José Repiso toma las riendas de la Agencia de la Dependencia y Servicios Sociales

FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA

El montillano José Repiso Torres ha asumido esta semana, de manera oficial, la dirección de la Agencia de la Dependencia y Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, un organismo clave en el sistema público de cuidados, que llevaba gestionando de manera efectiva desde hace más de un año, como viceconsejero de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.El relevo, que se ha hecho oficial este jueves, ha llegado tras el cese de José Luis Prieto, gerente de la Agencia durante los dos últimos años y medio, por lo que la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha optado por entregar el timón a quien ya venía pilotando la nueva etapa del organismo.Según ha explicado la consejera del ramo, Loles López –que hace unos días visitó Montilla para conocer el desarrollo de las–, José Luis Prieto ha abandonado la Agencia de la Dependencia y Servicios Sociales “por motivos personales”, aunque en el entorno del organismo no han faltado las voces que señalaban tensiones internas desde hace meses.Nacido en Montilla en 1972, José Repiso Torres cuenta con una dilatada trayectoria tanto en el ámbito institucional como profesional. Educador social de formación, ha estado ligado al Partido Popular (PP) desde muy joven, llegando a fundar y presidir la sección local de Nuevas Generaciones y, más tarde, entre 2009 y 2013, a ocupar la Presidencia del PP montillano.También fue teniente de alcalde de Promoción Sociocultural en el Ayuntamiento de Montilla entre 2011 y 2015, bajo el mandato de Federico Cabello de Alba, y más recientemente, presidió latras la disolución de su Junta Local.Pero si hay un campo en el que José Repiso ha ganado peso específico en la última década ha sido en el de los Servicios Sociales. Su paso por Cáritas Diocesana de Córdoba como gerente de Solemccor y director de la Residencia de Mayores San Pablo le permitió afianzar su conocimiento de la gestión directa en contextos vulnerables.Ya en la Junta de Andalucía,, cargo desde el que tuvo que asumir una de las responsabilidades más duras de la pandemia por covid-19: coordinar la gestión de las residencias de mayores y centros sociosanitarios.Desde entonces, su perfil técnico y su conocimiento del terreno le han valido el respeto de gran parte del sector. En ese sentido, la consejera Loles López ha confiado en él para liderar una reforma profunda en la Agencia de la Dependencia, un organismo que, según los datos oficiales, sigue soportando una presión importante.No en vano, Andalucía lidera las listas de espera del sistema de dependencia a nivel nacional, con 574 días de media para acceder a una prestación. No obstante, desde la Junta de Andalucía destacan que esta cifra, aunque aún elevada, ha mejorado notablemente respecto a los 1.275 días de espera registrados en 2016."Hay más prestaciones, más personas en el sistema y menos días de espera", han detallado desde la Consejería que dirige Loles López, que sitúa en 302.871 el número de beneficiarios activos a 30 de junio, con un total de 455.031 prestaciones concedidas. El Gobierno andaluz también ha subrayado la creación de 7.500 nuevas plazas en los últimos años, tanto para mayores como para personas con discapacidad en situación de dependencia.El nuevo modelo de gestión que impulsan Loles López y José Repiso desde marzo de 2024 busca "agilizar los trámites, mejorar los tiempos de respuesta y atender con mayor eficacia a quienes más lo necesitan". Sin embargo, esta labor no ha estado exenta de fricciones.Las tensiones más sonadas estallaron en las unidades de valoración, fundamentales en el engranaje del sistema. La crisis más grave se vivió hace casi un año, con el cese de la jefa de servicio en Sevilla y las dimisiones en Córdoba y Granada. Aquellas responsables aseguraron que se les había instado a priorizar a los últimos solicitantes en las listas, algo que la Junta negó tajantemente.Con la oficialización de su cargo como director de la Agencia de la Dependencia y Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, José Repiso asume ahora el liderazgo formal de una entidad en la que ya ejercía como gestor de facto. Y lo hace con la misión de consolidar los cambios, calmar los ánimos en el seno del personal técnico y continuar la senda de mejora de un sistema que, pese a los avances, aún arrastra déficits estructurales.