Rachas de viento de hasta 97 kilómetros por hora provocan numerosas incidencias en Montilla

Consejos de autoprotección ante el temporal

Rachas de viento de hasta 97 kilómetros por hora han causado hoy numerosas incidencias en el casco urbano de Montilla, con especial afección a la movilidad y a distintos espacios públicos y privados, en el marco del temporal de lluvias y viento que atraviesa buena parte de Andalucía y que ha obligado a activar avisos meteorológicos y medidas preventivas por parte de las Administraciones.Tal y como ha confirmado ala teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, las rachas de viento, que han alcanzado los 97 kilómetros por hora en Montilla, han provocado “múltiples incidencias en el casco urbano”, especialmente la caída de árboles en distintos puntos del municipio y el desprendimiento de placas solares que han salido volando desde los tejados como consecuencia de la fuerza del viento.Entre los episodios más destacados se encuentra la caída de uno de los árboles situados en la sede de Navisa Industrial, en las antiguas Bodegas Montulia, un incidente que ha llegado a cortar el tráfico en el camino de La Zarza, junto a las instalaciones del complejo sociocultural Envidarte.A este suceso se ha sumado la caída de otro árbol que ha obligado a interrumpir la circulación en el principal acceso desde La Toba hasta el polígono industrial de Llanos de Jarata, entre las instalaciones de Alipensa y los ecohuertos urbanos. Por otro lado, el Ayuntamiento de Montilla ha decretado la clausura preventiva del muelle del Punto Limpio, ubicado en la fase de ampliación del polígono, "para evitar posibles accidentes durante las labores de vertido de residuos en esa zona".Además, las rachas de viento han derribado árboles en el Paseo de las Mercedes, así como ramas de grandes dimensiones en la Avenida de Andalucía, en las inmediaciones del Centro de Salud, en el CEIP Vicente Aleixandre y en el Parque de la Rehoya, una zona verde de casi 20.000 metros cuadrados situada en la confluencia de las calles Julio César y Santa Brígida con la Avenida del Marqués de la Vega de Armijo y el primer tramo de la Ronda Norte.En cuanto a los registros meteorológicos, según los datos facilitados por, una herramienta web impulsada por el bombero montillano Juan Antonio Arias Arroyo que ofrece información meteorológica en tiempo real, durante el día de ayer se contabilizaron 21,2 litros por metro cuadrado, mientras que en la jornada de hoy se han registrado 9,8 litros. En lo que va de mes de enero, el acumulado asciende ya a 115,9 litros por metro cuadrado. En cuanto al viento, la velocidad media ha sido de 12 kilómetros por hora, con rachas máximas que han alcanzado los 97 kilómetros por hora.Por su parte, los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, recogen 13,7 litros por metro cuadrado registrados durante el día de ayer, 107,1 litros por metro cuadrado en lo que va de mes y 361,6 litros por metro cuadrado en todo el año hidrológico.La disparidad entre los datos dey los de la CHG puede deberse a la distancia a la que se encuentran situados los distintos pluviómetros o estaciones meteorológicas que miden la incidencia de las precipitaciones en un término municipal tan extenso como el de Montilla, lo que explica las variaciones en los registros acumulados.En este contexto, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha difundido en redes sociales un vídeo en el que ha realizado un llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado para hoy en Montilla el nivel naranja por fuertes vientos y el nivel amarillo por lluvias, una situación que ha llevado al Ayuntamiento a recomendar evitar desplazamientos innecesarios por la ciudad y extremar la precaución ante el riesgo de desprendimientos. Asimismo, los parques y zonas verdes de la localidad continuarán cerrados después de que ayer cayera un árbol en el Paseo de Cervantes,El temporal también ha provocado numerosos daños en la red viaria de la comarca. En la autovía Córdoba–Málaga (A-45), en sentido Málaga, a la altura de La Rambla, se ha registrado la caída de un árbol sobre la calzada, mientras que han aparecido hierros en mitad de la autovía en la salida desde Aguilar de la Frontera hacia Puente Genil. En la carretera N-342, que conecta Córdoba y Granada, un árbol ha caído igualmente sobre la calzada.A estas incidencias se suman los cortes en la CO-6206, que enlaza la N-432 en Baena con la A-318 por Doña Mencía, donde la carretera ha quedado cortada en varios puntos. De igual modo, la CO-4205 se ha cerrado entre los puntos kilométricos 4 y 5 por el desbordamiento del Arroyo Carchena y de su afluente cercano en Montemayor.Especial relevancia ha tenido el cierre al tráfico de la carretera comarcal CO-4207, que une Montilla y Montalbán de Córdoba, como consecuencia del desbordamiento del arroyo Salado en las inmediaciones del pago de Malabrigo. Se trata de un punto negro recurrente cada vez que llueve con cierta intensidad en la Campiña Sur, que ha dejado a numerosos conductores sin una de las conexiones más transitadas entre ambas localidades.La proximidad del cauce del arroyo Salado, la escasa diferencia de cota y la sedimentación acumulada durante décadas hacen que esta vía colapse incluso con precipitaciones moderadas. No en vano, es la enésima vez que esta carretera queda cerrada al tráfico por el desbordamiento del arroyo, especialmente en un tramo muy utilizado por los vecinos de Montalbán de Córdoba.En este sentido, la Diputación de Córdoba anunció el pasado verano una inversión de 1,4 millones de euros para construir un nuevo puente metálico y elevar el trazado de la carretera entre los puntos 5+406 y 5+434, con el objetivo de solventar la escasa distancia entre la estructura actual y el nivel del arroyo, que ha ido aumentando por la acumulación de sedimentos.El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, definió entonces el proyecto como “una reivindicación histórica” desbloqueada tras dos años de negociaciones con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. “La conexión natural entre Montalbán y Montilla se ve muy afectada cuando hay lluvias, y eso genera numerosos problemas. Hemos diseñado un puente útil y eficaz que solucionará definitivamente esta situación”, aseguró durante una visita al tramo afectado.Por su parte, el alcalde de Montalbán, Miguel Ruz, recalcó que esta carretera no es solo una vía de acceso cotidiano para sus vecinos, sino un enlace estratégico para buena parte del tráfico que se dirige al centro de reciclaje ubicado en su municipio. A su vez, Rafael Llamas insistió en que los cambios en los modelos de cultivo han incrementado la sedimentación en los últimos años, haciendo que el punto crítico se inunde cada vez con mayor facilidad.A nivel autonómico, el temporal ha mantenido activado el dispositivo de la Agencia de Emergencias de Andalucía. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado hoy, tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones celebrada en el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 en Sevilla, que la madrugada ha transcurrido sin incidencias de gravedad.Antonio Sanz ha destacado que la jornada de hoy se plantea “extremadamente compleja”, con un aviso rojo por viento en Almería y todas las provincias bajo alertas por viento, acompañadas de lluvias en comarcas como Nevada, Alpujarras y costa en Granada, Cazorla y Segura, capital y Montes en Jaén y la Subbética cordobesa.“Frente a esta situación, una vez más, debo insistir en la importancia de seguir las instrucciones de EMA 1-1-2 para evitar riesgos: especialmente vamos a evitar desplazamientos innecesarios, no transitar por zonas arboladas y espacios próximos a obras, cornisas y elementos del mobiliario urbano que se puedan desprender y, en todo momento, extremar la precaución y seguir las pautas de protección frente lluvias y vientos”, ha insistido.El consejero ha recordado las medidas de seguridad adoptadas, como la suspensión de la actividad lectiva presencial y en centros de día en 77 municipios de las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, Grazalema en Cádiz y Serranía de Ronda en Málaga, así como los desalojos preventivos en la zona de Guadarranque.En este último caso, se prealertó a 247 personas y se desalojó a 76 vecinos de varias calles de San Roque y del núcleo completo de Guadarranque. “La operación quedó completada minutos antes de la medianoche”, ha explicado, detallando que la Cruz Roja dispuso un albergue para 50 personas en Puente Mayorga, donde ha pernoctado una sola persona.En cuanto a la red viaria, la Dirección General de Tráfico ha confirmado que permanecen cortadas un total de 21 carreteras en Andalucía, 15 de ellas en la provincia de Cádiz, dos en Córdoba —la CO-4205 en Montemayor y la CO-4207 entre Montilla y Montalbán— y una en Málaga, además de varias vías afectadas por nieve en la provincia de Granada.Entre ayer y hoy, hasta las 7.00 horas, el 1-1-2 ha gestionado 934 incidencias en toda Andalucía, 76 de ellas en la provincia de Córdoba. Asimismo, se han registrado caídas de árboles en zonas hospitalarias, rescates de vehículos atrapados por riadas y varios heridos leves por crisis de ansiedad.Respecto a los niveles de los ríos, se mantienen dos en nivel rojo y otros 13 en nivel naranja, mientras que el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones continúa activo en fase de Emergencias, situación operativa 1, desde ayer a las 15.04 de la tarde.Ante esta situación, la Agencia de Emergencias de Andalucía recomienda extremar la precaución y seguir una serie de pautas de autoprotección. Con carácter general, se aconseja evitar desplazamientos innecesarios, zonas arboladas y espacios exteriores durante los episodios de fuerte viento y lluvia.En caso de viento intenso, se recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas, así como retirar de balcones, terrazas y patios todos aquellos objetos —como toldos, tiestos, tendederos o macetas— que puedan caer a la vía pública y provocar accidentes.Si el viento sorprende a las personas en la calle o en el campo, no se debe buscar refugio junto a muros o tapias, sino alejarse de cornisas, árboles y elementos que puedan desprenderse. También se deben extremar las precauciones en las inmediaciones de edificios en construcción o en mal estado y evitar subir a andamios o plataformas que puedan desplazarse.En zonas marítimas, se aconseja alejarse de playas y lugares bajos que puedan verse afectados por el oleaje y las mareas elevadas. Asimismo, se recomienda evitar los desplazamientos por carretera siempre que sea posible y, en caso de ser necesarios, respetar las normas de circulación y mantenerse informados por fuentes oficiales.Si el fuerte viento sorprende durante un viaje en coche, no se debe permanecer en el interior del vehículo, sino buscar un lugar seguro donde refugiarse. Ante la previsión de nevadas, también se recomienda llevar el depósito de combustible lleno.Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se insiste en mantener la calma, seguir la información de fuentes oficiales y, ante cualquier emergencia, llamar al 1-1-2, un servicio operativo las veinticuatro horas del día durante todo el año.