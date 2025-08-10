El Club Atlético Gran Capitán refuerza su apuesta por el deporte base

III Triatlón Cros de Menores

I Rally BTT de Escuelas

Una labor que va más allá de la competición

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: C.D. ATLÉTICO GRAN CAPITÁN (ARCHIVO)

El deporte base volverá a ser protagonista en Montilla gracias a la iniciativa del Club Deportivo Atlético Gran Capitán, que en los próximos meses organizará dos pruebas dirigidas a las categorías escolares: el III Triatlón Cros de Menores —que tendrá lugar el domingo 7 de septiembre— y el I Rally BTT de Escuelas “Ciudad de Montilla” —que se desarrollará el domingo 2 de noviembre—.Ambos eventos, que ya cuentan con el respaldo de instituciones, federaciones deportivas y empresas colaboradoras, reflejan el compromiso del club que preside el laureado deportista montillano José Antonio Marqués Vilaplana con el fomento de hábitos deportivos saludables, la promoción del deporte en edades tempranas y la dinamización del entorno social y deportivo de la localidad.La tercera edición del Triatlón Cros de Menores se celebrará el domingo 7 de septiembre en las instalaciones deportivas de las piscinas municipales de Montilla, con recorridos adaptados a las distintas categorías base. Esta prueba, que se ha consolidado en el calendario andaluz, forma parte de la V Liga Andaluza de Escuelas de Triatlón y será Campeonato de Andalucía de Triatlón Cros en la categoría Infantil (masculina y femenina), que reunirá a jóvenes triatletas de toda la comunidad autónoma.El evento incluirá segmentos de natación, BTT y carrera a pie, en un entorno seguro y cuidadosamente organizado por el Club Atlético Gran Capitán. Además, se espera una participación de familias, voluntarios y público en general, que convertirán esta jornada en una fiesta del deporte escolar.Como novedad este año, el Club Atlético Gran Capitán llevará a cabo el primer Rally BTT de Escuelas “Ciudad de Montilla”, una prueba amparada por la Federación Andaluza de Ciclismo que se desarrollará el domingo 2 de noviembre en el entorno del Pico Cigarral, zona de referencia para la práctica del ciclismo de montaña en la localidad.Con recorridos técnicos y adaptados a las diferentes edades, la prueba busca fomentar el aprendizaje y la diversión en bicicleta en un marco de convivencia, seguro y cercano. "Será una jornada clave para seguir construyendo una cantera ciclista en Montilla, una de las apuestas estratégicas del club", precisaron desde la entidad.Ambas iniciativas forman parte de una filosofía de club que prioriza el desarrollo deportivo, personal y social de los más jóvenes. Desde su fundación, el Club Atlético Gran Capitán ha trabajado por acercar el deporte a todos los públicos, con una fuerte implicación de las familias y el tejido social de la ciudad. Además de estas pruebas, el club desarrolla durante el año una labor de formación y acompañamiento a través de su escuela ciclista, sus equipos federados y las distintas actividades que organiza.Las inscripcionesen el triatlón cros están disponibles desde el pasado 7 de agosto,y las del Rally BTT de Escuelas, a partir del 2 de septiembre, igualmente en laLas empresas colaboradoras, comprometidas con estas dos actividades que promueven el deporte base y proyectan una imagen positiva de Montilla son: Trefilados Urbano, Inditer, Mármoles González del Pino, Agrícola Adamuz,, Plasmonti, Taberna Los Lagares, Clínica Pérez Baena, Taller Antonio Cruz, Pastelería Paco Cantos, Bar Niño Ríos, Tonelería Rodríguez, Ciclos Paco, JASP Energy, Eureka, Bici-Sport Antonio Espejo, Inoelec y Talleres Mariano Cruz. Para más información, el club pone a disposición suy el correo electrónico