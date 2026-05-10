Veinte: el nuevo trabajo discográfico de SZ ElTurko

. Así se titula el nuevo trabajo discográfico de Félix Luque-Romero Mesa, conocido artísticamente como, un trabajo que verá la luz este próximo jueves tanto en plataformas digitales como en formato físico y que rinde homenaje a sus dos décadas vinculadas a la música.Natural de Córdoba y residente en Montilla “de toda la vida”, SZ ElTurko cursó la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el IES Inca Garcilaso para, posteriormente, completar el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales en el IES Emilio Canalejo Olmeda de Montilla. Más tarde amplió su formación en cocina y gastronomía en el IES Gran Capitán de Córdoba.Actualmente desarrolla su actividad profesional como cocinero, aunque la música ha ocupado un lugar constante en su trayectoria personal y artística. De hecho, su nuevo álbum, titulado, supone un recorrido por las dos décadas de experiencia del artista sobre los escenarios y en el ámbito de la creación musical.El propio SZ ElTurko explica aque el disco “es un homenaje a mis veinte años en la música, de idas y venidas en escenarios, de una lucha incansable e insaciable por la música, de dar vida a experiencias y emociones a través de canciones, las de una vida haciendo lo que más me apasiona”.En ese sentido, el nuevo trabajo de SZ ElTurko apuesta por sonidos urbanos en los que el rap ocupa un lugar central, aunque incorpora también influencias del neo soul moderno y del. El disco está compuesto por doce cortes y cuenta con la participación de artistas andaluces que, según detalla el propio músico, han marcado distintas etapas de evolución dentro de su carrera artística.Entre los nombres que forman parte de este proyecto aparecen Fat Killah, Ricko o Zilah, además de otros colaboradores vinculados a la escena musical andaluza. La intención del álbum pasa por reflejar tanto la evolución personal como artística de SZ ElTurko a lo largo de estas dos décadas ligadas a la música.ha sido grabado en Aggrohardcore Records, un estudio de grabación independiente ubicado en Montilla del que el propio artista es director, productor y uno de los principales impulsores. Según explica a este periódico, este espacio también nace con la vocación de servir de apoyo a músicos emergentes que no disponen de recursos suficientes para sacar adelante sus proyectos. El estudio hereda, además, el nombre del colectivo egabrense Aggrohardcore Studio, formación de la que SZ ElTurko formó parte anteriormente.La trayectoria musical del artista montillano abarca diferentes proyectos colectivos, además de sus trabajos en solitario.constituye, en realidad, su quinto disco individual, aunque previamente también participó en el colectivo Aggrohardcore Studio, en el grupo 3LaRime junto al rapero montillano KBN y en la formación Feed Soul Band, que lidera junto a su compañero Manuel Ramírez Águila.Con este nuevo lanzamiento, SZ ElTurko suma un nuevo capítulo a una carrera marcada por la continuidad, la producción independiente y la combinación de diferentes influencias musicales dentro de la escena urbana andaluza. Dos décadas de trayectoria que inspiran y consolidan una pasión de infancia hecha realidad.