

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba ha anunciado esta mañana una inversión de 1.527.578 euros para renovar un tramo de la conducción general de abastecimiento de agua Montilla-La Rambla, afectado por averías relacionadas con los movimientos del terreno.La actuación, que permitirá instalar más de dos kilómetros de nuevas tuberías entre ambos municipios, forma parte de un conjunto de intervenciones en las infraestructuras hidráulicas provinciales que contempla también la adjudicación de la segunda fase de la conducción entre Iznájar y Casilla del Monte, con una inversión global cercana a los 14 millones de euros.El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha dado a conocer los últimos acuerdos del consejo de administración de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), entre los que figura la licitación de las obras de mejora de la conducción Montilla-La Rambla, cuyo proyecto pretende resolver los problemas que se vienen registrando en el tramo XII de esta infraestructura, localizado en parcelas de los términos municipales de ambas localidades.Según ha explicado el máximo responsable de la institución provincial, las averías tienen su origen en las características del terreno por el que discurre la tubería actual, sometida a desplazamientos que han provocado problemas de estanqueidad y numerosas fugas de agua.En este sentido, Salvador Fuentes ha indicado que “esta obra viene a establecer un bypass porque la anterior tubería estaba en arcilla expansiva, se movía y las condiciones de fuga eran absolutamente alarmantes. Lo que se ha hecho es un desvío paralelo sobre tierra firme para que selle bien la estructura de la tubería y quede fijada”.La intervención contempla la instalación de 2.052 metros lineales de tubería de fundición dúctil, dotada de revestimientos y sistemas de protección adecuados para garantizar su durabilidad y funcionamiento. El nuevo trazado permitirá sustituir el recorrido afectado por los deslizamientos del terreno mediante una conducción alternativa que discurrirá por una zona más estable.Asimismo, el proyecto incluye distintos elementos destinados a facilitar la explotación y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica. En concreto, se instalarán cinco válvulas de corte, cuatro ventosas y tres desagües, además de habilitarse tres puntos de conexión con la red de abastecimiento existente. Fuentes ha precisado que “se hace para evitar los movimientos y los problemas que estaba causando la antigua. Lo que se realiza es un trazado alternativo para fijar la tubería y que no tengamos incidencias”.La conducción general Montilla-La Rambla presta servicio a una extensa zona de la provincia de Córdoba. Según ha detallado el presidente de la Diputación, abastece a los municipios de La Rambla, Montalbán, La Victoria, Santaella, La Carlota, Guadalcázar, San Sebastián de los Ballesteros, Fuente Palmera, Almodóvar del Río y Posadas.El presupuesto previsto para esta actuación asciende a 1.527.578 euros y el proyecto se remitirá hoy a la Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado para iniciar su licitación, según ha anunciado el presidente de la institución provincial.Junto a esta intervención, la Diputación de Córdoba ha adjudicado la segunda fase de las obras de renovación de la conducción de abastecimiento que conecta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Iznájar con los depósitos de Casilla del Monte, una infraestructura fundamental para el suministro de agua en la zona sur de la provincia.El proyecto completo comprende la renovación de aproximadamente 24 kilómetros de conducción, distribuidos en tres fases de unos ocho kilómetros cada una. La primera de ellas se encuentra actualmente en ejecución y presenta un grado de avance del 25 por ciento, mientras que la segunda acaba de ser adjudicada por un importe de 12,5 millones de euros.Salvador Fuentes ha señalado que “esta actuación comprende una intervención en 24 kilómetros en tres fases, 8 kilómetros por fase, con el fin de renovar toda la conducción. Ya está en ejecución la primera fase, que está al 25%, y ahora hemos adjudicado la segunda por 12,5 millones de euros, desde Los Prietos al CP-205. Quedaría un tercer tramo, conveniado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que abarcaría desde el CP-205 hasta Casilla del Monte”.La segunda fase, correspondiente al tramo comprendido entre Los Prietos y CP-205, tendrá una longitud de 8.466 metros y discurrirá por los términos municipales de Encinas Reales y Lucena. El plazo previsto para su ejecución es de 18 meses y la actuación contempla una inversión de 12,4 millones de euros, según ha precisado el presidente provincial.La importancia de esta infraestructura radica en su capacidad de abastecimiento, ya que forma parte de la red que suministra agua a unos 250.000 habitantes de la provincia. Además, la renovación pretende solucionar los problemas derivados del deterioro de las tuberías actuales, responsables de numerosas incidencias.En palabras de Fuentes, “hablamos de la segunda fase de la gran obra de conducción de la zona sur, que abastece a unos 250,000 ciudadanos de la provincia. Es una red de primera magnitud en la que había 300 incidencias de fugas de agua anuales por las condiciones de las tuberías”.La actuación tendrá como elemento principal la instalación de una tubería de fundición dúctil de 1.000 milímetros de diámetro, acompañada de los dispositivos necesarios para su explotación, control y mantenimiento. El proyecto contempla también la resolución de las conexiones con las conducciones que permanecen en servicio y con los tramos que se ejecutarán posteriormente.En total, se han previsto ocho conexiones hidráulicas para enlazar esta segunda fase con el tramo anterior, preparar su continuidad hacia la tercera fase y mantener la compatibilidad con las conducciones existentes durante el desarrollo de los trabajos.La primera conexión enlazará el final del tramo I con el comienzo del tramo II, mientras que la segunda incorporará una válvula de seccionamiento en la propia conducción. La tercera se situará antes del cruce de la autovía A-45 y tendrá como finalidad garantizar la continuidad del suministro durante la ejecución de las obras bajo esta infraestructura viaria.Por su parte, la cuarta conexión se ubicará después del cruce de la A-45 para restablecer la configuración hidráulica existente. La quinta se localizará en el extremo final del tramo y desempeñará una doble función: permitir la continuidad de la conducción hacia el tramo III y habilitar el inicio del ramal destinado a conectar con las tres conducciones que actualmente se encuentran en servicio.Las conexiones sexta y séptima tendrán carácter provisional y serán necesarias durante las distintas etapas de ejecución de las obras, mientras que la octava permitirá enlazar la tubería existente con la nueva infraestructura.Uno de los aspectos técnicos más complejos será precisamente el cruce de la autovía, una circunstancia que el presidente de la Diputación de Córdoba ha destacado al valorar las características del proyecto y las dificultades que presenta su ejecución.“El proyecto es muy ambicioso y tiene una complejidad técnica muy grande porque tiene que cruzar la autovía, pero ya tenemos la segunda fase, esto va por un buen camino en tiempo y forma y yo estoy muy contento porque es una obra que va a solucionar los problemas, las 300 incidencias al año, una pérdida de miles de metros cúbicos de agua”, ha manifestado Salvador Fuentes.