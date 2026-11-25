El músico montillano Manu Ramírez disputará mañana la final de la décima edición de, el concurso impulsado por Radio Córdoba para promocionar y difundir el trabajo de jóvenes artistas, músicos y compositores. El cantante y compositor competirá con Yeska y Lucía Moon en una gala que se celebrará a partir de las 20.30 de la tarde en el Quiosco Joven, situado en los Jardines de la Victoria de Córdoba, con entrada libre hasta completar el aforo.La presencia de Manu Ramírez entre los tres finalistas supone un nuevo paso en la trayectoria del artista montillano, que ya había participado anteriormente en este certamen con el proyecto Feed Soul Band y que, en esta ocasión, ha concurrido con su propuesta musical en solitario. Los tres aspirantes se disputarán los premios establecidos por la organización, dotados con 1.200 euros para el ganador, 700 euros para el segundo clasificado y 400 euros para el tercero.La elección de los finalistas ha correspondido a un jurado externo a Radio Córdoba integrado por Araceli Arjona, periodista y redactora de; Alejandro Sánchez, músico y director del sello Magnetic Pie Record; Félix Ramírez, músico, profesor y director de la Sala Espacio de Creación - Coworking de Córdoba; Ana de Lois, cantante, compositora y pianista; y Rafael Esquivel, promotor de conciertos y responsable dede la sala Ambigú Axerquía.Los cinco integrantes del jurado han valorado las propuestas de los ocho artistas que alcanzaron la segunda fase del concurso, desarrollada entre el 24 de septiembre y el 12 de noviembre. Durante ese periodo, Raw, Yeska, Aníbal Velasco, Manu Ramírez, SZ ElTurko, Laura Edhel, Lucía Moon y Antonio Ostos pasaron por el programa, donde fueron entrevistados y tuvieron la oportunidad de interpretar sus respectivas canciones en directo, dentro de un formato específicamente radiofónico.En el caso de Manu Ramírez, su participación estuvo vinculada al proyecto musical que comenzó a desarrollar públicamente a finales de 2025, después de una trayectoria marcada por su vinculación con diferentes propuestas y formaciones. El artista, nacido en Montilla el 20 de abril de 1999, ha publicado dos trabajos discográficos bajo su propio nombre y continúa preparando nuevas composiciones.Su segundo álbum,, vio la luz el pasado 13 de febrero y está integrado por catorce canciones grabadas íntegramente en Clontarf Records, el estudio que el propio músico tiene en Montilla. En este trabajo, disponible en plataformas digitales como YouTube, Spotify y Apple Music, Ramírez asumió tanto la interpretación vocal como la instrumentación, utilizando guitarras, banjo, mandolinas y sintetizadores, sin contar con otros colaboradores.El disco representa una vertiente más íntima y acústica de su producción musical, con un repertorio que abarca desde baladas románticas hasta tangos acústicos y rumbas. En declaraciones a Montilla Digital con motivo de su publicación, el artista explicó que “son canciones en formato acústico, hechas con el corazón y el pecho descubierto a voz, guitarra, y algún que otro sintetizador, banjo, mandolina o cajón”.Esta orientación también estuvo presente en su participación en Música Propia by Planneo, donde el músico montillano apostó por una interpretación acompañada de tres instrumentos. Para defender la canción, contó con Alex Espejo al saxofón, Emilio Varela al piano, Tony Jiménez a la batería y Alex Ayllón a la guitarra, dentro de una propuesta alejada del formato habitual de una banda completa.La publicación de su segundo álbum llegó apenas tres meses después de su debut discográfico en solitario,, editado el 15 de noviembre de 2025. Aquel primer trabajo estaba compuesto por doce canciones grabadas entre Dublín y Montilla y presentaba un carácter marcadamente rockero. Su título hacía referencia a un apartamento situado en Clontarf, un barrio costero del norte de la capital irlandesa vinculado al periodo durante el que el músico desarrolló parte de aquellas composiciones.El paso hacia un proyecto bajo su propio nombre respondió, según explicó el propio Ramírez, a una decisión artística que había aplazado durante años. “Hace años que evito pensar en el hecho de sacar un álbum bajo mi propio nombre, pero un día me vi con 70 tacos y con 300 canciones hechas y guardadas en el fondo del cajón esperando su momento, y pensé que no era lo que yo querría con esa edad, así que me puse manos a la obra y empecé mi proyecto propio bajo mi nombre”, manifestó.Con motivo de su selección para esta décima edición de Música Propia by Planneo, el artista también expresó asu satisfacción por la acogida de sus composiciones. En este sentido, afirmó que “para mí es un hito que mi música, esa que he hecho en mi cuarto con un mínimo de luz y varias guitarras —entre otros veinte instrumentos— vea la luz, valga la redundancia, en un concurso de este calibre”.El músico montillano también adelantó entonces que estaba trabajando en un proyecto discográfico de mayores dimensiones. “Estoy tramando un álbum ‘3 en 1’ (3 discos en 1), un estilo a ‘El Salmón’ de Calamaro —salvando las distancias, obviamente—, con varias colaboraciones destacadas y del que estoy muy orgulloso y con el cual me encuentro muy feliz”, explicó Ramírez al referirse a sus próximos planes musicales.La décima edición de Música Propia by Planneo abrió su convocatoria el 13 de julio y mantuvo abierto el plazo de presentación de proyectos hasta el 6 de septiembre. Durante ese periodo, la organización recibió un total de 25 propuestas musicales de estilos diversos, de las que seleccionó ocho para continuar en el concurso. Los nombres de los artistas elegidos se dieron a conocer el 11 de septiembre, durante una edición especial decelebrada en la sede de UCO Cultura.Posteriormente, el 17 de septiembre, la Fundación Cajasol acogió la presentación oficial de esta edición, que contó con las actuaciones de Mike Sun y Scott Mclain, ganadores de convocatorias anteriores, y de Isabel Aguirre, conocida artísticamente como Madame Dolor, vencedora de la pasada edición.Entre los ocho proyectos que participaron en la segunda fase también figuró SZ ElTurko, nombre artístico de Félix Luque-Romero Mesa, natural de Córdoba y residente en Montilla desde hace años. El músico presentó este año, un trabajo concebido como homenaje a sus dos décadas de vinculación con la música, después de una trayectoria que incluye proyectos colectivos, trabajos individuales y su actividad como productor.Música Propia by Planneo es una iniciativa promovida por Radio Córdoba que cuenta con el patrocinio de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba y la colaboración de la Universidad de Córdoba y la Fundación Cajasol. Tras completar las distintas fases de selección y actuaciones radiofónicas, el certamen celebrará mañana su gala final, en la que Manu Ramírez, Yeska y Lucía Moon competirán por los tres premios de esta décima edición.