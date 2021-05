El Consistorio aprueba una modificación del PGOU para favorecer la dinamización del sector de la construcción

Reconocimiento a la Policía Local

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

El Pleno del Ayuntamiento de Montilla aprobó anoche por unanimidad una nueva innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de favorecer la dinamización del sector de la construcción y, por tanto, la generación de empleo. La modificación, surgida a iniciativa de la empresa Tridalgo S.L., favorecerá la construcción de viviendas unifamiliares "más pequeñas y accesibles, teniendo en cuenta las nuevas necesidades de la población".De esta forma, la nueva modificación –que cuenta con un informe favorable por parte del área de Urbanismo del Consistorio montillano– favorecerá el desarrollo de una tipología de concreta de viviendas "en parcelas que no se recogían en el PGOU para dicha finalidad, pero que si cumplen con las características establecidas en la LOUA"."Esta innovación va a promover la actividad de las empresas montillanas y la contratación de personas en el municipio, por lo que no sólo es beneficioso para la empresa promotora, sino para todas las empresas del sector, lo que dinamizará la actividad constructora en Montilla", destacó la teniente de alcalde de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente, Raquel Casado.La propuesta, que contó con el apoyo unánime de los grupos de la Corporación, sirvió asimismo para poner sobre la mesa la necesidad de seguir trabajando para adecuar el PGOU a las nuevas necesidades surgidas en la ciudad, como señaló el portavoz del PP, Javier Alférez, quien instó al equipo de gobierno a subsanar las deficiencias existentes "para el correcto desarrollo urbanístico de la ciudad"."El PGOU se comenzó a redactar en el año 2003 para dar respuesta a un modelo de ciudad muy determinado, y fue aprobado definitivamente hace poco tras un trabajo muy tedioso. Es necesario realizar muchas mejoras, pero se tratan de unos trámites que no se podrían abarcar de una sola vez porque en algunos casos son modificaciones que se pueden solventar por el propio Ayuntamiento, y otros casos, depende de la Junta", explicó el alcalde de Montilla, Rafael Llamas.Durante la sesión plenaria correspondiente al mes de abril –en la que tuvo lugar la toma de posesión de Celia Sánchez Millán como concejala por parte del Grupo Municipal del PP– el Pleno también aprobó por unanimidad el reconocimiento a los agentes de la Policía Local de Montilla, así como al resto de la plantilla, que el pasado 15 de abril participaron en la, y que se saldó con la detención de cinco personas.Por otro lado, los grupos municipales respaldaron el expediente de cesión del inmueble situado en la Avenida del Trabajo a la Asociación Futuro Singular de Córdoba, dando cumplimiento al convenio aprobado en el año 1999 con el colectivo –entonces llamado Aprosub– por el que se facilitaban estos terrenos al Consistorio para la construcción de un edificio de 270 metros cuadrados que, con posterioridad, recuperarían su propiedad original.