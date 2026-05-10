Montilla reúne a cerca de 200 escolares en la segunda edición de las Jornadas CrashSave



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Las segundas Jornadas Escolares CrashSave reunieron el pasado viernes en el Pabellón Municipal de Deportes de Montilla a cerca de 200 escolares de distintos centros educativos de la localidad en una cita que volvió a combinar actividad física, convivencia y trabajo en equipo a través de este deporte alternativo de origen montillano.La iniciativa contó con la participación de ocho centros educativos y un total de 29 equipos, consolidándose como una de las actividades más destacadas del calendario deportivo escolar de la ciudad. Durante toda la jornada, decenas de alumnos compartieron experiencias en torno a una disciplina que, en apenas unos años, ha logrado abrirse camino en numerosos colegios andaluces gracias a su dinamismo y a su carácter inclusivo.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, visitaron el encuentro para respaldar una actividad con la que el Ayuntamiento de Montilla continúa reforzando su apuesta por el deporte base como herramienta de formación y convivencia entre los más jóvenes.Además, esta segunda edición de las Jornadas Escolares CrashSave llega después de la buena acogida que ya obtuvo elen el mismo recinto deportivo. Aquella cita reunió a 160 escolares de Montilla y Nueva Carteya en torno a una modalidad deportiva que entonces apenas comenzaba a expandirse fuera del municipio.El crashsave fue creado por Antonio José Corral Ojeda, maestro de Educación Física en el Colegio La Asunción de Montilla. Lo que comenzó como un sencillo juego de recreo para el alumnado de Primaria terminó convirtiéndose, con el paso del tiempo, en una disciplina con reglamento propio y una estructura de juego definida que actualmente se practica en centros educativos de Andalucía y Murcia.Y es que buena parte del crecimiento de este deporte reside en la intensidad y rapidez de sus partidos. El juego enfrenta a dos equipos de seis jugadores en una pista circular con una baliza central. Mientras “los chocadores” intentan derribar la baliza desde el exterior mediante una pelota, “los salvadores” tratan de impedirlo desde el interior del círculo.Durante la celebración del primer encuentro escolar, Antonio José Corral destacó precisamente el atractivo que despierta esta modalidad entre los estudiantes. “Llama la atención de los jugadores por ser novedoso, dinámico y por jugarse con mucha intensidad. Aquí no se pierde tiempo y asegura emoción hasta el último segundo”, explicó entonces el docente montillano, quien recalcó además que “no es un deporte invasivo, lo que garantiza a los escolares que no sufrirán golpes ni contacto con otros jugadores”.Por otro lado, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, también puso en valor en aquella primera edición el carácter accesible e innovador de este deporte alternativo. “Para nosotros era un deporte desconocido y a los beneficios para la salud que cualquier actividad física reporta, se suma que se practica en espacios reducidos, no necesita equipamientos costosos ni supone grandes gastos en material o ropa especial para las familias”, comentó.De igual modo, el regidor montillano felicitó entonces al creador del crashsave y al equipo docente implicado en su desarrollo, destacando la capacidad de esta modalidad para abrir nuevas vías dentro del deporte escolar. “Parece que hay temas en los que no se puede innovar, pero con el 'crashsave' se ha conseguido y se ha permitido generar un deporte que aún está en fase de desarrollo”, afirmó Llamas, convencido de que “encuentros como este de Montilla perfilan su futuro y nos sentimos muy orgullosos de ver crecer este proyecto de deporte alternativo”.La celebración de esta segunda edición confirma ahora la continuidad de una propuesta que sigue ganando presencia en el ámbito educativo local y que mantiene su apuesta por combinar actividad física, compañerismo y participación entre los más jóvenes.