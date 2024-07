Imperio Reina protagoniza el acto institucional del Gobierno de España por el Día Internacional del Drag

Día Internacional del Drag

Imperio Reina: pasión por el arte

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: GOBIERNO DE ESPAÑA

Apenas tres semanas después de recibir el Premio Arte y Cultura 2024 en la Gala Ser Quien Soy , promovida por la Diputación de Córdoba con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, el artista montillano José Manuel Reina Torres, más conocido como Imperio Reina , se convirtió en protagonista indiscutible del acto institucional que la Delegación del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid celebró para conmemorar el Día Internacional del Drag.Por primera vez, este día se celebraba en España con un acto institucional organizado por las asociaciones Love Rights y COGAM, de lucha por los derechos LGTBI, con la colaboración también del Ministerio de Igualdad y de la propia Delegación del Gobierno en Madrid. "Aún no he aterrizado de todas las emociones que me pasaban mientras decía mi discurso", reconoció José Manuel Reina, quien hizo hincapié en que "el Drag es un arte siempre de vanguardia".A su vez, Imperio Reina confesó que nunca imaginó que, como artista drag procedente de una zona rural como Montilla, podría llegar tan lejos con su trabajo "y que, tarde o temprano, las instituciones iban a valorarlo y a darnos la oportunidad de visibilizarlo".La celebración tenía como objetivo primordial dar visibilidad y reconocimiento a las diferentes formas, realidades, etnias y géneros que componen la disciplina artística del Drag, "una expresión cultural que desafía normas y estereotipos en favor de la igualdad, la inclusión y los derechos LGTBI", tal y como subrayó la Delegación del Gobierno en un comunicado, en el que añadió que buscaba "reconocer su importancia y promover su aceptación y respeto en la sociedad".El acto dio comienzo con la intervención del director general para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+ del Ministerio de Igualdad, Julio del Valle, quién destacó que "el Drag es una de las Bellas Artes. El teatro va mucho más allá de Lorca o Jacinto Benavente.Por su parte, el presidente de Love Rights, Kevin de Ribes, y Ramón Martínez, de Cogam, pronunciaron un breve discurso antes de las intervenciones de algunos de los artistas más destacados del mundo Drag que participaron en esta celebración. Entre ellos, Imperio Reina, Marcus Massalami, Clover Bish, Shany LaSanta, La Sorny, Ariel Rec, Onyx Unleashed, Leivaduro de Cerveza y Damiano Vallekano.Para Love Rights y Cogam, "este evento no sólo es una plataforma para celebrar el talento y la creatividad del mundo drag, sino también un espacio de reivindicación y lucha contra la discriminación y el odio y una oportunidad única para celebrar la diversidad y la libertad de expresión en todas sus formas".Con el lema, el acto buscó promover un mensaje de inclusión y respeto. Así, en palabras del delegado del Gobierno, Francisco Martín, esta celebración supuso “la reivindicación de una forma de arte que no solo entretiene a millones de personas alrededor del mundo, sino que también juega un papel crucial en la lucha por los derechos y la visibilidad del colectivo LGTBI”.En su discurso, que cerró este acto, Francisco Martín hizo un breve repaso por la historia del Drag y sus orígenes al tiempo que reivindicó esta forma de expresión “símbolo poderoso de resistencia y transformación”. “A través de vuestro arte, no solo entretenéis, sino que también cuestionáis y subvertís las rígidas expectativas de la sociedad respecto al género y la identidad sexual”.“En un mundo donde las normas de género y las expectativas sociales intentan encasillarnos, el drag se levanta como un baluarte de libertad y desafío”, destacó el delegado del Gobierno, quien finalizó su discurso reiterando el firme compromiso del Gobierno para “seguir luchando por un mundo donde todas las personas puedan vivir y expresarse libremente”.El Día Internacional del Drag es un evento anual que se celebra el 16 de julio y tiene como objetivo celebrar y reconocer el arte del drag en todo el mundo. Fue fundado por Adam Stewart en 2009 a través de su página en Facebook, con el objetivo principal de proporcionar a las Drag Queen ese espacio para exponer su creatividad y cultura.Stewart afirma que “el Día Internacional del Drag es un día en el que, en todo el mundo, en cada escena gay, aprovechamos esta oportunidad para celebrar y agradecer a los artistas del drag que aportan mucho a la vida y cultura gay”.Durante este día se celebran espectáculos artísticos y actuaciones Drag, y se organizan discusiones y mesas de debate sobre los derechos y la situación de los artistas Drag en diferentes países, el papel de la comunidad Drag en el movimiento LGBTI, el feminismo y otros temas sobre experiencias de la vida diaria del colectivo.Nacido el 19 de junio de 1994, José Manuel Reina Torres dio muestras de su vis artística desde muy pequeño, cuando cursaba sus estudios de Primaria en el CEIP San José de Montilla. Tras su paso por el IES Inca Garcilaso, decidió matricularse en la Escuela Superior de Arte Dramático "Miguel Salcedo Hierro" de Córdoba donde, a raíz de una práctica, creó su, Imperio Reina.José Manuel Reina, que atesora ya casi una década como profesional del espectáculo, ha tenido que recorrer un camino que, asegura, "no ha sido fácil" pero que, sin duda, a la vista de los resultados y de los últimos éxitos cosechados, "ha merecido la pena".Y es que, tras el fin de las restricciones sanitarias por el covid-19, Imperio Reina apenas si baja de los escenarios. "Desde que se reactivó la vida tras la pandemia llevo trabajando por toda España, cantando con muchísimos tipos de espectáculos", reconoce el artista que, el pasado mes de junio, protagonizó OrguYO de lo que eres , la campaña que lanzó el grupo Atresmedia –formado por Antena 3, La Sexta, Mega, Onda Cero o Melodía FM, entre otras emisoras– con motivo de la celebración del Orgullo LGTBIQ+.Junto al presidente de la Fundación 26 de Diciembre y a uno de los integrantes del equipo de rugby inclusivo Madrid Titanes, el spot de Atresmedia, que pretendía "promover la diversidad y conectar a las personas con la realidad que les rodea", contó con la destacada aparición de Imperio Reina, un artista que, a sus 29 años, ha conseguido crear su propia marca dentro del mundo del espectáculo, gracias a sus llamativas caracterizaciones y a sus sentidas interpretaciones, especialmente en copla y en lírica, aunque también sobresale en otros estilos musicales.Aunque su "centro de operaciones" se encuentra en Madrid y Barcelona, Imperio Reina no deja de actuar en escenarios del resto de España. Tras protagonizar en la Navidad de 2021 el spot con el que Antena 3 quiso "visibilizar la pluralidad y la diversidad de su audiencia, así como el carácter inclusivo de la cadena", José Manuel Reina rindió tributo a La Faraona con el espectáculodentro del programa de actos de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles . Y ahora seguirá ofreciendo actuaciones por toda España, trabajo que compagina con sus apariciones en diversos programas de televisión.Apenas un mes después de recibir en Sevilla uno de los Premios Jóvenes “Tu Andalucía” , un certamen promovido por Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) con el objetivo de "reconocer la labor excepcional de personas y organizaciones que contribuyen significativamente al progreso y bienestar de Andalucía con su esfuerzo, compromiso y exigencia", Imperio Reina lanzó 'Censura' , el nuevoy el espectacular videoclip con el que el artista montillano homenajea a "todas las personas que hayan sufrido una censura en cualquier sentido de su vida", especialmente en unos tiempos que "debido a algunas corrientes ideológicas y a muchos prejuicios, todavía se vive la opresión hacia aquellos que quieren expresarse libremente".