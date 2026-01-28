El Ayuntamiento impulsa un programa para fomentar el bienestar de las personas cuidadoras

El Ayuntamiento de Montilla impulsa una nueva edición del programaa través del Área de Servicios Sociales con el propósito de ofrecer apoyo integral a las personas cuidadoras de familiares en situación de dependencia, discapacidad o enfermedad mental, una realidad cotidiana que suele desarrollarse en silencio y con una elevada carga emocional y física.La iniciativa, que volverá a ponerse en marcha en las próximas semanas, nace con el objetivo de mejorar el bienestar físico, emocional y social de quienes asumen las tareas de cuidado, al tiempo que persigue prevenir y abordar la sobrecarga que con frecuencia acompaña a esta responsabilidad continuada.En ese sentido, el teniente de alcalde de Bienestar Social y Cultura, Manuel Carmona, señaló que “el bienestar de la persona cuidadora repercute directamente en la calidad del cuidado que recibe la persona dependiente, por lo que desde el Ayuntamiento queremos poner el foco no solo en las necesidades asistenciales, sino también en el autocuidado, el apoyo emocional y el acompañamiento a quienes cuidan”.El programase concibe como un recurso de apoyo integral que proporciona herramientas prácticas para afrontar el día a día del cuidado, aprender a pedir ayuda cuando resulta necesario, reconocer los propios límites y atender las necesidades personales sin comprometer la salud.Todo ello se desarrolla en un espacio grupal pensado para generar confianza, donde compartir experiencias y vivencias comunes en un clima de respeto, escucha activa y aceptación, elementos que resultan clave para aliviar el sentimiento de soledad que a menudo acompaña a las personas cuidadoras.Las actividades se estructuran en sesiones grupales semanales de dos horas de duración, conducidas por profesionales de distintos ámbitos como Psicología, Enfermería, Trabajo Social y Terapia Ocupacional. Además, el programa cuenta con la colaboración del Centro de Salud de Montilla, personal técnico de Primeros Auxilios del Ayuntamiento y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Montilla (Afamo), lo que permite ofrecer una atención multidisciplinar adaptada a las distintas necesidades que pueden surgir en el proceso de cuidado.Las sesiones comenzarán el miércoles 4 de febrero y se desarrollarán en el Centro Municipal de Servicios Sociales, en horario de 17:15 a 19:15 horas. Con el fin de facilitar la participación de las personas cuidadoras, los Servicios Sociales municipales pondrán a disposición de quienes lo necesiten un servicio de apoyo a domicilio, prestado por auxiliares de ayuda a domicilio, que acompañarán a la persona dependiente durante el tiempo que dure cada sesión, evitando así que la falta de recursos se convierta en un obstáculo para asistir.es una actividad gratuita con una amplia trayectoria dentro de los Servicios Sociales municipales y se ha consolidado con el paso del tiempo como un recurso de apoyo estable para las familias cuidadoras del municipio de Montilla.Las solicitudes de participación ya pueden realizarse en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Montilla, si bien las plazas son limitadas, por lo que desde el Consistorio se anima a las personas interesadas a formalizar su inscripción con antelación.