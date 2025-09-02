La Banda Pascual Marquina regresa a la Fiesta de la Vendimia



La Banda de Música Pascual Marquina volverá a formar parte de la programación de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles, con un concierto especial que, en esta ocasión, tendrá lugar este próximo jueves, 4 de septiembre, a las 22:30 horas, en la Plaza de la Merced. El recital, que volverá a convertirse en el preludio musical de esta cita declarada "De Interés Turístico", deleitará al público con piezas populares, bajo la batuta del montillano Rafael Tejada Luque.De este modo, el programa estará marcado por la conmemoración del centenario de composiciones tan emblemáticas como. Pasodobles que, al igual que el vino que custodian las botas centenarias que reposan en las bodegas del marco Montilla-Moriles, han resistido el paso del tiempo sin perder ni un ápice de su esencia.Además de este tributo a la historia del pasadoble español, el concierto mantendrá su sello característico, con la interpretación de piezas estrechamente ligadas al vino de Montilla, como. Estos pasodobles, que Pascual Marquina dedicó al “muy noble y simpático pueblo de Montilla” en 1928 y 1929, tras conocer de cerca la cultura vinícola local, se han consolidado como auténticos himnos para los integrantes de la Banda Pascual Marquina.La entidad que preside José María Córdoba recuerda que esta actuación se enmarca en la programación oficial de la Fiesta de la Vendimia, impulsada por el Ayuntamiento de Montilla, la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas, junto al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.Así, el tradicional concierto de pasodobles, que cada año reúne a centenares de personas en la Plaza de la Merced, pretende convertirse en un punto de encuentro para celebrar la identidad, la tradición y la cultura de todo una comarca que vive y siente el vino.“Será una noche para disfrutar, para emocionarse y para recordar que la música y el vino siempre han ido de la mano en Montilla”, señalan desde la Banda Pascual Marquina, cuyos integrantes lanzan una invitación a saborear no solo los matices del amontillado, sino también los compases que han acompañado a generaciones enteras gracias al buen hacer de sus músicos.