La Cooperativa Agrícola La Unión acogerá el XXXI Torneo de Ajedrez "Ciudad del Vino"



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El salón de actos de la, una de las entidades de referencia en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, acogerá el próximo sábado 6 de septiembre, a partir de las 9.30 de la mañana, el XXXI Torneo de Ajedrez "Ciudad del Vino", una cita ya consolidada en el calendario deportivo de Montilla que volverá a reunir a jugadores de todas las edades y niveles.Organizado por el Club Deportivo Salesianos Montilla, con la financiación del Ayuntamiento de Montilla y la colaboración de la Delegación Cordobesa de Ajedrez y la Federación Andaluza de Ajedrez, el torneo se disputará bajo el sistema suizo a ocho rondas, con partidas de ocho minutos más tres segundos de incremento, y será válido para ELO FADA. La inscripción, que permanecerá abierta hasta el 5 de septiembre, oscila entre los 5 y los 12 euros por participante, con cuotas reducidas para socios del club y jugadores locales.En el apartado competitivo, el certamen contará con premios en metálico para los diez primeros clasificados, con 500 euros para el ganador, 400 para el segundo y 300 para el tercero, además de obsequios y reconocimientos en diferentes categorías: Femenina, Veteranos (+50 y +65), Juvenil, Sénior e Infantiles (Sub-16, Sub-14, Sub-12, Sub-10 y Sub-8). En estas últimas, los tres mejores jugadores recibirán premios y regalos especiales. También habrá distinciones para los mejores jugadores locales del Club Deportivo Salesianos Montilla.Las inscripciones podrán formalizarse enviando el justificante de pago al árbitro principal, Manuel Soria Morales, o al director técnico, José Rafael Brizuela Rojas, a través del teléfono 647 721 516. El pago deberá realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta del Club Deportivo Salesianos Montilla, indicando el nombre y los dos apellidos del participante.Más allá de la competición, esta cita se ha convertido en un punto de encuentro para aficionados y familias, un espacio donde la rivalidad se combina con la convivencia y el respeto. La expectación es alta y, como cada año, el Club Deportivo Salesianos Montilla espera la participación de jugadores procedentes de distintos puntos de la provincia y de Andalucía.El Torneo de Ajedrez "Ciudad del Vino", que espera reunir a más de 200 jugadores de nivel nacional e internacional, toma el relevo del mítico Torneo Internacional de Ajedrez "Montilla-Moriles", un evento que se disputó en la discoteca del Hotel Don Gonzalo gracias al impulso de Rafael Mesa Alcaide y del por entonces presidente del Consejo Regulador, Rafael Molina, y que llegó a contar con la participación de maestros de la talla de Anatoli Karpov, Jesús Díez del Corral, Borís Spaski, Juan Manuel Bellón o Ljubomir Kavalek.