales en la Barriada de Pedro Ximénez —en el entorno de las Doscientas Viviendas—, en la calle Murillo o en la Avenida Antonio y Miguel Navarro, donde se registraron desprendimientos de elementos constructivos.También se denunciaron incidencias en La Vereda del Cerro Macho, un núcleo de población situado en la Sierra de Montilla en el que residen alrededor de doscientos vecinos durante todo el año y que incrementa su población en los meses estivales.Entre las comunicaciones recibidas por el Ayuntamiento, figuraba la queja de una vecina residente en la urbanización de El Parador, que alertaba del estado de los árboles del Parque Enrique Tierno Galván que, con una superficie de casi 23 hectáreas, constituye la principal zona verde del municipio."Hay concretamente un árbol —del que en otras ocasiones hemos informado de su estado y no hemos recibido respuesta— que caería sobre nuestra vivienda", aseguraba esta vecina en un mensaje registrado en las redes sociales del Ayuntamiento, donde alertaba que ayer cayó otro árbol "a un metro escaso de nuestra casa".Además, se detectaron daños en cubiertas, tejas, cerramientos y placas solares, tanto en edificios privados como en instalaciones municipales, con incidencias destacadas en el Cementerio Municipal de San Francisco Solano y en el CEIP Beato Juan de Ávila. La caída de árboles ocasionó igualmente afecciones en determinados tramos de cableado.Rafael Llamas subrayó que, “afortunadamente, no se han registrado daños personales”, una circunstancia confirmada por el jefe de la Policía Local, Francisco Gallego, quien señaló que “no ha habido ninguna lesión” y que los daños materiales se limitaban, hasta ese momento, a la caída de una rama sobre un vehículo estacionado.Ante la evolución del temporal, el Ayuntamiento de Montilla mantuvo suspendidas todas las actividades al aire libre, así como las actividades deportivas en instalaciones municipales, a excepción de la piscina cubierta, manteniendo el cierre preventivo de los parques que se decretó el martes,A última hora de la tarde de ayer, los servicios municipales continuaban trabajando para restablecer la normalidad “en la medida en que las condiciones meteorológicas lo permitan y siempre garantizando la seguridad de los trabajadores y trabajadoras”, indicó el alcalde.En este contexto, el alcalde volvió a hacer un llamamiento a la prudencia, recomendando limitar los desplazamientos, asegurar objetos en balcones y terrazas, evitar zonas arboladas, cauces y espacios inundables, y extremar las precauciones ante la posible persistencia del viento. Ante cualquier incidencia, se recordó que se podía contactar con la Policía Local de Montilla en el teléfono 957 652 626 o con el servicio de emergencias 112.Según los datos de, herramienta web impulsada por el bombero montillano Juan Antonio Arias Arroyo, durante el día de ayer se registraron 14,3 litros por metro cuadrado, mientras que el acumulado del mes asciende a 126,5 litros. En cuanto al viento, la velocidad media fue de 11 kilómetros por hora, con rachas máximas que alcanzaron los 97 kilómetros por hora.Tal y como avanzóen jornadas anteriores, este episodio de fuertes vientos y lluvias da continuidad a una sucesión de temporales que ya habían provocado afecciones en el casco urbano y en distintos accesos al municipio, con especial incidencia en la movilidad y en espacios públicos y privados.El temporal mantuvo cerrada al tráfico la carretera comarcal CO-4207, que une Montilla y Montalbán de Córdoba, como consecuencia del desbordamiento del arroyo Salado en las inmediaciones del pago de Malabrigo, un punto que vuelve a quedar anegado cada vez que se registran lluvias de cierta intensidad en la Campiña Sur.La proximidad del cauce del arroyo y la escasa diferencia de cota, unidas a la sedimentación acumulada durante décadas, hacen que la vía colapse incluso con precipitaciones moderadas. Se trata de la enésima ocasión en que esta carretera, especialmente transitada por vecinos de Montalbán de Córdoba, queda cerrada al tráfico, dejando sin servicio una de las conexiones más utilizadas entre ambas localidades.El temporal ha tenido un impacto generalizado en Andalucía. De hecho, la Junta envió ayer un mensajea los 36 municipios de la comarca del Valle del Almanzora y Los Vélez afectados por el aviso rojo de fuertes vientos, con rachas de hasta 130 kilómetros por hora, que afectaron a una población de 86.046 habitantes.Además, se mantiene el aviso naranja por viento en amplias zonas de Almería, Granada, Córdoba —en la Campiña y la Subbética—, Málaga, Jaén y otras comarcas andaluzas. La dirección del Plan de Emergencia acordó la suspensión de la actividad lectiva presencial en la comarca del Estrecho desde las 16.00 de la tarde, así como el mantenimiento de desalojos preventivos en zonas afectadas.El servicio EMA 1-1-2 ha gestionado cerca de 2.000 incidencias, superando el millar solo durante la jornada de ayer hasta las 12.30 del mediodía. En la provincia de Córdoba se contabilizaron 202 avisos, relacionados principalmente con caídas de árboles, desprendimientos, afecciones al cableado y obstáculos en la vía pública.Entre las incidencias más destacadas en la provincia, un árbol cayó en un colegio de Santaella, causando daños materiales, mientras que en la capital una mujer resultó herida tras caerle encima una pieza de hierro en la Avenida Medina Azahara.Ante esta situación, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) recomienda extremar la precaución y seguir pautas básicas de autoprotección. Con carácter general, se aconseja evitar desplazamientos innecesarios, zonas arboladas y exteriores.En caso de fuerte viento, se recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas y retirar del exterior de las viviendas muebles y objetos que puedan caer a la vía pública. Si se está en la calle o en el campo, no se debe buscar refugio junto a muros, tapias, cornisas o árboles, y se deben extremar las precauciones cerca de edificios en construcción o en mal estado.En carretera, se recomienda evitar los desplazamientos siempre que sea posible y, si resultan necesarios, extremar la precaución y mantenerse informado por fuentes oficiales. Si el viento sorprende durante un viaje, no se debe permanecer dentro del vehículo y se debe buscar un lugar seguro. Desde la EMA se recomienda mantener la calma, seguir la información de fuentes oficiales y, en caso de emergencia, llamar al 1-1-2, disponible las 24 horas.