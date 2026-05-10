¿Sabes cuáles son los apellidos más habituales en Montilla?



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Jiménez encabeza la relación de apellidos más frecuentes en Montilla a 1 de enero de 2026, según la Estadística de nombres y apellidos de los andaluces publicada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) a partir del Registro de Población de Andalucía.El estudio, que permite conocer la distribución de nombres y apellidos en cualquier ámbito territorial de la comunidad autónoma, sitúa este apellido como el de mayor presencia en la localidad tanto cuando se analiza el primer apellido como cuando se toma como referencia el segundo o el uso indistinto de ambos.En Montilla, el apellido Jiménez aparece como el más repetido si se atiende al criterio indistinto, es decir, considerando tanto el primer como el segundo apellido. Su incidencia alcanza los 65,91 por mil habitantes. Tras él se sitúan García, con 56,06 por mil; López, con 50,08 por mil; Espejo, con 47,65 por mil; Sánchez, con 47,20 por mil; Luque, con 47,16 por mil; Pérez, con 46,98 por mil; y Gómez, con 46,03 por mil. Todos ellos conforman el grupo de apellidos con mayor peso en la estructura demográfica local, con una presencia que supera con claridad la de los siguientes registros recogidos en la estadística oficial.Además, la relación de apellidos más frecuentes en Montilla muestra una combinación de linajes muy extendidos en el conjunto de Andalucía y otros con una fuerte implantación local o comarcal. En ese segundo bloque aparecen apellidos como Espejo, Luque, Ruz, Hidalgo, Raya, Polonio, Zafra, Portero, Herrador o Raigón, que ocupan posiciones destacadas dentro del municipio y ayudan a dibujar un mapa familiar reconocible para buena parte de la población montillana.Y es que, de acuerdo con los datos del IECA, la lista de apellidos más frecuentes en Montilla, considerados de forma indistinta, queda encabezada por Jiménez (65,91 por mil), García (56,06), López (50,08), Espejo (47,65), Sánchez (47,20 por mil) y Luque (47,16).Le siguen Pérez (46,98 por mil), Gómez (46,03), Márquez (32,41), Ruz (28,73 por mil), Hidalgo (26,16), Ramírez (25,71), Ruiz (24,46), Carmona (23,42), Rodríguez (22,48), Urbano (21,58 por mil), Alcaide (20,72), Raya (19,74), Delgado (18,88) y Aguilar (18,66 por mil).Por otro lado, el listado continúa con Polonio (17,17 por mil), Cruz (15,78), Zafra (15,73), Mesa (15,69), Navarro (15,29), Muñoz (15,24 por mil), Castro (15,06), Córdoba (14,93), Portero (14,88), Herrador (14,39), Morales (14,25), Marqués (14,07) y Martínez (13,44).El ranking de apellidos continúa con Jurado (12,41 por mil), Lucena (12,27), Torres (12,05), Baena (12,00), Raigón (11,87), Priego (11,78), González (11,69), Barranco (11,33), Tejada (11,33), Pedraza (11,24), Carrasco (10,38 por mil), Moreno (10,25), Polo (9,98), Casado (9,71), Cabello (9,71), Fernández (9,62) y Ponferrada (9,58 por mil).Por otro lado, en la relación de primeros apellidos aparecen Bellido (5,98 por mil), Alférez (4,90), Pino (4,81) y Romero (4,77) que, sin embargo, no figuran entre los cincuenta apellidos más frecuentes cuando el IECA ofrece la clasificación de uso indistinto, es decir, sumando su aparición como primer o segundo apellido. Esta diferencia no implica que desaparezcan del padrón local, sino que su incidencia conjunta queda por debajo de otros apellidos que ganan peso al computarse en ambas posiciones.De este modo, el mapa de apellidos de Montilla refleja una continuidad clara entre las tres categorías analizadas. Jiménez, García, López, Espejo, Sánchez, Luque, Pérez y Gómez aparecen siempre en posiciones muy destacadas, aunque con ligeras variaciones según se observe el primer apellido, el segundo apellido o la frecuencia indistinta. La fotografía estadística confirma, por tanto, una realidad cotidiana: algunos apellidos forman parte del paisaje humano de la ciudad con una presencia especialmente consolidada.En el conjunto de Andalucía, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía subraya que los apellidos tienen un comportamiento más estable en el tiempo y en el espacio que los nombres. El más utilizado y extendido continúa siendo García, que acompaña al 6,12 por ciento de los andaluces.Por provincias, Huelva es donde este apellido tiene menor presencia entre la población, con el 5,01 por ciento, mientras que Jaén es donde alcanza una mayor incidencia, con el 6,95 por ciento. Tras García se sitúan Rodríguez, López, Sánchez y Fernández, con porcentajes que varían entre el 4,55 por ciento y el 4,04 por ciento, respectivamente.En ese contexto andaluz, Montilla presenta una particularidad significativa: aunque García ocupa la segunda posición cuando se analizan los apellidos de forma indistinta, no desplaza a Jiménez, que lidera la clasificación local tanto en el primer apellido como en el segundo. Esta diferencia permite apreciar cómo los datos municipales matizan la tendencia general de la comunidad autónoma y ofrecen una lectura más cercana de la composición familiar de cada territorio.Por otro lado, el IECA elabora esta estadística a partir de la gestión y posterior explotación estadística del Registro de Población de Andalucía. Este registro, que mantiene el propio Instituto con la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, incluye los datos de todos los vecinos de los municipios andaluces que figuran en sus padrones de habitantes.De igual modo, esta herramienta permite la representación cartográfica de nombres y apellidos concretos, siempre salvaguardando el secreto estadístico. En el caso de Montilla, la estadística no solo muestra cuáles son los apellidos más repetidos, sino que también ayuda a entender cómo se distribuyen algunas señas familiares en una ciudad donde determinados linajes forman parte de la memoria cotidiana, de las relaciones vecinales y de la propia identidad local.