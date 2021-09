Una edil del PP renuncia a su acta de concejal tan solo cuatro meses después de tomar posesión en el Pleno

I. TÉLLEZ / J.P. BELLIDO

FOTOGRAFÍAS: PP MONTILLA

La crisis interna que vive el Partido Popular (PP) de Montilla desde hace casi dos años –y que en el día de ayer alcanzó su cota más alta con lacontra cuatro de los cinco concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Montilla–, se ha cobrado la primera renuncia en el Pleno municipal.Celia Sánchez Millán, queel pasado 5 de mayo tras la, ha presentado su renuncia como edil del Ayuntamiento de Montilla, tan solo cuatro meses después de ocupar su escaño en el Salón de Plenos. Así lo ha confirmado a este periódico la presidenta del PP local, Auxiliadora Moreno Rueda.De este modo, el Grupo Municipal Popular registra la segunda baja en menos de un año, además del cambio del auxiliar administrativo que presta servicio en el propio Ayuntamiento, una función que desempeña en la actualidad Alejandro Portero, en sustitución de Rafael López –marido de la concejala Ana Belén Feria– y que, en su día, evidenció los primeros enfrentamientos internos., el cambio de auxiliar administrativo en el Grupo Municipal Popular propició que Rafael López solicitara por escrito la mediación del alcalde, Rafael Llamas, para que exigiera al primer partido de la oposición la devolución de un ordenador que, presuntamente, había sido retirado de dependencias municipales por parte de otro edil de la formación.Tan solo una semana antes, tres de los cinco ediles que conformaban el Grupo Municipal del PP –Cristina Alguacil, Francisco Delgado y Ana Belén Feria–a sus actas de concejales "por discrepancias internas con la actual dirección del partido", tal y como confirmaron a este periódico fuentes de la propia organización, que aseguraron que las "desavenencias" surgidas con la entonces portavoz, Inmaculada Luque, y con Javier Alférez –que había sustituido a Cristina Alguacil somo secretario general del partido– se habían "recrudecido". Los tres concejales, sin embargo, negaron posteriormente haber planteado siquiera su salida del Plenario municipal.Al cumplirse el primer año de mandato municipal, la tensión dentro del Grupo Municipal Popular se hizo evidente con la salida de Cristina Alguacil, Francisco Delgado y Ana Belén Feria de las comisiones municipales de las que formaban parte en el seno del Ayuntamiento de Montilla.Con todo, fue ayer cuando las tensiones internas del Partido Popular de Montilla alcanzaron su cota más alta cuando la dirección local del partido solicitó a la Ejecutiva provincial lacontra cuatro de sus cinco concejales en el Ayuntamiento Montilla, que habían solicitado –"de manera unilateral y sin consensuarlo" con los máximos responsables del partido– el cambio en la portavocía del grupo, una responsabilidad que, en la actualidad, ostenta el edil Francisco Javier Alférez Zafra.A finales del pasado mes de noviembre, la dirección provincial del partido decidiótras haber alcanzado un acuerdo con el entonces presidente, Cristóbal Sánchez. La decisión, que representaba un capítulo más en la crisis interna de la formación, suponía además la constitución de una gestora que se hizo cargo del partido hasta la celebración del congreso local que tuvo lugar el pasado mes de mayo y que concluyó con la"Lo que quiere el Partido Popular de Montilla es comenzar a trabajar en la defensa de los intereses de los ciudadanos, aportando proyectos que permitan avanzar en el desarrollo económico de la ciudad, y no malgastar esfuerzo en una situación que no lleva a nada", ha asegurado Auxiliadora Moreno, en declaraciones aLa presidenta del PP de Montilla aseguró que la Junta Local "está a la espera" de que la dirección provincial del partido "determine las directrices" que se van a seguir, algo que no ocurrirá, probablemente, antes del próximo jueves, cuando tendrá lugar una reunión de la Ejecutiva provincial que preside el egabrense Adolfo Molina."Hemos iniciado el proceso para la apertura de un expediente sancionador porque esa petición de cambio en la portavocía del Grupo Municipal responde a la decisión unilateral de un solo concejal, que luego ha sido apoyado por el resto, a espaldas de la Junta Local", explicó Auxiliadora Moreno, quien añadió que "ahora queda esperar a que el partido determine qué hacer".