MANUEL BELLIDO MORA

ARCHIVO FOTOGRÁFICO: MIGUEL ESTEPA GUTIÉRREZ

Cuando cursaba el bachillerato, Miguel Estepa Gutiérrez ya iba para maestro. De música y de pizarra. De partitura y de tiza. Y aunque ejerció la docencia en los Oblatos, en Aguilar de la Frontera, su verdadera religión es el solfeo. Afirmar que lleva el ritmo en la sangre no es, en su caso, ninguna concesión literaria, porque él pertenece a una saga de músicos que ya va por siete generaciones, más lo que venga. ¿Les suena? No es mal destino el de poner melodía a este desquiciado y bronco planeta.En clase en el Instituto Inca Garcilaso, Miguel tenía una especie de doble vida. Era un estudiante bromista de sonrisa abierta. En las fotos sobresalía por su altura. Sacaba adelante las asignaturas con facilidad. Y, aparte, en fines de semana y vacaciones, formaba parte de un grupo-orquesta.Acuario, en los años setenta, fue el primero. Después, Ceniza, Bitensión (porque tocaban en locales con 125 voltios y en otros, con 220), Pirámide y Manhattan. Este fue el recorrido. En la cartelería, también pasó del blanco y negro al color, igual que se transita de la adolescencia a la madurez.Más de una tarde le acompañé a los ensayos en unas cocheras en el Llano de Palacio, junto al bar. Tocaba la batería y cantaba; primero, haciendo coros de apoyo, para después, progresivamente, asumir la voz solista. La música le había llegado, como la leche, por vía materna.“Mi bisabuelo Joaquín Gutiérrez Ruz fue director de la banda de Montilla durante muchos años. Tocó hasta su fallecimiento en los años cincuenta y, además, dirigió una coral; mejor dicho, un orfeón. Luego, le sucedió mi abuelo, que era Joaquín Gutiérrez Luque. Él era militar y estaba en Sevilla en la Banda de Ingenieros del Rey, que, curiosamente, era la formación que todas las madrugadas acompañaba a la Virgen de la Macarena”.Le contaba que aquella procesión duraba 24 horas, a paso lento en medio del fervor mariano, por lo que había dos turnos de 12 horas con instrumentistas diferentes para aguantar tan dilatado recorrido. En la casa familiar, la música era ley… masculina. Era cosa de hombres, como el coñac y todo lo demás. Lo que automáticamente excluía a las mujeres.“Aunque a mi madre le gustaba este mundo, le estaba prohibido por una mentalidad estrecha y restrictiva. Decía mi abuela que una mujer no iba con tanto hombre a ningún sitio. Se quedó con las ganas. Te estoy hablando de los años cuarenta. Mi madre y mi tía no pudieron dedicarse a esto, aunque tenían facultades. Mi tía cantaba muy bien y mi madre tarareaba cualquier canción y le encantaba hacerlo, pero no tuvieron vía libre”.En cambio, su tío Rafael Gutiérrez Hidalgo no encontró ningún impedimento. Tenía un extraordinario sentido musical. Dominaba el saxofón y el clarinete. Era un as. En él se entremezcló la tradición con los ritmos modernos. Un desgraciado accidente de tráfico lo apartó bruscamente de este mundo. Era julio de 1975. Una madrugada aciaga, justo antes del comienzo de la Feria de El Santo. Con él viajaba Solano Salido, que también falleció.“Era muy bueno tocando el saxofón. Estuvo, además de en la banda municipal de Montilla, en numerosas orquestas y grupos pop, haciendo ferias y verbenas. Mi tío Rafael fue el que me introdujo en este mundo ambulante que va de fiesta en fiesta, porque yo, con 12 años, empecé a tocar con él. Me costó mucho tiempo asimilar algo tan doloroso como lo que ocurrió, esa fatalidad… Yo iba siempre con él a todas partes… Pero esa noche… no fui”.Todavía tenía pantalón corto, era un imberbe y ya conocía la trepidación nocturna de las casetas de baile. Podía parecer una rareza, pero no lo era del todo. A fin de cuentas, antes que él —aunque con horarios, digamos, más civilizados—, otros muchos chavales ya habían formado parte de una banda infantil comandada por su abuelo, Joaquín.Al verlos todos juntos, posando de blanco impoluto como una escuadra de marinería, daban sensación de educación sin tacha. La pipa de viejo lobo de mar, la bandera y el bombo completan una escena que navega, sin zozobrar, por el tiempo.“La montó en el año 1958 enteramente con niños, que esto no se veía; no era corriente. Iba bastante bien. Yo, cuando todavía no había entrado en la escuela, ya estaba en aquella banda tocando el tambor. Mi primera procesión fue la de la Cruz de Mayo por la Silera y alrededores”.En el abuelo no solo se daba lo patriarcal, la referencia a seguir, el modelo a imitar. Por dimensionarlo mejor: su corpulencia no era solo física, poderosa, sino que asimismo era entereza moral. Esa era la medida, tal la talla. “De mi abuelo aprendí toda una filosofía de vida, porque, a pesar de su invalidez, que lo obligaba a caminar con muleta, no se arredró. Tuvo un problema de cadera al caerse de un caballo; la operación quirúrgica no salió bien y esto lo condicionó de por vida. A pesar de no poderse desplazar con normalidad y de depender de una silla adaptada, nunca lo vi triste; siempre estaba riéndose y feliz”.La música fue, para él, un bálsamo. Estaba dedicado a ella desde que amanecía. Miguel Estepa, que vivió cerca de él toda la infancia, siempre tuvo a mano instrumentos: un clarinete, un tambor, lo que fuera. Probó con todos con el beneplácito del abuelo, que era tan buen músico como enseñante.“Su casa era un aula abierta de forma permanente. A todas horas iban niños para que Joaquín les ayudara resolviendo las dudas de los pequeños aprendices: «Maestro, maestro, que no comprendo esto, que esta nota no me sale…». Tenía la puerta abierta todo el día. Es más, compró un televisor Philips en la tienda de Ruz y, hala, allí que invitaba a todos los chiquillos de la calle a ver series y programas como el mayor entretenimiento”.El maestro Bartolo (recibió este sobrenombre por un antepasado de Fernán Núñez llamado Bartolomé que abrió herrería en la calle Juan Colín al regresar de Cuba) era muy querido por su carácter abierto, alegre y cordial. Su banda infantil sirvió de vivero musical y, a la vez, le ayudó a poder estar en actuaciones que no podía atender la agrupación adulta. No había acontecimiento sin música; incluso para los imprevistos tenía una solución sorprendente.“Uno de los integrantes de la banda era el avisador. Era la persona que se encargaba específicamente de localizar a los músicos en caso de emergencia. Tenía que salir corriendo, ir al campo donde estaba cada uno de los músicos para que, a las cinco de la tarde o a la hora que fuera, estuvieran en el Ayuntamiento para recibir a la autoridad provincial de turno, civil, militar o eclesiástica. Figúrate, en un tiempo que no había ni teléfonos y, mucho menos, redes sociales; todo era a viva voz”.En la biografía de su abuelo Joaquín hay una imagen amarga. Es la foto en la que aparece junto a un grupo de mujeres rapadas en la Guerra Civil. Es la humillación de los vencidos a quienes se obliga a hacer el saludo fascista. Es el escarmiento retratado que hiere todavía. Convivió con este cruel recuerdo, aunque siempre quiso quitarle importancia.“Eran las pelonas. Fue un momento desagradable. Al principio, cuando lo detuvieron, temió por su vida como todo el mundo en aquella época. Pero, en su caso, parece ser que intervino algún mando militar que lo conocía, lo que evitó peores consecuencias. Él no tenía ideales políticos, aunque es cierto que su padre, es decir, mi bisabuelo, que también había sido músico, sí tuvo una militancia activa como afiliado socialista. Por ahí pudo venirle el arresto, porque antes del golpe de Estado solían interpretar 'La Marsellesa' y otras piezas de carácter republicano”.La vida entera de Miguel Estepa Gutiérrez, como la de sus ascendientes, gira alrededor de la música. Dirige, compone y arregla. Lo mismo está en veladillas, bailes y cultos religiosos que al frente de una mesa de sonido, ya que, desde hace años, ha ampliado su actividad profesional a la sonorización de conciertos y todo tipo de actos. Y, además, el relevo lo tiene en casa, siguiendo un ininterrumpido legado familiar.“De mis dos hijos, el mayor, Miguel Estepa Cabello de Alba, también es músico. Toca la guitarra y la trompeta. Lo lleva en las venas. Y a mi hijo Jesús, aunque está suelto con la guitarra, le llaman más la atención los altavoces. Entonces, se dedica a los equipos de sonido y de luces”.“Y aquí no queda la cosa, porque mi nieto Daniel, que es hijo de Miguel, lleva ya dos años en el Conservatorio de Huelva. Entró con muy buenas aptitudes y ya va por segundo de viola, sin olvidar a Jimena Estepa Trapero, otra nieta mía, que, aunque aún es bebé, ya apunta maneras”.Considera importante la formación académica, aunque también valora a quienes tienen un oído natural. La titulación acredita unos conocimientos reglados, pero, para él, siempre hay que tener en cuenta a las personas que tienen una capacidad innata para la música. Piensa que a la creatividad y el arte se puede llegar por diversos caminos. En Miguel, ambas cosas confluyen, como bien entendió cuando se puso al frente de la Banda de Música La Unión.“Yo llego a este puesto por mi hijo Miguel, que entró en este colectivo con siete años. No lo llevé yo. Lo apuntó un cuñado mío. Él empezó en verano, que es un tiempo estupendo en el que todo está muy bien, son vacaciones y se ensaya al fresco. Pero, claro, llega el invierno y las cosas se complican con el frío. Yo me quedaba esperando en el coche mientras duraban los ensayos. Prefería aguardar fuera para no interferir. Pero la cuestión es que, un día, Joaquín Ramírez, que era el presidente de la banda, me pide que colabore. Y al final, me metí a tope”.Al poco tiempo, su trabajo empezó a notarse en armonizaciones y repertorio, en la línea de las bandas sevillanas. Tomó la batuta para bien. Arregló bastantes partituras, con indicaciones para cada uno de los instrumentos.fue la primera marcha que montaron en esta nueva etapa. El estilo adquirió así una renovada sonoridad. Tienen en cartera más de cien marchas, aunque solo suelen incluir las que gozan de mayor demanda.Lleva treinta años en La Unión. Y su labor no se ha limitado a lograr identidad musical, prestigio y renombre, sino que, también, se ha revelado como autor de un par de composiciones. Una de ellas,, está dedicada a la Virgen de las Casas Nuevas que sale en procesión el Martes Santo. Para él, tiene una significación personal por ser la cofradía de su barrio. Es una emotiva marcha que está recogida en uno de los siete discos que ya han registrado.“La banda de La Unión es algo especial. Es diferente a todas, porque es la sociedad perfecta. Hay muchos filósofos que han pensado cómo sería la sociedad ideal. Pues yo creo que se acerca bastante a lo que aquí hemos conseguido. Mira, tú llegas a esta banda y no tienes que poner nada. Se te da todo: el traje, el instrumento, la preparación…”.“Todo se hace en comunidad: ensayos, comidas, celebraciones. Ahora bien, el día que decidas salir, aquí dejas todo lo que se te ha dado. Nadie cobra un duro. Ni yo, ni nadie. Nosotros tenemos una nave en propiedad que tiene quinientos metros cuadrados, totalmente adaptada a la función que allí se realiza. Tenemos uniformes, instrumental bueno, de calidad; nada hay barato porque de un instrumento bueno a uno barato la diferencia de sonido es muy importante. Es un patrimonio compartido por 120 personas”.No es exactamente un orden de cuartel, pero el rigor, el sacrificio y la disciplina son indispensables para lograr la armonía; este es el plan. La Unión tiene un programa de ensayos y reuniones que hay que cumplir durante todo el año. Allí, el que más sabe adiestra al que está en un nivel inferior, hasta lograr la excelencia.En la música, Miguel ha encontrado algo más que una tarea cotidiana. Es exigente consigo mismo, perfeccionista. Pero además de disfrutar con los resultados artísticos, para él es un camino de espiritualidad que le da sentido a su vida, amén de ofrecerle un inconfundible sello propio.“A mí la música me ha dado paz interior. La escucho todo el día, en casa, en el coche, en algún concierto… Pero siempre lo hago con un oído crítico. Estoy pendiente de los fallos, de cualquier deficiencia que haya que corregir y mejorar”.Una vez, siendo adolescente, vivió una situación increíble y caótica en Marruecos, hasta donde viajó, bajo permiso paterno, para realizar una serie de actuaciones durante una semana en Larache, en el Casino Español de esta ciudad. Como era menor, su tío Rafael hizo de tutor en aquel lugar de playas paradisiacas. Aún recuerda perplejo el revuelo que se armó.“Aunque el contrato que teníamos era para tocar en un salón privado, nos pidieron que actuáramos en la plaza para agradar a la corporación municipal, cuyas relaciones con el Casino estaban algo tensas. No sabes lo que se formó. Era un pase gratuito, pero pedimos protección policial para evitar problemas con el público”.“Nos quedamos de piedra cuando vimos que el escenario estaba materialmente rodeado de militares. Toda una unidad del ejército marroquí dispuesta a reprimir cualquier alteración. Y como la hubo, no veas la que se lió. Hubo palos a mansalva, una batalla campal. Allí no se anduvieron con tonterías. A tomar viento, se acabó la fiesta”.Apuros como este ha pasado unos cuantos. Subirse a un escenario es un oficio de riesgo, lo que le ha llevado a vivir situaciones comprometidas. En algunos pueblos, en caso de que no gustaras, terminabas en el pilón. Era una amenaza, una leyenda más que una realidad. Pero no dejaba de impresionar al chaval que Miguel era entonces.“Actuaba de noche, pero nunca falté a mis obligaciones, ni a mis deberes en la escuela o en el bachillerato. Trabajaba de madrugada, pero a las nueve de la mañana estaba en la puerta del instituto. Llegaba medio dormido, es verdad, pero entraba a tiempo en clase. Al compañero le decía: «Si ves que me duermo, dame un toque»”.Así como hay dinastías de médicos o de juristas, una rara combinación de genes predispone al ritmo, al contacto con esa belleza abstracta y dichosa que nos proporciona la música. Miguel Estepa siente esta vocación como un privilegio, como un hermoso destino artístico. La genética, me dice, ha sido complaciente con él. Algo semejante sostiene Manuel Vicent en el documental. “A este mundo se ha venido a transmitir genes”, dice este escritor valenciano. Otra cosa es cómo encajan, en qué derivan; esta es la cuestión.Si suena la flauta, puede darse por bueno este azar hereditario. Vicent, como mi amigo Miguel Estepa, siente la música como un organismo más de su propio cuerpo: “Yo pongo música por la tarde y es una dulzura increíble. La pongo y aprovecho para llorar. Así paso yo la tarde. La música me consuela mucho”.