Montilla sumará 46 nuevas plazas en San Juan de Dios tras una inversión de 3,3 millones

Monsecor lidera la mejora de la residencia



Montilla escenificó ayer el inicio de una nueva etapa en su estrategia para fortalecer la atención a las personas mayores con el acto de colocación de la primera piedra de la ampliación de la residencia San Juan de Dios, un centro situado junto a la iglesia de San Agustín y que gestiona desde el año 2013 la empresa montillanaLa intervención, que, supondrá una inversión total de 3.345.467,97 euros y permitirá incrementar la capacidad del centro de las 44 plazas actuales hasta un total de 75, dando así respuesta a la creciente demanda de plazas residenciales en la localidad y en la Campiña Sur Cordobesa.El acto de colocación de la primera piedra contó con la presencia del alcalde de Montilla, Rafael Llamas; de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López; del delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina; del viceconsejero de Inclusión Social, José Repiso y de la delegada territorial, Dolores Sánchez, junto al CEO de Monsecor, Alejandro Ruz, y a la fundadora de la empresa, Aurora Requena, que estuvieron acompañados de miembros de la Corporación municipal del Ayuntamiento de Montilla, además de responsables técnicos y de la empresa constructora.Tal y como avanzó este periódico, la ampliación del Centro Residencial para Mayores "San Juan de Dios" ha sido posible gracias a la colaboración entre Administraciones públicas y el tejido empresarial local. De hecho, la Junta de Andalucía ha concedido a Monsecor una subvención de 2.843.647,78 euros, procedentes de los fondos europeos, gestionados por la Dirección General de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad no Deseada.Esta ayuda, cofinanciada con fondos del Estado, cubre el 85 por ciento del coste total de la inversión necesaria para ampliar el centro residencial, un espacio construido sobre una parcela de casi 6.000 metros cuadrados, lo que pone de manifiesto el firme compromiso institucional con la atención a la dependencia en el ámbito municipal.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó el impacto positivo que tendrá este proyecto no solo en términos asistenciales, sino también en el desarrollo social de la ciudad. “Esta ampliación es un paso clave para dotar a Montilla de una infraestructura fundamental, que permitirá a nuestros mayores vivir en su propio municipio, sin necesidad de desplazarse a otras localidades”. De igual modo, el primer edil montillano se mostró convencido de que “este tipo de proyectos no solo dignifican la atención a las personas mayores, sino que también favorecen la conciliación familiar y el desarrollo socioeconómico local”.La empresa montillana Construcciones Antroju está siendo la encargada de ejecutar los trabajos, bajo la dirección técnica de Francisco Cubero Alba y con un diseño arquitectónico a cargo de Juan Fernández Segura. El modelo asistencial por el que apuesta esta ampliación está basado en las Unidades de Convivencia Integradas, un sistema impulsado por la Unión Europea (UE) que busca ofrecer a las personas mayores un entorno más hogareño, cálido y funcional.De este modo, cada unidad contará con espacios comunes para preparar alimentos, comer o compartir momentos de ocio, así como habitaciones individuales. Además, el nuevo edificio incorporará salas de terapia ocupacional, fisioterapia, enfermería y zonas de visita, permitiendo una atención integral centrada en la persona.Durante su intervención, la consejera Loles López puso en valor que “con este nuevo concepto, las unidades de convivencia, queremos que las personas mayores y dependientes se sientan como en casa, que sea lo más parecido a un hogar”. Asimismo, en relación con el modelo de atención, defendió que “de esta forma, las personas mayores no tienen que ir a residencias a kilómetros de distancia de su entorno y familias”.Por su parte, el CEO de Monsecor, Alejandro Ruz, subrayó la importancia del proyecto no solo para Montilla, sino para toda la comarca. “Permitirá dar respuesta a una alta demanda de plazas residenciales y mejorará la calidad del servicio en un momento en el que la inversión en cuidados es más necesaria que nunca”, manifestó.Fundada en el año 1999 por Aurora Requena, la firma montillana Monsecor cuenta actualmente con más de una veintena de trabajadores fijos en el centro, la mayoría procedentes de Montilla y de municipios cercanos, lo que contribuye también al mantenimiento del empleo local.La residencia San Juan de Dios presta en la actualidad una amplia gama de servicios asistenciales que incluyen alojamiento, manutención, cocina, lavandería, limpieza, cuidados personales, atención a la higiene, alimentación, traslados, atención de enfermería, terapia ocupacional y asistencia psicosocial.Además, ofrece servicios complementarios como peluquería, podología, estética y fisioterapia, todo ello con una atención individualizada y un cumplimiento riguroso de los protocolos de seguridad y calidad exigidos por la normativa andaluza y europea.Desde que asumiera la gestión de la residencia hace más de una década, Monsecor ha dedicado importantes recursos a la profesionalización de sus servicios, implantando un equipo técnico cualificado y protocolos específicos para garantizar la seguridad, la higiene y la comunicación tanto con las familias como entre el propio equipo multidisciplinar.Además de mejorar las condiciones del centro residencial, el Ayuntamiento de Montilla aprovechará esta intervención para acometer mejoras urbanísticas en el entorno de la residencia, con el objetivo de optimizar la movilidad y favorecer la conexión entre los barrios colindantes. En definitiva, la ampliación de la residencia San Juan de Dios supone un nuevo impulso en la estrategia municipal y autonómica para asegurar un envejecimiento digno, acompañado y de calidad.