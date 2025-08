Indignación por el retraso de una ambulancia tras un accidente en las piscinas de Montilla

La Plataforma en Defensa del Hospital de Montilla y la Sanidad Pública presentará este próximo miércoles una reclamación formal en el Hospital Comarcal de La Retamosa como respuesta al retraso sufrido en la atención sanitaria a una trabajadora de las piscinas al aire libre, tras un accidente laboral que tuvo lugar el pasado mes de julio.El suceso que motivará esta nueva queja ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ocurrió el pasado mes de julio, cuando una monitora de las piscinas municipales al aire libre sufrió una caída que le provocó una grave lesión en una rodilla, acompañada de un dolor muy intenso. A pesar de activarse el protocolo correspondiente y alertar al servicio de emergencias 112, la ambulancia tardó más de una hora en llegar al recinto deportivo, según sostienen desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla.“El servicio de urgencias del 112 montó el dispositivo de atención avisando a la Guardia Civil y a los servicios de urgencias del Servicio Andaluz de Salud”, detalla José Antonio Bellido Gómez, portavoz de la Plataforma en Defensa del Hospital de Montilla y la Sanidad Pública.Sin embargo, la ambulancia —una unidad tipo A1 del Grupo Servicios Socio Sanitarios Generales (SSG)— no acudió al lugar de los hechos hasta “una hora y diez minutos después”, tiempo durante el cual la paciente permaneció sin recibir atención especializada, según detallan las mismas fuentes.El colectivo denuncia que "no se trata de un caso aislado, sino de una deficiencia estructural en el servicio de ambulancias" que, aseguran, se repite con demasiada frecuencia. “El retraso en la atención que suelen prestar los servicios de ambulancias del tipo A1 viene siendo motivo de protesta continuada”, comenta Bellido. "Este tipo de unidades —recuerda— deben cubrir un área extensa que incluye Montilla, Espejo y Nueva Carteya, lo que impide garantizar una atención rápida y eficaz en situaciones de emergencia".Y es que la ambulancia que acudió al lugar del accidente lo hizo con un único técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), que también actuaba como conductor, lo que dificultó más aún la correcta inmovilización y el traslado de la trabajadora herida.En ese sentido, según relatan desde la plataforma, “ante el estado de la accidentada, que necesitaba ayuda para su inmovilización, el conductor tuvo que usar la camilla de las instalaciones deportivas donde se encontraba la paciente, ante la imposibilidad de trasladarla de otra manera, al estar prestando el servicio solo”.Además del retraso, la Plataforma ha denunciado que la dotación de personal no cumple con los requisitos establecidos. “Todas estas irregularidades han sido denunciadas por los sindicatos médicos y por las plataformas ciudadanas, por incumplimiento del pliego de condiciones, que obliga a la intervención de dos técnicos en este tipo de ambulancias”, ha subrayado Bellido, quien reitera que se trata de una situación que "afecta directamente a la seguridad y al bienestar de los pacientes".Por todo ello, el colectivo ciudadano ha exigido públicamente una "mejora urgente" en los recursos de transporte sanitario, instando al Gobierno que preside Juan Manuel Moreno Bonilla a reforzar el servicio con más medios humanos y técnicos.“Exigimos que para que se cubra correctamente este servicio se dote de dos unidades de ambulancias A1, una para Montilla y otra para Espejo y Nueva Carteya, evitando las demoras indeseadas que producen sufrimiento innecesario por los retrasos insoportables que presta este servicio”, ha manifestado el portavoz de la plataforma.La acción de este próximo miércoles forma parte del calendario de iniciativas que la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla viene impulsando desde hace meses en defensa de una atención sanitaria pública digna y suficiente en la comarca. Cada nueva queja, como la que atañe a este caso, no hace más que alimentar una creciente preocupación entre vecinos de la comarca y profesionales sanitarios ante lo que perciben como un "deterioro constante del sistema público de salud".