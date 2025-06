La Mancomunidad ampliará su Censo de Viviendas y Locales Vacíos a todos los municipios de la comarca

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha decidido ampliar su Censo de Viviendas y Locales Vacíos, unay que ahora se extenderá de forma permanente a todos los municipios de la comarca. El objetivo no es otro que el de facilitar el acceso a la vivienda, reactivar el mercado inmobiliario local y atraer nuevos habitantes que den vida a los pueblos.La iniciativa forma parte dely nace, según explicó el presidente de la Mancomunidad, Miguel Ruz, “de una paradoja evidente en la zona, ya que tenemos un volumen importante de viviendas desocupadas, al mismo tiempo que jóvenes y familias tienen serias dificultades para encontrar una casa donde vivir, por lo que este censo puede ser una herramienta clave para que nuestros pueblos ganen vida y atraigan nuevos vecinos”.En ese sentido, el censo se configura como una vía eficaz para identificar inmuebles disponibles tanto para su venta como para su alquiler. Una especie de puente transparente entre propietarios e interesados que, además de agilizar el proceso, puede dar una segunda vida a muchas propiedades cerradas desde hace años. “Se trata de actuar de forma activa frente al problema de los inmuebles vacíos, fomentando su reutilización y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes quieren establecerse en nuestros pueblos”, señaló Miguel Ruz.El presidente de la entidad supramunicipal no dejó pasar la oportunidad de subrayar la necesidad de un compromiso colectivo: “la implicación de los ayuntamientos es fundamental para seguir avanzando en el objetivo común de hacer de nuestra comarca un territorio más dinámico, accesible y atractivo para vivir”, manifestó.Por eso, desde la Mancomunidad se hace un llamamiento directo a los consistorios de la Campiña Sur para que difundan esta iniciativa entre la ciudadanía. Y es que, a través del formulario habilitado en lao escaneando un código QR disponible también en el sitio, cualquier propietario puede inscribir sus inmuebles vacíos.Este modelo de colaboración ya ha dado buenos resultados. Así lo demuestra el caso de Montemayor, donde el Ayuntamiento, junto al, consiguió dinamizar el uso del censo. Una experiencia que sirve ahora de ejemplo para el resto de municipios.De igual modo, Miguel Ruz quiso destacar la dimensión social del proyecto: “la implicación ciudadana y la cooperación institucional serán claves para aprovechar el potencial de esta herramienta y construir, entre todos, un futuro más habitable, equilibrado y lleno de oportunidades para los municipios de la comarca”.Con esta nueva etapa, la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa reafirma su apuesta por soluciones prácticas e innovadoras, pensadas no solo para resolver una problemática actual, sino también para plantar las semillas de una comarca más viva, más habitada y con más futuro.