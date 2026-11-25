

FOTOGRAFÍA: CLUB BÁDMINTON MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CLUB BÁDMINTON MONTILLA

María Sánchez, integrante del Club Bádminton Montilla, ha conseguido dos medallas en el Campeonato de España de Bádminton Sub-11, disputado el pasado fin de semana en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva. La deportista montillana se ha proclamado subcampeona de España en la modalidad de dobles mixtos, formando pareja con Eduardo Muñoz, del club La Encina, y ha conquistado la medalla de bronce en dobles femeninos junto a Milorada Kopyttsa, del club Jorge Guillén.La competición, cuya jornada final se celebró el pasado domingo, reunió a participantes de las categorías Sub-11 y Sub-19 y estuvo organizada por la Federación Española de Bádminton y la Federación Andaluza de Bádminton. El campeonato contó con el patrocinio de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación de Huelva.El Club Bádminton Montilla estuvo representado en esta cita nacional por tres jóvenes deportistas: María Sánchez, Eloy Arrabal y Daniel Córdoba, que acudieron a Huelva acompañados por su entrenador, Jesús Arrabal. La actuación de María Sánchez permitió a la entidad montillana sumar dos medallas en una competición que decidió los títulos nacionales de ambas categorías correspondientes a 2026.El principal resultado de la representación montillana llegó en la modalidad de dobles mixtos Sub-11, en la que María Sánchez y Eduardo Muñoz alcanzaron la final del Campeonato de España después de superar una semifinal que necesitó tres juegos para decidirse.La pareja formada por la jugadora del Club Bádminton Montilla y el representante de La Encina se enfrentó a Maksim Sergeev y Laia Garrell, del Granollers, en un encuentro que comenzó con victoria de Sánchez y Muñoz por 15-12. Sus adversarios consiguieron igualar la eliminatoria al imponerse en el segundo juego por 15-17, lo que obligó a disputar una tercera manga. En ese último juego, María Sánchez y Eduardo Muñoz lograron imponerse por 15-12, un resultado que les permitió acceder a la final y asegurarse, como mínimo, la medalla de plata del Campeonato de España.En la lucha por el título nacional, la pareja se enfrentó a Pablo López, representante de Andalucía, y Sandra Esteban, del club Humilladero, que habían alcanzado la final después de derrotar en semifinales a Asier Rodríguez y Lourdes Vicente, de los clubes Albacete y Molina, respectivamente, por 15-10 y 15-8.La final de dobles mixtos Sub-11 volvió a resolverse en tres juegos. María Sánchez y Eduardo Muñoz comenzaron por delante al adjudicarse la primera manga por 15-12, pero Pablo López y Sandra Esteban reaccionaron en el segundo parcial y consiguieron igualar el encuentro con un resultado de 15-11.El título nacional se decidió en el tercer juego, en el que López y Esteban se impusieron por 15-6. De este modo, María Sánchez y Eduardo Muñoz finalizaron el campeonato como subcampeones de España de dobles mixtos Sub-11, mientras que sus rivales se proclamaron campeones nacionales.La segunda medalla de la deportista montillana llegó en la modalidad de dobles femeninos, en la que compitió junto a Milorada Kopyttsa, del club Jorge Guillén. Ambas consiguieron alcanzar las semifinales del torneo, una clasificación que les permitió obtener la medalla de bronce del Campeonato de España.En esa eliminatoria, Sánchez y Kopyttsa se enfrentaron a Sandra Esteban, del club Humilladero, y Lourdes Vicente, del Molina, en otro partido que se prolongó durante tres juegos. Sus rivales se adjudicaron el primero por 15-4, pero la pareja de la jugadora montillana consiguió reaccionar en la segunda manga, que ganó por 15-8.El pase a la final quedó pendiente del tercer juego, en el que Esteban y Vicente lograron imponerse por 15-4. La derrota dejó a María Sánchez y Milorada Kopyttsa con la medalla de bronce, mientras que sus adversarias continuaron adelante en la competición.Finalmente, el título nacional de dobles femeninos Sub-11 fue para Sandra Esteban y Lourdes Vicente, que derrotaron en la final a Laia Garrell y Elisa Salomon, de los clubes Granollers y As Neves, respectivamente. El encuentro comenzó con victoria de Garrell y Salomon por 15-7, pero Esteban y Vicente remontaron con parciales de 16-14 y 15-7. La otra medalla de bronce de esta modalidad correspondió a Mar Jurado y Sonia Rodríguez, del club Palma, que cayeron en semifinales frente a Garrell y Salomon por 15-7 y 15-7.Además de los dos podios obtenidos por María Sánchez, el Campeonato de España Sub-11 dejó otros resultados en las modalidades individuales y de dobles. En individual masculino, Eduardo Muñoz, del club La Encina, se proclamó campeón nacional después de superar en la final a Pablo López, representante de Andalucía, por 16-14 y 15-5.Para alcanzar ese encuentro decisivo, Muñoz había derrotado en semifinales a Rafael Viera, del Ponteareas, por 16-14 y 15-10, mientras que Pablo López había conseguido su clasificación al imponerse a Asier Rodríguez, del Albacete, por 15-8 y 15-10.En individual femenino, Laia Garrell, del Granollers, se adjudicó el título de campeona de España tras superar en semifinales a Lourdes Vicente por 17-15 y 15-11 y vencer posteriormente en la final a Elisa Salomon, del As Neves, en tres juegos, con parciales de 15-12, 11-15 y 16-14. La otra medalla de bronce correspondió a Julieta López, del Pajaritos, que perdió su semifinal frente a Salomon.Por su parte, en dobles masculinos Sub-11, Pablo López y Eduardo Muñoz conquistaron el Campeonato de España después de superar a Asier Rodríguez y Rafael Vieira, de los clubes Albacete y Ponteareas, en una final que también necesitó tres juegos. El encuentro concluyó con parciales de 15-6, 13-15 y 15-6 para la pareja andaluza.Previamente, López y Muñoz habían conseguido su clasificación para la final al derrotar por 15-2 y 15-1 a Isaac Rincón y Maksim Sergeev, de los clubes Auria y Granollers. En la otra semifinal, Rodríguez y Vieira vencieron a Daniel Ramal y Martín Ramón, representantes de Ibi, por 15-10 y 15-9.La competición celebrada en Huelva también permitió conocer a los campeones de España Sub-19. En individual masculino, Mario Rodríguez, del Cartagena, conquistó el título después de imponerse a Yaidel Gil, del Portmany, en una final que superó la hora de duración y concluyó con parciales de 21-23, 23-21 y 21-9. En individual femenino, Iziar Barcala, del A Estrada, se proclamó campeona nacional tras remontar frente a Sara del Castillo, del San Amaro, con un marcador de 8-21, 21-17 y 21-11.En los dobles masculinos Sub-19, Xoel Álvarez y Adrián Rodríguez, de los clubes Athlos y As Neves, consiguieron el título nacional al derrotar a Yaidel Gil y Mario Rodríguez por 21-17 y 21-19. En dobles femeninos, Sara del Castillo e Inés Poncela, del San Amaro, se adjudicaron el oro después de superar a Núria Serra y Belén Soto, del Granollers y el Oviedo, por 23-21 y 21-15.La final de dobles mixtos Sub-19 enfrentó a Yaidel Gil y Sofía García, de los clubes Portmany y Pitius, con Gonzalo Isabal y Ana Agua, del Huesca y el Benamádena. Gil y García se proclamaron campeones de España después de imponerse en dos juegos, por 21-14 y 22-20.Con estos resultados concluyó el Campeonato de España Sub-11 y Sub-19 de 2026, celebrado en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva, en el que el Club Bádminton Montilla participó con María Sánchez, Eloy Arrabal y Daniel Córdoba, bajo la dirección de Jesús Arrabal. La entidad montillana cerró su participación con el subcampeonato nacional de dobles mixtos y la medalla de bronce de dobles femeninos conseguidos por María Sánchez.