Intenso calendario deportivo en Montilla con motivo de la Fiesta de la Vendimia



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha anunciado un intenso calendario deportivo para este mes de septiembre, enmarcado en la 70.ª edición de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles, que convertirá la ciudad en epicentro del deporte cordobés con citas de gran nivel en diferentes disciplinas.Tal y como subrayó el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, "se trata de una programación que no solo apuesta por la competición, sino que también busca acercar a vecinos y visitantes a experiencias únicas, donde la tradición y la práctica deportiva se dan la mano".La actividad arrancó ayer en el Estadio Municipal Miguel Navarro con el primer partido del Mundialito de Clubes Juvenil, un torneo que abrió con fuerza gracias a la victoria del conjunto argentino Racing de Avellaneda frente al Sevilla Fútbol Club por 2-1.El ambiente en la grada dejó claro que este campeonato llega para quedarse. Y es que la emoción continuará este próximo jueves, 4 de septiembre, con un duelo muy esperado entre el Real Betis Balompié y el Córdoba Club de Fútbol. El sábado, por su parte, se disputarán los cuartos de final, prometiendo aún más espectáculo para los aficionados.El fútbol seguirá marcando la agenda deportiva con una de las citas más queridas por la afición local: el tradicional Trofeo de la Vendimia. Este clásico enfrentará al Montilla Club de Fútbol con el histórico Écija Balompié mañana miércoles, 3 de septiembre, a partir de las 21.00 de la noche, en el Estadio Municipal.Pero septiembre no será solo fútbol. Montilla vivirá un momento muy especial el lunes 8 de septiembre con el estreno oficial de la. Será en el Pabellón Municipal de Deportes, a las 20.00 de la tarde, con un triangular frente a MiraGenil Fútbol Sala y Palenciana Fútbol Sala. Una apuesta que supone un paso más en la diversificación deportiva de la localidad.Por otro lado, la ciudad se prepara para acoger el, incluido en la V Liga Andaluza de Escuelas de Triatlón. La cita está prevista para el domingo 7 de septiembre, a partir de las 9.00 de la mañana, en la piscina municipal y en el recinto del Polideportivo. Una jornada pensada para los más jóvenes, que combina natación, ciclismo y carrera, y que promete ofrecer imágenes de esfuerzo y superación.El ajedrez también tendrá su espacio con la, que se celebrará el sábado 6 de septiembre desde las 9.30 de la mañana en las instalaciones de la. El sistema elegido será suizo a ocho rondas y el campeonato será válido para ELO FADA, lo que garantiza la presencia de jugadores con nivel competitivo.En paralelo, la naturaleza y el deporte se darán cita el viernes 5 de septiembre con la VI Marcha Senderista "Vendimia 2025", una ruta de ocho kilómetros que partirá a las 8.30 horas desde Munda Eventos y que cada año gana más adeptos por el atractivo de su recorrido, que invita a disfrutar del paisaje de viñedos y del contacto directo con el entorno.Asimismo, los amantes de la hípica tendrán la oportunidad de vivir una jornada muy especial el domingo 7 de septiembre con la prueba de obstáculos ecuestre en la pista hípica municipal, una cita que combina destreza, velocidad y elegancia en cada salto, organizada por la Asociación Cultural Benéfica Grupo Romero Virgen de las Viñas y Amigos del Caballo, en colaboración con la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Montilla.A todo ello se sumará, el sábado 6 de septiembre, la tradicional entrega de trofeos organizada por el Servicio Municipal de Deportes (SMD), un acto en el que se reconocerá a los campeones de las diferentes secciones deportivas desarrolladas durante el verano y a los vencedores de los torneos celebrados con motivo de la Fiesta de la Vendimia.Con este amplio y variado programa, el Ayuntamiento de Montilla reafirma su apuesta por el deporte como pieza fundamental en la programación de la Fiesta de la Vendimia, sumando al vino, la cultura y la tradición una intensa agenda deportiva que hará de septiembre un mes inolvidable para la ciudad.