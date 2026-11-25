El doctor Juan José Ruiz Masera ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación Andaluza de Cirugía Oral y Maxilofacial (AACOMF), una responsabilidad que asume tras la elección de la nueva junta directiva durante el Congreso de la asociación, que ha reunido en Córdoba a facultativos de esta especialidad procedentes de toda Andalucía.
El doctor Ruiz Masera es jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial y Odontología del Hospital Quirónsalud Córdoba y del Centro Médico Quirónsalud Jaén. Su nombramiento al frente de esta sociedad científica supone un reconocimiento a su trayectoria profesional y a su vinculación con el desarrollo de esta especialidad en Andalucía.
El doctor Ruiz Masera, que ha agradecido a sus compañeros de la asociación por la confianza depositada en él, ha señalado que “supone una satisfacción y una gran responsabilidad presidir durante los próximos años esta asociación, una sociedad que cumplirá el próximo año 40 años”. En esta etapa que comienza “impulsaremos la especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial en el ámbito científico, profesional y en su relación con otras especialidades”.
La Asociación Andaluza de Cirugía Oral y Maxilofacial agrupa a especialistas de toda la comunidad autónoma y constituye un espacio de encuentro para el intercambio de conocimiento, la actualización científica y el impulso de la cirugía oral y maxilofacial.
El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y dos hospitales de día quirúrgicos, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.
Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 55.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias.
Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, Hospital Universitari Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Universitario Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (quince de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.
El doctor Ruiz Masera es jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial y Odontología del Hospital Quirónsalud Córdoba y del Centro Médico Quirónsalud Jaén. Su nombramiento al frente de esta sociedad científica supone un reconocimiento a su trayectoria profesional y a su vinculación con el desarrollo de esta especialidad en Andalucía.
El doctor Ruiz Masera, que ha agradecido a sus compañeros de la asociación por la confianza depositada en él, ha señalado que “supone una satisfacción y una gran responsabilidad presidir durante los próximos años esta asociación, una sociedad que cumplirá el próximo año 40 años”. En esta etapa que comienza “impulsaremos la especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial en el ámbito científico, profesional y en su relación con otras especialidades”.
La Asociación Andaluza de Cirugía Oral y Maxilofacial agrupa a especialistas de toda la comunidad autónoma y constituye un espacio de encuentro para el intercambio de conocimiento, la actualización científica y el impulso de la cirugía oral y maxilofacial.
Quirónsalud en Andalucía
El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y dos hospitales de día quirúrgicos, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.
Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 55.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias.
Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, Hospital Universitari Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Universitario Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (quince de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA
FOTOGRAFÍA: HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA