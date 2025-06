Montilla rendirá homenaje a Jose de la Torre con un emotivo acto en el Teatro Garnelo

FOTOGRAFÍA: CONCHA GONZALO (CEDIDA) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CONCHA GONZALO (CEDIDA)

El Ayuntamiento de Montilla rendirá homenaje el próximo 21 de junio, a las 20.00 de la tarde, en el Teatro Garnelo, al actor montillano Jose de la Torre , que falleció el pasado 5 de diciembre a los 37 años de edad . El acto, que contará con la coordinación del reconocido director y dramaturgo Juan Carlos Rubio, consistirá en una velada conmemorativa en la que se evocarán la figura, legado y recuerdo del artista.A su vez, durante la ceremonia se llevará a cabo la designación de la butaca número 5 del Teatro Garnelo con su nombre, como muestra de reconocimiento y recuerdo permanente en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.La entrada a este acto es gratuita y se accederá únicamente mediante invitación, hasta completar aforo. Las invitaciones (máximo dos por persona) podrán recogerse a partir del lunes 16 de junio en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio", en horario de 9.00 de la mañana a 14.00 de la tarde. Desde el Ayuntamiento de Montilla se invita a toda la ciudadanía a participar en este merecido homenaje a uno de los grandes embajadores de Montilla en el mundo de las artes escénicas.Nacido en Montilla en 1987, José Antonio de la Torre Delgado se formó, en efecto, en la. "Cuando entré era el único de mi clase que no había formado parte de ninguna compañía o había hecho alguna obra anteriormente en el colegio o en el instituto", recordaba el joven artista montillano en una entrevista concedida a Montilla Digital . La primera vez que recitó un texto frente a un público fue para las pruebas de ingreso a la escuela, pero sintió "como si lo llevara haciendo toda la vida". Fueron, por cierto, unos versos deque jamás olvidaría.El artista disfrutó de una meteórica carrera desde que comenzara su aventura profesional como actor hace más de una década, con su participación en un videoclip de la cantante. Diez años después, y tras su exitoso paso por 'Toy Boy' , una serie producida porque forma parte del catálogo de, el actor montillano se embarcó en 2020 en uno de los buques insignia de Antena 3 Televisión : la serieA partir de ese momento, el apuesto y simpático actor montillano compaginó su trabajo como modelo para reconocidas firmas de moda, joyería y complementos con su gran pasión: la interpretación. "Desde muy pequeño encontré refugio en el cine. Pero no tanto en la interpretación, al menos al principio", explicaba a"Era un niño que no paraba de ver películas, simplemente para entretenerme y eso me atrapó y sembró en mí la semilla que más tarde se convertiría en el deseo de querer dedicarme a ello", apuntaba Jose de la Torre que, aunque residía habitualmente en Málaga, cada Viernes Santo volvía a su ciudad natal para participar como costalero en la estación de penitencia de laEl homenaje que prepara el Ayuntamiento de Montilla llega apenas. A su vez, los Premios Carmen del Cine Andaluz también dedicaron un momento de recuerdo al actor montillano, al igual que la 39.ª edición de los, que celebró su gala en el