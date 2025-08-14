Ir al contenido principal

La Cooperativa Agrícola La Unión acogerá el XXXI Torneo de Ajedrez "Ciudad del Vino"

El salón de actos de la Cooperativa Agrícola La Unión, una de las entidades de referencia en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, acogerá el próximo sábado 6 de septiembre, a partir de las 9.30 de la mañana, el XXXI Torneo de Ajedrez "Ciudad del Vino", una cita ya consolidada en el calendario deportivo de Montilla que volverá a reunir a jugadores de todas las edades y niveles.


Organizado por el Club Deportivo Salesianos Montilla, con la financiación del Ayuntamiento de Montilla y la colaboración de la Delegación Cordobesa de Ajedrez y la Federación Andaluza de Ajedrez, el torneo se disputará bajo el sistema suizo a ocho rondas, con partidas de ocho minutos más tres segundos de incremento, y será válido para ELO FADA. La inscripción, que permanecerá abierta hasta el 5 de septiembre, oscila entre los 5 y los 12 euros por participante, con cuotas reducidas para socios del club y jugadores locales.

En el apartado competitivo, el certamen contará con premios en metálico para los diez primeros clasificados, con 500 euros para el ganador, 400 para el segundo y 300 para el tercero, además de obsequios y reconocimientos en diferentes categorías: Femenina, Veteranos (+50 y +65), Juvenil, Sénior e Infantiles (Sub-16, Sub-14, Sub-12, Sub-10 y Sub-8). En estas últimas, los tres mejores jugadores recibirán premios y regalos especiales. También habrá distinciones para los mejores jugadores locales del Club Deportivo Salesianos Montilla.

Las inscripciones podrán formalizarse enviando el justificante de pago al árbitro principal, Manuel Soria Morales, o al director técnico, José Rafael Brizuela Rojas, a través del teléfono 647 721 516. El pago deberá realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta del Club Deportivo Salesianos Montilla, indicando el nombre y los dos apellidos del participante.

Más allá de la competición, esta cita se ha convertido en un punto de encuentro para aficionados y familias, un espacio donde la rivalidad se combina con la convivencia y el respeto. La expectación es alta y, como cada año, el Club Deportivo Salesianos Montilla espera la participación de jugadores procedentes de distintos puntos de la provincia y de Andalucía.

El Torneo de Ajedrez "Ciudad del Vino", que espera reunir a más de 200 jugadores de nivel nacional e internacional, toma el relevo del mítico Torneo Internacional de Ajedrez "Montilla-Moriles", un evento que se disputó en la discoteca del Hotel Don Gonzalo gracias al impulso de Rafael Mesa Alcaide y del por entonces presidente del Consejo Regulador, Rafael Molina, y que llegó a contar con la participación de maestros de la talla de Anatoli Karpov, Jesús Díez del Corral, Borís Spaski, Juan Manuel Bellón o Ljubomir Kavalek.

