Un equipo de investigación de la Universidad de Córdoba ha descubierto nuevas evidencias que vinculan el vino más antiguo del mundo, encontrado en una tumba romana de Carmona (Sevilla), con las técnicas de elaboración que todavía se utilizan en denominaciones de origen andaluzas como Montilla-Moriles.El análisis de este líquido, conservado durante unos 2.000 años, ha permitido identificar restos de una proteína relacionada con las levaduras que intervienen en la crianza biológica de determinados vinos blancos, un proceso característico de la tradición vitivinícola andaluza.La investigación, cuyos resultados se han presentado en el XVI Congreso Ibérico de Arqueometría, profundiza en el estudio de un vino descubierto en 2019 en una tumba romana del siglo I después de Cristo. Los investigadores de la Universidad de Córdoba ya habían determinado anteriormente que se trataba de un vino blanco de origen andaluz, pero ahora han centrado sus trabajos en los microorganismos que pudieron intervenir en su elaboración y conservación.En concreto, el equipo científico ha encontrado restos de una proteína relacionada con las levaduras Saccharomyces spp., que desempeñan un papel fundamental en la elaboración de determinados vinos blancos andaluces. Estos microorganismos son responsables de la formación de una película sobre la superficie del líquido, conocida como velo de flor, que proporciona unas características particulares a los vinos sometidos a este tipo de crianza.Este procedimiento continúa utilizándose actualmente en zonas vitivinícolas como Montilla-Moriles, Jerez, Sanlúcar de Barrameda y el Condado de Huelva. La identificación de esa proteína en el vino romano constituye, por tanto, una nueva pista sobre las posibles técnicas empleadas hace dos milenios y permite establecer una relación entre aquel producto y algunos de los métodos de elaboración que han llegado hasta nuestros días.El catedrático de la Universidad de Córdoba José Rafael Ruiz Arrebola, encargado de presentar los resultados de la investigación en el congreso, ha explicado que “los resultados del estudio sugieren que el líquido romano pudo experimentar una etapa de envejecimiento biológico asociada al desarrollo de una película superficial de levaduras, comparable al conocido velo de flor de algunos vinos tradicionales actuales. Aunque la degradación sufrida durante dos milenios impide reconstruir todos los procesos originales, esta señal abre nuevas posibilidades para investigar las técnicas de elaboración y conservación del vino en época romana”.La investigación no permite determinar con exactitud todos los procedimientos utilizados para producir aquel vino, aunque sí aporta información molecular que ayuda a conocer algunas de sus características originales. En ese sentido, los resultados demuestran que los residuos líquidos arqueológicos conservados en condiciones adecuadas pueden mantener, incluso después de dos mil años, señales biológicas que permiten estudiar tanto su procedencia como las transformaciones experimentadas a lo largo del tiempo.Para desarrollar este trabajo, los investigadores han recurrido a herramientas de arqueología molecular que permiten analizar el ADN de los microorganismos y las proteínas conservadas en las muestras. La combinación de estas técnicas, junto con la comparación de los resultados con los obtenidos de un vino fino actual, ha servido para distinguir las posibles señales biológicas originales de otras alteraciones o contaminaciones producidas posteriormente.De esta manera, el análisis de los componentes microscópicos del vino proporciona información que va más allá de su composición química y contribuye a investigar las prácticas de elaboración y conservación de alimentos en las sociedades antiguas. También permite estudiar aspectos relacionados con los usos rituales que determinados productos tenían en la vida cotidiana y en las ceremonias funerarias de época romana.El vino analizado procede de una tumba de la necrópolis romana de Carmona que permaneció intacta hasta su descubrimiento en 2019. El líquido no estaba destinado al consumo, sino que formaba parte de un ritual funerario. Se encontraba depositado en el interior de una urna de vidrio, junto con los restos óseos de un hombre y un anillo de oro que contenía una representación del dios Jano.En los trabajos participan especialistas del Departamento de Química Orgánica, del Instituto Químico para la Energía y el Medioambiente (IQUEMA) y del Servicio Central de Apoyo a la Investigación (SCAI) de la Universidad de Córdoba, además de investigadores del Museo de la Ciudad de Carmona. La colaboración entre estos equipos ha permitido profundizar en diferentes aspectos de la composición del vino y de las condiciones en las que se conservó durante dos milenios.Entre los resultados obtenidos también figura la identificación de señales químicas y proteicas asociadas a los pinos. Según los investigadores, estos indicios podrían estar relacionados con la utilización de madera de pino como combustible o como aromatizante durante alguno de los procesos vinculados con la elaboración o conservación del vino, aunque esta posibilidad no ha podido determinarse de manera concluyente.El excepcional estado de conservación de la tumba de Carmona ha permitido, además, ampliar las investigaciones a otros aspectos culturales y de la vida cotidiana de la antigua Bética romana. Los estudios desarrollados por el equipo de la Universidad de Córdoba y el Museo de la Ciudad de Carmona han abordado no solo los microorganismos que pudieron intervenir en la elaboración del vino, sino también otros elementos encontrados en el contexto funerario, como perfumes y joyas.