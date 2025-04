Historias de Judea: el nuevo documental de Dany Ruz en torno a la Semana Santa de Montilla

Un palmarés cargado de éxitos

. Así se titula el nuevo documental creado y dirigido por el director y productor montillano, con la voz en off de. Un viaje cinematográfico que trasciende el enfoque tradicional de la Semana Santa, explorando el rito como un reflejo del alma humana: un encuentro entre la fe y la duda, la luz y la sombra.A través de una cuidadosa puesta en escena y una narrativa inmersiva,se adentra en los símbolos, arquetipos y pulsiones que han dado forma a este ritual ancestral, vinculándolo con otras tradiciones religiosas, la naturaleza y la psique colectiva.En este documental, Dany Ruz aborda la Semana Santa no solo desde su dimensión religiosa, sino como un espejo de la condición humana. "He querido reflejar la lucha entre razón y misticismo, la búsqueda de redención y el deseo de trascendencia", sostiene el cineasta montillano.Desde la figura de María Magdalena hasta la traición de Judas, "reflejo de nuestras contradicciones internas", la nueva película de Dany Ruz –que sigue la estela delque presentó el pasado año en la Feria Internacional del Turismo (FITUR)– invita a "repensar los roles y emociones que habitan en cada uno de nosotros".Las imágenes que dan forma afueron tomadas en Montilla durante la Semana Santa de los años 2022 y 2023. De esta forma, el montaje de Dany Ruz entrelaza imágenes que son atemporales en un mediometraje documental que tiene una duración aproximada de 30 minutos.El nuevo proyecto cinematográfico de Dany Ruz cuenta con la voz de Sofía M. Privitera, cuya interpretación dota el relato de una profundidad envolvente, guiando al espectador a través de la reflexión y la emoción. La producción ha sido llevada a cabo con un enfoque artístico y antropológico, apostando por una narrativa que mezcla la poesía visual con un análisis simbólico y filosófico.Nacido en Montilla en 1992, Dany Ruz estudió Comunicación Audiovisual y Filosofía en la Universidad de Málaga. Hace ahora siete años volvió a establecer su residencia en Montilla, donde ha llevado a cabo diferentes proyectos audiovisuales y culturales, destacando la marca de contenidos–que hace cinco años obtuvo el Premio Córdoba Joven 2017 en la modalidad de Arte, concedido por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ)– y el proyecto videomusical Soma Club Band , una iniciativa puesta en marcha a principios del año 2018 con el objetivo de vincular la creación musical con los recursos culturales e históricos de Montilla.Bajo su productora Imprevisible Films, Dany Ruz ha creado una gran cantidad de contenidos audiovisuales, culturales y musicales en muy poco tiempo. Teniendo como centro de operaciones la localidad cordobesa de Montilla, el joven creador ha desarrollado diferentes trabajos audiovisuales en las Islas Canarias con el colectivo de voluntariado Soy Mamut y el proyecto de huella positivaProductor audiovisual y musical del grupo madrileño La Cuerda Floja, Dany Ruz colabora con la empresa sevillana La Red Van y es docente en el, así como en el, ambos en Montilla.Dany Ruz es autor también de los cortometrajes, ambos escritos por el prestigioso dramaturgo Juan Carlos Rubio. Gracias al primero de ellos ha conseguido, además de una gira de proyecciones por toda España, uno de los Premios LGTB Andalucía 2019 o el Premio Especial del Público del 41.º Festival Internacional de Cortometrajes de San Roque (FICSAN).Asimismo, en mayo de 2020 presentó 'El ciprés' , un cortometraje que aborda el confinamiento y la cuarentena a causa de la pandemia del coronavirus. Sobre una serie de planos rodados en distintos enclaves de su localidad natal, la cinta gira en torno al mensaje de voz que una nieta deja por teléfono a su abuela, en el que le cuenta qué ha estado haciendo durante las semanas marcadas por la alerta sanitaria del covid-19.Además de haber dirigido y producido eventos musicales como el Soma Club Festival , Dany Ruz ha creado el primer certamen de cine en Montilla, el Soma Club Film , que celebró su primera edición el año 2019. Además, ha formado parte de equipos de trabajos de otros rodajes como, cortometraje ganador del festival de Casares. En su faceta musical, Dany Ruz ha publicado ya tres discos –el primero, bautizado como– y, en enero del año 2020 publicó, junto a Julián Carrasco, Baile Nómada de Mali , un proyecto de improvisación musical y audiovisual.