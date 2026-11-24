

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

El Club Deportivo Apedem recibió ayer el trofeo que lo acredita como campeón de Liga de Segunda Andaluza Sénior durante la temporada 2025/2026, en el transcurso de la gala de entrega de premios organizada por la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), que tuvo lugar en el Palacio de La Merced, sede de la Diputación de Córdoba. El acto reunió a representantes del fútbol provincial para reconocer los éxitos deportivos conseguidos por los distintos clubes, equipos y deportistas a lo largo de la pasada campaña.La entidad montillana estuvo representada por su presidente, Rafael Zafra Madrid, quien asistió acompañado por los directivos Loli Comino y Alfredo Lorenzo, así como por el entrenador del primer equipo, Rafael Garrido. Precisamente, el técnico fue el encargado de recoger el trofeo de campeón de Liga de Segunda Andaluza Sénior, uno de los reconocimientos más destacados para el club por su significado deportivo.La entrega de esta distinción permitió al Club Deportivo Apedem recibir el reconocimiento oficial por el título liguero conquistado durante la temporada 2025/2026, un logro que la entidad atribuye al trabajo desarrollado por los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva, así como al respaldo de los aficionados que acompañaron al equipo durante la competición.En este sentido, el club montillano ha destacado el esfuerzo, el compromiso y la dedicación demostrados a lo largo de toda la campaña, en la que los diferentes integrantes de la entidad compartieron el objetivo de alcanzar el campeonato de Liga. La participación en la gala de la Real Federación Andaluza de Fútbol supuso, de este modo, un reconocimiento al trabajo colectivo que permitió al conjunto conseguir el título de su categoría.Tras la celebración del acto, la entidad presidida por Rafael Zafra Madrid expresó su agradecimiento a la Real Federación Andaluza de Fútbol y a la Diputación de Córdoba por la organización de esta gala de entrega de trofeos. Asimismo, el Club Deportivo Apedem trasladó su felicitación a todos los clubes, equipos y deportistas que recibieron reconocimientos por sus respectivos éxitos deportivos durante la pasada campaña.