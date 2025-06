‘¿Él? ¡Era Él!’: el nuevo single con el que Imperio Reina desafía los estereotipos de belleza

Imperio Reina: pasión por el arte

Imperio Reina lanzó ayer su cuarto videoclip,, con el que reivindica la libertad afectiva más allá de normas y apariencias. Se trata de una canción recuperada de los años setenta, interpretada originalmente por Isabel Pantoja y modernizada ahora por el artista montillano, que ha vuelto a demostrar que, en su universo creativo, no hay espacio para la indiferencia.Con su inconfundible estilo, Imperio Reina ha dotado de nueva vida este tema que vio la luz, por vez primera, en 1979, formando parte del disco, que lanzó BMG Music con un extraordinario éxito. Ahora, el artista montillano ha querido convertirlo en un "alegato sobre la autenticidad en las relaciones humanas".De hecho, en, Imperio Reina lanza una crítica a los cánones de belleza establecidos o socialmente aceptados, basados en físicos muy normativos, y apuesta por la autenticidad y la naturalidad en las elecciones sentimentales. "En esta canción, mi gusto personal se inclina hacia una figura más terrenal, un hombre de campo, quizá con una apariencia menos convencional, que dista de ser tan universalmente validada como la de un físico normativo", explicaEsa lectura personal e incisiva se traslada a un videoclip que no deja indiferente a nadie y que conecta con el espíritu inconformista y libre que define la carrera del artista montillano. Y es que José Manuel Reina, que dio sus primeros pasos en el CEIP San José de Montilla y se formó en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba, no ha dejado de subir peldaños desde que diera vida a Imperio Reina.Semifinalista de los programas, ha llevado su arte por todos los rincones del país, destacando por su versatilidad musical —desde la copla y la lírica hasta el pop más performativo— y su compromiso con la visibilidad del colectivo LGTBIQ+.De hecho, durante este mes de junio, ha encadenado actuaciones en eventos clave del Orgullo como el V Congreso Internacional LGTBI de Andalucía, además de pisar escenarios en Yebra, Mejorada del Campo, Alcaudete, Villafranca de los Caballeros, Aguilar de la Frontera, Arcos de la Frontera y Sevilla, donde mañana sábado compartirá cartel con artistas como Xenon, WRS, Las Ketchups, Samantha Ballentines, Eleni Foureira, Carmen la Hierbabuena o Sonia y Selena.“Este año voy a hacer como unas catorce galas de Orgullo por todos los pueblos, reivindicando la igualdad del colectivo en las zonas rurales”, detalla Imperio Reina quien, en declaraciones a, subraya que “todos los meses del año estoy en activo y me recorro la península de una punta a otra”.En julio continuará la gira con actuaciones ya confirmadas en Baena (el próximo viernes), Lloret de Mar (el sábado 5 de julio), Palma del Río (el viernes 11) y Mar Menor (el sábado 12), demostrando que su voz, su estilo y su mensaje siguen siendo una apuesta segura en los escenarios del Orgullo.Además de sus compromisos musicales, Imperio Reina forma parte de un musical sobre la vida de María Jiménez y fue reconocida el pasado año con el Premio Arte y Cultura 2024 en la, promovida por la Diputación de Córdoba, además dela la mejor voz drag y elen Vicálvaro.Una trayectoria intensa que ha requerido constancia y determinación. “No ha sido fácil, pero ha merecido la pena”, reconoce el propio artista que, a sus 31 años, ha conseguido consolidar un estilo único, valiente y profundamente personal.Nacido el 19 de junio de 1994, José Manuel Reina Torres dio muestras de su vis artística desde muy pequeño, cuando cursaba sus estudios de Primaria en el CEIP San José de Montilla. Tras su paso por el IES Inca Garcilaso, decidió matricularse en la Escuela Superior de Arte Dramático "Miguel Salcedo Hierro" de Córdoba donde, a raíz de una práctica, creó su, Imperio Reina.José Manuel Reina, que atesora ya casi una década como profesional del espectáculo, ha tenido que recorrer un camino que, asegura, "no ha sido fácil" pero que, sin duda, a la vista de los resultados y de los últimos éxitos cosechados, "ha merecido la pena".Y es que, tras el fin de las restricciones sanitarias por el covid-19, Imperio Reina apenas si baja de los escenarios. "Desde que se reactivó la vida tras la pandemia llevo trabajando por toda España, cantando con muchísimos tipos de espectáculos", reconoce el artista que, el pasado 2023, protagonizó OrguYO de lo que eres , la campaña que lanzó el grupo Atresmedia –formado por Antena 3, La Sexta, Mega, Onda Cero o Melodía FM, entre otras emisoras– con motivo de la celebración del Orgullo LGTBIQ+.Junto al presidente de la Fundación 26 de Diciembre y a uno de los integrantes del equipo de rugby inclusivo Madrid Titanes, el spot de Atresmedia, que pretendía "promover la diversidad y conectar a las personas con la realidad que les rodea", contó con la destacada aparición de Imperio Reina, un artista que, a sus 29 años, ha conseguido crear su propia marca dentro del mundo del espectáculo, gracias a sus llamativas caracterizaciones y a sus sentidas interpretaciones, especialmente en copla y en lírica, aunque también sobresale en otros estilos musicales.Aunque su "centro de operaciones" se encuentra en Madrid y Barcelona, Imperio Reina no deja de actuar en escenarios del resto de España. Tras protagonizar en la Navidad de 2021 el spot con el que Antena 3 quiso "visibilizar la pluralidad y la diversidad de su audiencia, así como el carácter inclusivo de la cadena", José Manuel Reina rindió tributo acon el espectáculodentro del programa de actos de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles Apenas un mes después de recibir en Sevilla uno de los Premios Jóvenes “Tu Andalucía” , un certamen promovido por Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) con el objetivo de "reconocer la labor excepcional de personas y organizaciones que contribuyen significativamente al progreso y bienestar de Andalucía con su esfuerzo, compromiso y exigencia", Imperio Reina lanzó 'Censura' , el nuevoy el espectacular videoclip con el que el artista montillano homenajea a "todas las personas que hayan sufrido una censura en cualquier sentido de su vida", especialmente en unos tiempos que "debido a algunas corrientes ideológicas y a muchos prejuicios, todavía se vive la opresión hacia aquellos que quieren expresarse libremente".El 28 de junio del pasado año, la Gala Ser Quien Soy , promovida por la Diputación de Córdoba con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, distinguió a José Manuel Reina con el Premio Arte y Cultura 2024 , distinción que compartió con la cantaora Mayte Adrián.A su vez, el pasado 16 de julio el artista montillano se convirtió en protagonista indiscutible del acto institucional para conmemorar el Día Internacional del Drag que organizó la Delegación del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, en colaboración con las asociaciones Love Rights y COGAM, de lucha por los derechos LGTBI, así como del Ministerio de Igualdad y de la propia Delegación del Gobierno en Madrid.