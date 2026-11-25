El sacerdote montillano José Macho Carrasco, asesinado durante la Guerra Civil cuando ejercía su ministerio en la localidad murciana de Lorca, será beatificado después de que el papa León XIV autorizara, el pasado sábado, la promulgación del decreto que reconoce el martirio de José Gómez Llor y otros 54 compañeros de la Diócesis de Cartagena-Murcia. La decisión supone un paso decisivo para la beatificación de este grupo de 55 personas, entre las que figura el religioso nacido en Montilla el 2 de febrero de 1878.El anuncio se produjo el pasado sábado, después de que el pontífice recibiera en audiencia al cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos. Durante ese encuentro, León XIV autorizó la promulgación del decreto referido a José Gómez Llor y sus 54 compañeros, asesinados entre 1936 y 1939 en distintas localidades. Las campanas de la Catedral de Murcia anunciaron la noticia, que abre la puerta a la próxima beatificación de todos ellos sin necesidad de acreditar un milagro.Entre los integrantes de este grupo se encuentra José Macho Carrasco, un sacerdote montillano cuya trayectoria religiosa estuvo vinculada principalmente a diferentes municipios de la Región de Murcia. Aunque nació en Montilla, se trasladó siendo niño junto a su familia a Lorca debido a cuestiones laborales de su padre. Fue en esta localidad murciana donde desarrolló buena parte de su vida y donde recibió la ordenación sacerdotal el 17 de junio de 1905.Tras acceder al sacerdocio, José Macho Carrasco ejerció como coadjutor en la parroquia de San Mateo de Lorca. Posteriormente, asumió distintas responsabilidades pastorales como párroco de Fuente Álamo, Torre Pacheco y San Cristóbal de Lorca, localidades en las que desempeñó su ministerio antes del estallido de la Guerra Civil.En 1936, el sacerdote montillano se encontraba destinado en Lorca, donde fue encarcelado el 2 de agosto de aquel año. Según los datos recogidos en su biografía, fue juzgado por un tribunal militar y condenado a muerte por su condición sacerdotal. Finalmente, el 27 de noviembre de 1936 fue ejecutado en Espinardo, un barrio situado al norte de la ciudad de Murcia, cuando tenía 58 años.La figura de José Macho Carrasco forma parte de la causa de beatificación y canonización que la Diócesis de Cartagena abrió formalmente el 20 de enero de 2007, durante el episcopado de Juan Antonio Reig Pla. Aquel procedimiento eclesiástico reunió los expedientes de distintas personas fallecidas durante la Guerra Civil, entre ellas varios sacerdotes que ejercían su ministerio en localidades murcianas.La causa comprende un total de 55 personas, de las que 33 eran sacerdotes diocesanos, entre ellos el montillano José Macho Carrasco. El grupo está integrado también por un religioso jesuita, cuatro seminaristas y 17 fieles laicos, cuyos casos han sido examinados conjuntamente dentro del procedimiento promovido por la Diócesis de Cartagena.El decreto autorizado el pasado 21 de noviembre reconoce oficialmente el martirio de José Gómez Llor y sus 54 compañeros, una circunstancia que permite avanzar directamente hacia su beatificación sin que sea necesario el reconocimiento de un milagro. De este modo, la causa iniciada en enero de 2007 alcanza una nueva fase tras casi veinte años de tramitación.La memoria del sacerdote nacido en Montilla también permanece presente en Lorca, localidad en la que desarrolló gran parte de su actividad pastoral. El Ayuntamiento de esta ciudad murciana acordó dedicarle la plaza donde se levanta la iglesia en la que prestó servicio, que recibió la denominación de Plaza Presbítero Don José Macho.El reconocimiento aprobado por León XIV se ha producido, además, apenas unos días antes del 90.º aniversario de la muerte de José Macho Carrasco, que se cumple este viernes, 27 de noviembre. El sacerdote montillano fue ejecutado en esa misma fecha de 1936 en Espinardo, después de haber ejercido durante más de tres décadas su ministerio en distintas parroquias de la Región de Murcia.